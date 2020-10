Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12dab614-f288-4eae-9350-562eee782695","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Leginkább Donald Trump amerikai elnök Nobel-békedíjért folytatott kampányát szolgálta az a Washington által kierőszakolt szerb–koszovói alku, ami a valóságban végrehajthatatlan.","shortLead":"Leginkább Donald Trump amerikai elnök Nobel-békedíjért folytatott kampányát szolgálta az a Washington által...","id":"202040__szerbkoszovoi_latszatalku__trumpto__neveto_harmadik__hamozott_leggomb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12dab614-f288-4eae-9350-562eee782695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fd002f-f4ff-4089-b118-487c6a910330","keywords":null,"link":"/360/202040__szerbkoszovoi_latszatalku__trumpto__neveto_harmadik__hamozott_leggomb","timestamp":"2020. október. 03. 11:00","title":"A Nobel-békedíjra hajtó Trumpnak szervezték a szerb-koszovói alkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1873ec1-3daf-4457-87e5-ae9962f9064a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két nő jelentette fel zaklatásért a volt leveleki településvezetőt. Borsodi László a bíróságon elismerte a bűnösségét.","shortLead":"Két nő jelentette fel zaklatásért a volt leveleki településvezetőt. Borsodi László a bíróságon elismerte a bűnösségét.","id":"20201002_itelet_fidesz_levelek_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1873ec1-3daf-4457-87e5-ae9962f9064a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ba38ab-dd62-4dac-a69c-9db49fc77705","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_itelet_fidesz_levelek_zaklatas","timestamp":"2020. október. 02. 15:38","title":"Jogerősen elítélték zaklatásért a volt fideszes polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6c4287-d42a-4319-adb8-c362ba44f045","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amíg az anyuka a kocsiban matatott, a babakocsi önálló életre kelt. ","shortLead":"Amíg az anyuka a kocsiban matatott, a babakocsi önálló életre kelt. ","id":"20201002_Video_szerencses_anyuka_babakocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf6c4287-d42a-4319-adb8-c362ba44f045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01f4299-11a7-4bce-b5bb-9f20025658a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_Video_szerencses_anyuka_babakocsi","timestamp":"2020. október. 02. 16:43","title":"Ijesztő videón, ahogy a forgalmas útra gurul egy elszabadult babakocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27c9072-bd33-499e-8610-6cd95c3ddf8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozók 12 órás műszakokra kerülnek beosztásra, ha a helyzet megköveteli.","shortLead":"A dolgozók 12 órás műszakokra kerülnek beosztásra, ha a helyzet megköveteli.","id":"20201003_Balassagyarmat_Eger_koronavirus_atvezenyles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c27c9072-bd33-499e-8610-6cd95c3ddf8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03882f4-1578-4abb-b525-3a258aa15578","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Balassagyarmat_Eger_koronavirus_atvezenyles","timestamp":"2020. október. 03. 15:21","title":"Egyik napról a másikra vezényeltek át közel 50 orvost és ápolót Egerből Balassagyarmatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f89dfb-03b6-4a62-a0d2-ec3216834a8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté már alig várja, hogy Márki-Zay felhívja, lenne mondanivalója. ","shortLead":"Kocsis Máté már alig várja, hogy Márki-Zay felhívja, lenne mondanivalója. ","id":"20201003_MarkiZay_Peter_elkerte_Kocsis_Mate_szamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4f89dfb-03b6-4a62-a0d2-ec3216834a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22462a54-0b4f-48da-8225-fefda5a4be88","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_MarkiZay_Peter_elkerte_Kocsis_Mate_szamat","timestamp":"2020. október. 03. 16:46","title":"Márki-Zay Péter elkérte Kocsis Máté számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német alapítvány több európai ország mellett a magyar belpolitikát is elemezte - többek közt a hazai nacionalizmus tendenciáit vette górcső alá.","shortLead":"A német alapítvány több európai ország mellett a magyar belpolitikát is elemezte - többek közt a hazai nacionalizmus...","id":"20201004_Konrad_Adenauer_Alapitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22de91af-35a7-418a-91b9-0aa4a25aa977","keywords":null,"link":"/360/20201004_Konrad_Adenauer_Alapitvany","timestamp":"2020. október. 04. 09:00","title":"Konrad Adenauer Alapítvány: a nemzeti-konzervativizmus erősödik, a szélsőjobb gyengül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c9027e-9ffc-4e70-83af-fc1a51d49f8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap is dörögtek a fegyverek a Kaukázusban; azeri közlés szerint örmény támadás érte Azerbajdzsán második legnépesebb városát, míg örmény állítás szerint az azeriek ismét nehéztüzérséggel lőtték Hegyi-Karabah székvárosát, Sztepanakertet.","shortLead":"Vasárnap is dörögtek a fegyverek a Kaukázusban; azeri közlés szerint örmény támadás érte Azerbajdzsán második...","id":"20201004_Tobb_varos_is_tamadas_alatt_az_azeriormeny_haboruban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c9027e-9ffc-4e70-83af-fc1a51d49f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be96173-4f6a-4ac4-9790-cc7d2bd1a567","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Tobb_varos_is_tamadas_alatt_az_azeriormeny_haboruban","timestamp":"2020. október. 04. 13:42","title":"Több város is támadás alatt az azeri-örmény háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918b86a1-1fa5-4ee0-a2bd-af646adc08fa","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"A járvány második hullámában jól navigáló kormány erősödését és a Liga-vezér Matteo Salvini pozíciójának gyengülését hozta az olasz helyhatósági választás. Az ezzel együtt tartott népszavazáson pedig nagy többséggel nyert a parlamenti képviselők és szenátorok számát jelentősen csökkentő kezdeményezés.","shortLead":"A járvány második hullámában jól navigáló kormány erősödését és a Liga-vezér Matteo Salvini pozíciójának gyengülését...","id":"202040__olasz_szavazas__salvini_kudarca__koalicios_feszultsegek__gyozelmi_jelentesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=918b86a1-1fa5-4ee0-a2bd-af646adc08fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca6dcbf-a0d0-427a-a152-de74ebdcafb8","keywords":null,"link":"/360/202040__olasz_szavazas__salvini_kudarca__koalicios_feszultsegek__gyozelmi_jelentesek","timestamp":"2020. október. 02. 16:00","title":"Harmadszorra sem tudott fülkeforradalmat csinálni Orbán olasz barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]