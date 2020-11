Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6d5d8e3-7095-4cba-acd2-7380abd75b0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap nálunk is bemutatják azt a dokumentumfilmet, amely a 2018-as brutális kaliforniai erdőtűzről szól. ","shortLead":"Vasárnap nálunk is bemutatják azt a dokumentumfilmet, amely a 2018-as brutális kaliforniai erdőtűzről szól. ","id":"20201102_A_ket_evvel_ezelotti_kaliforniai_tuz_felemesztette_Paradiset__most_megnezhetjuk_mi_lett_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6d5d8e3-7095-4cba-acd2-7380abd75b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec7bc3b-1793-44a0-b2bf-4657881e43df","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_A_ket_evvel_ezelotti_kaliforniai_tuz_felemesztette_Paradiset__most_megnezhetjuk_mi_lett_belole","timestamp":"2020. november. 02. 15:29","title":"A két évvel ezelőtti kaliforniai tűz felemésztette Paradise-t – most megnézhetjük, mi lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5255da25-60c8-4fc0-900f-c8988024107d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két hét karantén vár arra, aki Romániába készül \"hosszabb\" időre.","shortLead":"Két hét karantén vár arra, aki Romániába készül \"hosszabb\" időre.","id":"20201103_romania_karantenkotelezettseg_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5255da25-60c8-4fc0-900f-c8988024107d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c471d35-4047-42b3-8f0b-afaf5279f74a","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_romania_karantenkotelezettseg_magyarorszag","timestamp":"2020. november. 03. 11:28","title":"Aki innen Romániába megy, arra karantén vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aca6a16-3321-41af-a894-9fc48aba2b7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két keménykötésű fickó is belekeveredett a hétfő esti terrorakcióba, egyikük meg is sérült, miközben többeknek segítettek.","shortLead":"Két keménykötésű fickó is belekeveredett a hétfő esti terrorakcióba, egyikük meg is sérült, miközben többeknek...","id":"20201103_Becsi_terrortamadas_torok_MMAharcos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aca6a16-3321-41af-a894-9fc48aba2b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffb0ddb-b30d-4bce-9655-424cf0bfcdb3","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Becsi_terrortamadas_torok_MMAharcos","timestamp":"2020. november. 03. 12:45","title":"Bécsi terrortámadás: Két török MMA-harcos bátor helytállásáról ír a sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f04c0-d7a9-40f7-8ef1-f4894764ecd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész országban hallani lehet majd a katasztrófavédelem úgynevezett morgató próbáját.","shortLead":"Az egész országban hallani lehet majd a katasztrófavédelem úgynevezett morgató próbáját.","id":"20201102_morgato_proba_hetfon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f48f04c0-d7a9-40f7-8ef1-f4894764ecd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d5d443-3350-4958-93e2-ba16ec29f2b4","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_morgato_proba_hetfon","timestamp":"2020. november. 02. 11:05","title":"Délelőtt megszólalnak a katasztrófavédelem szirénái, de aggodalomra nincsen ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a karácsony valószínűleg más lesz, mint a többi, de egyvalamiben aligha tér majd el a tavalyitól: megint sokat költhetünk.","shortLead":"Ez a karácsony valószínűleg más lesz, mint a többi, de egyvalamiben aligha tér majd el a tavalyitól: megint sokat...","id":"20201103_koronavirus_jarvany_kereslet_aruhazak_lancok_boltok_karacsonyi_bevasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06808fe-0e4d-45f8-a58a-de6906b2e04e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_koronavirus_jarvany_kereslet_aruhazak_lancok_boltok_karacsonyi_bevasarlas","timestamp":"2020. november. 03. 06:10","title":"A járvány ellenére is fokozott év végi keresletre számítanak a magyarországi boltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6112e135-39e1-4872-be03-bff2e375000b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosi tömegközlekedési cég járműparkja elöregedett és nagyon vegyes, sürgősen fiatalítani kellene.","shortLead":"A fővárosi tömegközlekedési cég járműparkja elöregedett és nagyon vegyes, sürgősen fiatalítani kellene.","id":"20201103_A_BKV_buszai_otszor_gyakrabban_robbannak_le_mint_a_tobbi_fovarosi_szolgaltatoe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6112e135-39e1-4872-be03-bff2e375000b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba1f8ee-ab2d-4127-9e43-67d9dafaeeab","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_A_BKV_buszai_otszor_gyakrabban_robbannak_le_mint_a_tobbi_fovarosi_szolgaltatoe","timestamp":"2020. november. 03. 13:45","title":"A BKV buszai ötször gyakrabban robbannak le, mint a többi fővárosi szolgáltatóé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11893230-879d-46fc-a735-6f51717b94bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vagyonkezelő álláspontja szerint elméletben lenne lehetőségük rá, hogy felfüggesszék a folyamatot, de indok is kellene, hogy mi okból tegyék ezt meg. Egy férfit és idős édesanyját tervezik kilakoltatni.","shortLead":"A vagyonkezelő álláspontja szerint elméletben lenne lehetőségük rá, hogy felfüggesszék a folyamatot, de indok is...","id":"20201102_varos_mindenkie_kilakoltatas_csepeli_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11893230-879d-46fc-a735-6f51717b94bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d513d99c-880f-4b2f-8a5c-b3aab79b7643","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_varos_mindenkie_kilakoltatas_csepeli_onkormanyzat","timestamp":"2020. november. 02. 08:03","title":"A Város Mindenkié szerint a járvány alatt, a téli moratórium előtt akar kilakoltatni a csepeli önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekorvos Szlávik János vasárnapi nyilatkozatára reagált. Azt mondja, elég egy apró hiba a kórházban, és a beteg meghal.","shortLead":"A gyermekorvos Szlávik János vasárnapi nyilatkozatára reagált. Azt mondja, elég egy apró hiba a kórházban, és a beteg...","id":"20201102_novak_hunor_koronavirus_atvezenyles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353db14a-3600-44d5-8380-a79b80ff49dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_novak_hunor_koronavirus_atvezenyles","timestamp":"2020. november. 02. 15:28","title":"Novák Hunor: Egy átvezényelt pszichiáter nem ért a koronavírusos betegek kezeléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]