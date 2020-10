Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"decbe301-3401-4d85-90e1-61cc9cae1dec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A párt előző vezetőjét az alsóházi frakcióból is kizárták.","shortLead":"A párt előző vezetőjét az alsóházi frakcióból is kizárták.","id":"20201029_Felfuggesztette_Jeremy_Corbyn_tagsagat_a_brit_Munkaspart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=decbe301-3401-4d85-90e1-61cc9cae1dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccd07e7-6250-42cc-8aeb-524ee2f42514","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Felfuggesztette_Jeremy_Corbyn_tagsagat_a_brit_Munkaspart","timestamp":"2020. október. 29. 15:25","title":"Felfüggesztette Jeremy Corbyn tagságát a brit Munkáspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google-lel való együttműködés esetleges befagyasztásától tartva saját keresőszolgáltatást fejleszthet telefonjaihoz és táblagépéhez az Apple – értesült a Financial Times.","shortLead":"A Google-lel való együttműködés esetleges befagyasztásától tartva saját keresőszolgáltatást fejleszthet telefonjaihoz...","id":"20201029_apple_kereso_google_keresoszolgaltatas_kereses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1322193a-c282-4ddc-82eb-a394b3977c16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_apple_kereso_google_keresoszolgaltatas_kereses","timestamp":"2020. október. 29. 10:03","title":"A Google helyett saját keresőt készíthet az Apple, de nem jókedvében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban nőként szerepelt a koronavírus egyik magyarországi férfi áldozata az operatív törzs táblázatában. A hibáért elnézést kérnek, azt javították.","shortLead":"Korábban nőként szerepelt a koronavírus egyik magyarországi férfi áldozata az operatív törzs táblázatában. A hibáért...","id":"20201028_megis_ferfi_volt_a_prosztata_megnagyobbodasos_elhunyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66738508-6a45-4a3a-b1d2-ec8b294c6add","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_megis_ferfi_volt_a_prosztata_megnagyobbodasos_elhunyt","timestamp":"2020. október. 28. 18:57","title":"Elnézést kér az operatív törzs, eltévesztették egy elhunyt nemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997be5fd-ff73-41cb-a380-a78ffcaf658b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Saripova szerint Alexander Zverev fojtogatta őt, és még az útlevelét is elvette, nehogy meg tudjon szökni.","shortLead":"Saripova szerint Alexander Zverev fojtogatta őt, és még az útlevelét is elvette, nehogy meg tudjon szökni.","id":"20201029_Bantalmazas_US_Open_Alexander_Zverev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=997be5fd-ff73-41cb-a380-a78ffcaf658b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e7b5c9-8c9d-4733-84dc-63c7c973873f","keywords":null,"link":"/sport/20201029_Bantalmazas_US_Open_Alexander_Zverev","timestamp":"2020. október. 29. 16:49","title":"Bántalmazással vádolja volt barátnője a US Open döntősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mármint a korábbi több mint 2 milliárd forinton túl.","shortLead":"Mármint a korábbi több mint 2 milliárd forinton túl.","id":"20201030_kormany_tamogatas_pecs_fociakademia_koronavirus_jarvany_masodik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105dd6c7-1c2b-4cd2-99fe-ec0e2c2bb1fd","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_kormany_tamogatas_pecs_fociakademia_koronavirus_jarvany_masodik_hullam","timestamp":"2020. október. 30. 06:25","title":"A kormány ad még 800 millió forintot a pécsi fociakadémiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492aae43-5962-4771-b6d2-81d4d7bfbee4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GPS-es mérés szerint a hatalmas divatterepjáró kevesebb mint 3,5 másodperc alatt ugrik fel 0-ról 100-as tempóra.","shortLead":"A GPS-es mérés szerint a hatalmas divatterepjáró kevesebb mint 3,5 másodperc alatt ugrik fel 0-ról 100-as tempóra.","id":"20201029_igy_gyorsul_a_740_loeros_audi_q8__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=492aae43-5962-4771-b6d2-81d4d7bfbee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3329e5d1-6258-4b5f-9dde-917fa6449aa2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201029_igy_gyorsul_a_740_loeros_audi_q8__video","timestamp":"2020. október. 29. 14:10","title":"Így gyorsul a 740 lóerős Audi Q8 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a33ccb-6929-4ac0-ab8d-ee8747e15486","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eközben Avignon közelében agyonlőttek egy férfit, aki lőfegyverrel fenyegetett járókelőket az utcán.","shortLead":"Eközben Avignon közelében agyonlőttek egy férfit, aki lőfegyverrel fenyegetett járókelőket az utcán.","id":"20201029_nizza_keseles_franciaorszag_terrorkeszultseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45a33ccb-6929-4ac0-ab8d-ee8747e15486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd26bce2-809d-4ff9-b955-8ad2fe3a219b","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_nizza_keseles_franciaorszag_terrorkeszultseg","timestamp":"2020. október. 29. 13:57","title":"A nizzai késelés után a legmagasabb szintre emelték a terrorkészültséget Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A munkahelyek rezsifogyasztása részben a családokra, a háztartásokra hárul, ha a munkavállalók sokat dolgoznak otthonról. A kormány új szabályokat ígér és valamiféle munkáltatói rezsihozzájárulás bevezetését.\r

","shortLead":"A munkahelyek rezsifogyasztása részben a családokra, a háztartásokra hárul, ha a munkavállalók sokat dolgoznak...","id":"20201029_Mennyivel_dobja_meg_a_teli_rezsit_a_jarvanyhome_office_es_ki_allja_a_cechet_Szavazzon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2a7d7e-3d0f-469b-9e4e-6b60d84d1149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_Mennyivel_dobja_meg_a_teli_rezsit_a_jarvanyhome_office_es_ki_allja_a_cechet_Szavazzon","timestamp":"2020. október. 29. 16:20","title":"Mennyivel dobja meg a téli rezsit a járvány home office, és ki állja a cechet? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]