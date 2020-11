Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2452d2e-7811-423f-8ad7-14bb1c26da67","c_author":"HVG","category":"360","description":"Taxikra erősített érzékelőkkel figyelteti az üres parkolóhelyeket egy német szolgáltató négy német nagyvárosban és Amszterdamban. ","shortLead":"Taxikra erősített érzékelőkkel figyelteti az üres parkolóhelyeket egy német szolgáltató négy német nagyvárosban és...","id":"202044_parkolasieselymero_helykereses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2452d2e-7811-423f-8ad7-14bb1c26da67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7716330-0555-469b-81c9-a79c63de4693","keywords":null,"link":"/360/202044_parkolasieselymero_helykereses","timestamp":"2020. november. 01. 16:10","title":"Egy új app megmondja, hol milyen eséllyel találunk szabad parkolóhelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2e6192-dc81-4919-a83d-d13bda462af6","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A lemondásra kényszerített eddigi legmagasabb rangú vatikáni tisztviselő, Becciu bíboros menesztése és a szexuális vádak alól felmentett Pell kardinális római visszatérése összefügghet. A háttérben a korrupció állhat.\r

\r

","shortLead":"A lemondásra kényszerített eddigi legmagasabb rangú vatikáni tisztviselő, Becciu bíboros menesztése és a szexuális...","id":"202044__forrongo_vatikan__pell_es_becciu__penz_es_szex__kardinalis_kerdesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f2e6192-dc81-4919-a83d-d13bda462af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50083d29-3e41-40d8-a844-ae7376e7372a","keywords":null,"link":"/360/202044__forrongo_vatikan__pell_es_becciu__penz_es_szex__kardinalis_kerdesek","timestamp":"2020. november. 02. 15:00","title":"Sikkasztás, intrika, konteó a Vatikánban – mintha egy új Dan Brown-regényt olvasnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22629e12-cd24-4030-9166-f44f300abbf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rombolás új dimenzióit ismertük meg októberben, de a szorongást sok röhögéssel is tudtuk oldani. Ez itt egy visszatekintés 2020 tizedik hónapjára, azon belül az Élet + Stílus és a Kult rovat cikkeire. Mesék, dalok, polipok. Vidnyánszky, Benedek, Pintér.



","shortLead":"A rombolás új dimenzióit ismertük meg októberben, de a szorongást sok röhögéssel is tudtuk oldani. Ez itt...","id":"20201101_Mig_David_Attenborough_a_bolygot_mentene_addig_Duro_Dora_konyveket_pusztit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22629e12-cd24-4030-9166-f44f300abbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147a3ced-cca4-446f-849f-fd62927befc5","keywords":null,"link":"/elet/20201101_Mig_David_Attenborough_a_bolygot_mentene_addig_Duro_Dora_konyveket_pusztit","timestamp":"2020. november. 01. 14:00","title":"Míg David Attenborough a bolygót mentené, addig Dúró Dóra könyveket pusztít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd9e7f7-12d4-41a7-8e61-423720526b40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy idősebb és egy fiatal férfit állított elő a francia rendőrség.","shortLead":"Egy idősebb és egy fiatal férfit állított elő a francia rendőrség.","id":"20201101_Mar_hat_gyanusitott_van_orizetben_nizzai_merenylet_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cd9e7f7-12d4-41a7-8e61-423720526b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33138b64-451c-4455-9d96-b7735c2d4690","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Mar_hat_gyanusitott_van_orizetben_nizzai_merenylet_miatt","timestamp":"2020. november. 01. 15:08","title":"Már hat gyanúsított van őrizetben nizzai merénylet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11893230-879d-46fc-a735-6f51717b94bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vagyonkezelő álláspontja szerint elméletben lenne lehetőségük rá, hogy felfüggesszék a folyamatot, de indok is kellene, hogy mi okból tegyék ezt meg. Egy férfit és idős édesanyját tervezik kilakoltatni.","shortLead":"A vagyonkezelő álláspontja szerint elméletben lenne lehetőségük rá, hogy felfüggesszék a folyamatot, de indok is...","id":"20201102_varos_mindenkie_kilakoltatas_csepeli_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11893230-879d-46fc-a735-6f51717b94bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d513d99c-880f-4b2f-8a5c-b3aab79b7643","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_varos_mindenkie_kilakoltatas_csepeli_onkormanyzat","timestamp":"2020. november. 02. 08:03","title":"A Város Mindenkié szerint a járvány alatt, a téli moratórium előtt akar kilakoltatni a csepeli önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f186e4-ce95-4eaa-a1bd-17a874854358","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Egészen torz rendszer született\" – állítja Szél Bernadett – s az ilyenekben mindig az az érzés, hogy \"nincs nyugtunk a saját hazánkban\". Hogy lehet ezen változtatni, mik az ellenzék hívószavai, lesz e 106 \"tökéletes\" ellenzéki jelölt 2022-re, s hívő katolikusként milyen prédikációk verték ki nála a biztosítékot – erről beszélget M. Kiss Csabával.","shortLead":"\"Egészen torz rendszer született\" – állítja Szél Bernadett – s az ilyenekben mindig az az érzés, hogy \"nincs nyugtunk...","id":"20201102_Szel_Bernadett_a_HVG_teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1f186e4-ce95-4eaa-a1bd-17a874854358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d943747-2c38-451d-a876-c59c39d4476a","keywords":null,"link":"/360/20201102_Szel_Bernadett_a_HVG_teraszon","timestamp":"2020. november. 02. 13:55","title":"\"Nem kell a Fidesztől semmit megtanulnunk\" – Szél Bernadett a HVG teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f04c0-d7a9-40f7-8ef1-f4894764ecd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész országban hallani lehet majd a katasztrófavédelem úgynevezett morgató próbáját.","shortLead":"Az egész országban hallani lehet majd a katasztrófavédelem úgynevezett morgató próbáját.","id":"20201102_morgato_proba_hetfon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f48f04c0-d7a9-40f7-8ef1-f4894764ecd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d5d443-3350-4958-93e2-ba16ec29f2b4","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_morgato_proba_hetfon","timestamp":"2020. november. 02. 11:05","title":"Délelőtt megszólalnak a katasztrófavédelem szirénái, de aggodalomra nincsen ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt állítják, hetek óta gátolja a kancellár, hogy eljuttassák az oktatás ellenőrzésére szolgáló adatokat az Oktatási Hivatalnak.","shortLead":"Azt állítják, hetek óta gátolja a kancellár, hogy eljuttassák az oktatás ellenőrzésére szolgáló adatokat az Oktatási...","id":"20201101_szfe_kancellar_kuratorium_oktatas_felfuggesztese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffc42ed-309a-4fd9-bb8d-429f0b337c09","keywords":null,"link":"/kultura/20201101_szfe_kancellar_kuratorium_oktatas_felfuggesztese","timestamp":"2020. november. 01. 16:41","title":"Az SZFE szerint a kuratórium próbálja akadályozni az oktatást, de ők folytatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]