Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7426d917-b052-418c-a88d-d613ea896591","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bemutatta új kormányát Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök, aki szerint kabinetjére a \"rendkívül sokszínűség\" jellemző: nyolc nő, öt maori, illetve három olyan politikus is helyet foglal benne, akik vállaltan az LMBTQ-közösség tagjai.","shortLead":"Bemutatta új kormányát Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök, aki szerint kabinetjére a \"rendkívül sokszínűség\"...","id":"20201102_Oslakosok_es_az_LMBTQkozossegbol_valo_emberek_is_bekerultek_Jacinda_Ardern_uj_kormanyaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7426d917-b052-418c-a88d-d613ea896591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cd6bf5-045f-46d5-88df-53db2acfae37","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Oslakosok_es_az_LMBTQkozossegbol_valo_emberek_is_bekerultek_Jacinda_Ardern_uj_kormanyaba","timestamp":"2020. november. 02. 11:31","title":"Őslakosok és az LMBTQ-közösségből is kerültek be politikusok Jacinda Ardern új kormányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34532606-7642-4840-a916-89a812baa287","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Bár a fő gazdasági döntéseket az 1970-es és az 1980-as években a párt csúcsszervei hozták meg, a szakapparátus olykor tiltakozott. A Magyar Nemzeti Bank középvezetői például többször is felléptek a túlzott eladósodás ellen.","shortLead":"Bár a fő gazdasági döntéseket az 1970-es és az 1980-as években a párt csúcsszervei hozták meg, a szakapparátus olykor...","id":"202044__lazadozasok_azmnbben__veszjelentesek__titkos_ugykezeles__a_morgas_joga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34532606-7642-4840-a916-89a812baa287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d388dd8d-d6d7-46e6-a369-db65d20610f5","keywords":null,"link":"/360/202044__lazadozasok_azmnbben__veszjelentesek__titkos_ugykezeles__a_morgas_joga","timestamp":"2020. november. 01. 16:00","title":"Hiába morogtak az MNB-ben, az MSZMP az államcsőd szélére vezette az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f773564-c464-4de4-85ee-0f2e7403f47e","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Balogh Lajos \"Paci\" önkormányzati képviselő, roma aktivista három hete került kórházba koronavírus-fertőzéssel. Noha hétvégén kicsit javult az állapota, a vírus a tüdeje után a szívét is megtámadta, hétfőn hirtelen lett rosszabbul, majd kora délután elhunyt. Baloghot a VIII. kerületi önkormányzat saját halottjának tekinti.","shortLead":"Balogh Lajos \"Paci\" önkormányzati képviselő, roma aktivista három hete került kórházba koronavírus-fertőzéssel. Noha...","id":"20201102_balogh_lajos_paci_koronavirus_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f773564-c464-4de4-85ee-0f2e7403f47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b644809a-3f6b-48a6-b26b-baaabaeea9b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_balogh_lajos_paci_koronavirus_halal","timestamp":"2020. november. 02. 18:22","title":"Nem sokkal a halála előtt még azt újságolták, javul a koronavírus miatt 28 évesen elhunyt Balogh Lajos állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597158d2-3969-42fc-8789-4133a7783193","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyanú szerint a walesi válogatott szövetségi kapitánya bántalmazta a barátnőjét.","shortLead":"A gyanú szerint a walesi válogatott szövetségi kapitánya bántalmazta a barátnőjét.","id":"20201103_Letartoztattak_Ryan_Giggst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=597158d2-3969-42fc-8789-4133a7783193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b79d8db-ab10-41aa-b45c-264865860152","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Letartoztattak_Ryan_Giggst","timestamp":"2020. november. 03. 09:06","title":"Letartóztatták Ryan Giggst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Folyamatosan csökken a dohányosok száma, főleg a hagyományos termékektől fordultak el a fogyasztók.","shortLead":"Folyamatosan csökken a dohányosok száma, főleg a hagyományos termékektől fordultak el a fogyasztók.","id":"20201103_Kevesebb_dohanybolt_lehet_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466a1515-8ed1-4a5e-be49-7bca56b6b5a6","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_Kevesebb_dohanybolt_lehet_Magyarorszagon","timestamp":"2020. november. 03. 07:51","title":"Kevesebb dohánybolt lehet Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f036ec-eea4-4b57-88e3-c2efecf986f9","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Esélyét beváltva Luis Arce nyerte a bolíviai elnökválasztást, így az argentínai száműzetésben élő mentora, Evo Morales figyelmétől kísérve folytathatja a baloldali gazdaságpolitikát, amely látványos eredményt ért el a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklésében, de kifulladni látszott.","shortLead":"Esélyét beváltva Luis Arce nyerte a bolíviai elnökválasztást, így az argentínai száműzetésben élő mentora, Evo Morales...","id":"202044_luis_arce_konyvelobol_boliviaiallamfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1f036ec-eea4-4b57-88e3-c2efecf986f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dff6df-a5a1-41fd-91fc-ab48003a6db3","keywords":null,"link":"/360/202044_luis_arce_konyvelobol_boliviaiallamfo","timestamp":"2020. november. 02. 14:00","title":"Könyvelőként indult politikus őrizheti meg a szocializmust Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9228b24e-d744-4d6c-9131-d4ff485dba16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A türelem rózsát terem, a VirnetX-nek viszont dollárszázmilliókat hozhat. Ehhez persze az is kellett, hogy a bíróság az ő javukra döntsön egy Apple elleni perben.","shortLead":"A türelem rózsát terem, a VirnetX-nek viszont dollárszázmilliókat hozhat. Ehhez persze az is kellett, hogy a bíróság...","id":"20201102_apple_per_szabadalom_facetime_virnetx_vpn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9228b24e-d744-4d6c-9131-d4ff485dba16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98eac7f9-5e71-4295-8007-177ea257c68d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_apple_per_szabadalom_facetime_virnetx_vpn","timestamp":"2020. november. 02. 09:33","title":"Másodjára is őrült összeget perelhet ki az Apple-től egy néhány fős vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d0cb73-9340-4e64-bcfd-0851d7eb4285","c_author":"Oroszi Babett - Windisch Judit","category":"360","description":"Több hónapnyi levelezés, majd a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz érkezett bejelentés után a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kiadta lapunknak a lélegeztetőgépek vásárlásával kapcsolatos szerződések mellékleteit, amelyekből kiderül, kitől mennyi eszközt vett és mennyiért. A legtöbb pénzt egy olyan cégnél költötték el, amely Orbán Viktor egyik főtanácsadójának köréhez köthető, a legszembetűnőbb pedig az árak közötti összevisszaság: egyetlen olyan azonos típusú gép sincs, amelyet az egyes beszállítók ugyanannyiért adtak el a KKM-nek.","shortLead":"Több hónapnyi levelezés, majd a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz érkezett bejelentés után...","id":"20201103_lelegeztetogep_kkm_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d0cb73-9340-4e64-bcfd-0851d7eb4285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6696f8-6992-47e9-8722-57bd48c7113e","keywords":null,"link":"/360/20201103_lelegeztetogep_kkm_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 06:30","title":"Megszereztük a listát – így költött el baráti cégeknél tízmilliárdokat a külügy lélegeztetőgépekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]