[{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövid időn belül másodjára injektál jelentős összeget ebbe az ágazatba a kormány.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára injektál jelentős összeget ebbe az ágazatba a kormány.","id":"20201102_munkasszallok_epitese_munkasszallo_kormanytamogatas_magyar_kormany_bodo_sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc22ed16-f8fe-466e-95b2-26e65c2e4d48","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_munkasszallok_epitese_munkasszallo_kormanytamogatas_magyar_kormany_bodo_sandor","timestamp":"2020. november. 02. 11:17","title":"A kormány megint adott 5 milliárdot munkásszállók építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szülői szervezet érvel az oktatási intézmények nyitva tartása mellett.","shortLead":"Egy szülői szervezet érvel az oktatási intézmények nyitva tartása mellett.","id":"20201101_iskola_nem_gyerekmegorzo_allasfoglalas_az_iskolabezarasok_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca28ebb4-b569-4e1c-ad12-9ca0cdb1f422","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_iskola_nem_gyerekmegorzo_allasfoglalas_az_iskolabezarasok_ellen","timestamp":"2020. november. 01. 16:15","title":"\"Az iskola nem gyerekmegőrző\" - állásfoglalás az iskolabezárások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy újabb kampányrendezvényén Európát szidta Donald Trump a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások miatt.","shortLead":"Egy újabb kampányrendezvényén Európát szidta Donald Trump a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások miatt.","id":"20201102_donald_trump_europa_hatarok_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c2beb9-9c4a-474e-867d-2cb8b18c7efe","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_donald_trump_europa_hatarok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 02. 07:20","title":"Donald Trump: Mi az ördögöt csinálnak Európában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63fe76d-793a-4e30-807f-3e29458c859e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadó pozitív tesztje miatt azokat a rendőröket és mentőket is vizsgálják, akik ártalmatlanították őt.","shortLead":"A támadó pozitív tesztje miatt azokat a rendőröket és mentőket is vizsgálják, akik ártalmatlanították őt.","id":"20201103_nizza_merenylet_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e63fe76d-793a-4e30-807f-3e29458c859e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c03892f-ee98-40d6-a198-3d4a86edb0de","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_nizza_merenylet_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 05:05","title":"Koronavírusos a nizzai merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma 3581-gyel emelkedett az elmúlt napon.

","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma 3581-gyel emelkedett az elmúlt napon.

","id":"20201102_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0a8ecc-2814-4a55-a76f-85647e67e617","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 02. 08:55","title":"Újabb 70 koronavírusos beteg halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bc0bc6-899b-446f-adde-f50e390f2522","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandcontent","description":"Amint beköszönt a nyár, folyamatosan a D-vitamint emlegetjük: minél többet szívjunk magunkba, hiszen a téli időszakban rendszerint már csak ennyi természetes tartalékunk marad, hogy megőrizzük immunrendszerünk stabilitását. Van azonban másik opció is: mehetünk a napsugarak után a csodás Karintiába, ahol a hegycsúcsok tövében, a lábunkon sícipővel vagy túrabakanccsal élvezhetjük a meleget. Feltöltődés az egész családnak: az ausztriai Alpok után a téli szürkeség fogalmát el is felejthetjük, új értelmet nyer a telelés. ","shortLead":"Amint beköszönt a nyár, folyamatosan a D-vitamint emlegetjük: minél többet szívjunk magunkba, hiszen a téli időszakban...","id":"feelaustria_Lenyugozo_Karintia_attol_meg_hogy_nyakunkon_a_tel_nem_kell_nelkuloznunk_a_napfenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38bc0bc6-899b-446f-adde-f50e390f2522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67162606-3c4b-4bb6-a2fe-ecb5c58c598f","keywords":null,"link":"/brandcontent/feelaustria_Lenyugozo_Karintia_attol_meg_hogy_nyakunkon_a_tel_nem_kell_nelkuloznunk_a_napfenyt","timestamp":"2020. november. 02. 07:30","title":"Lenyűgöző Karintia: attól még, hogy nyakunkon a tél, nem kell nélkülöznünk a napfényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egykori Apple-vezér, Steve Jobs is megkereste Sean Conneryt, hogy szerepeljen egy reklámban, de a színész kikosarazta őt – áll abban a levélben, amit egy szatirikus híroldal rakott össze korábban, de most újból népszerű lett.","shortLead":"Az egykori Apple-vezér, Steve Jobs is megkereste Sean Conneryt, hogy szerepeljen egy reklámban, de a színész...","id":"20201102_sean_connery_halala_level_steve_jobs_apple_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bf6d12-2d0b-48a7-9bac-500aab5a32b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_sean_connery_halala_level_steve_jobs_apple_reklam","timestamp":"2020. november. 02. 14:34","title":"Megint terjed a kamu levél, amelyben Sean Connery kiosztja Steve Jobsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25314b88-fdd5-4845-bded-e259d73a0862","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új eljárásnak köszönhetően az ipar által kibocsátott üvegházhatású gázból készítettek csomagolást.","shortLead":"Egy új eljárásnak köszönhetően az ipar által kibocsátott üvegházhatású gázból készítettek csomagolást.","id":"20201103_Szendioxidbol_keszitett_muanyagba_csomagolja_majd_a_kozmetikumokat_a_LOreal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25314b88-fdd5-4845-bded-e259d73a0862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26e9bf0-6bc8-4a09-ae1d-4c1eb3bf9c06","keywords":null,"link":"/zhvg/20201103_Szendioxidbol_keszitett_muanyagba_csomagolja_majd_a_kozmetikumokat_a_LOreal","timestamp":"2020. november. 03. 10:36","title":"Szén-dioxidból gyártott műanyagba csomagolja majd a kozmetikumokat a L’Oréal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]