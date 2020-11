Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfiatalabb elhunyt egy 45 éves nő volt.","shortLead":"A legfiatalabb elhunyt egy 45 éves nő volt.","id":"20201105_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4388b7c-2400-4719-9144-dcabcd0c1c44","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 05. 13:53","title":"A járvány újabb áldozatai közül hárman a negyvenes éveikben jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47387328-c8bd-4b47-9292-fac04bd241ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kujtim Fejzulai több mint 900 eurós havi segítséget is kapott az osztrák államtól.","shortLead":"Kujtim Fejzulai több mint 900 eurós havi segítséget is kapott az osztrák államtól.","id":"20201105_Bcs_Terrortamadas_Kujtim_Fejzulai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47387328-c8bd-4b47-9292-fac04bd241ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e902f53a-f735-44c4-86d9-83b0832079e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Bcs_Terrortamadas_Kujtim_Fejzulai","timestamp":"2020. november. 05. 19:30","title":"A bécsi terrorista havi 900 eurós segélyt kapott az osztrák államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15565980-bf80-4ed7-954d-e45f67244322","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy egész tárat eresztett belé. A magzat túlélte.","shortLead":"Egy egész tárat eresztett belé. A magzat túlélte.","id":"20201106_Betoronek_hitte_es_lelotte_terhes_feleseget_egy_floridai_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15565980-bf80-4ed7-954d-e45f67244322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba77a64-dfa4-4548-bcba-161daffb0b97","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_Betoronek_hitte_es_lelotte_terhes_feleseget_egy_floridai_ferfi","timestamp":"2020. november. 06. 07:34","title":"Betörőnek hitte és lelőtte terhes feleségét egy floridai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cdeb1cf-d4ac-482c-9488-46db849d84c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez ám az ünnepi családnév!","shortLead":"Ez ám az ünnepi családnév!","id":"20201106_Hazassag_vezeteknev_White_Christmas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cdeb1cf-d4ac-482c-9488-46db849d84c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e50f1a-122e-4e05-b6af-ba9b054394ae","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Hazassag_vezeteknev_White_Christmas","timestamp":"2020. november. 06. 09:51","title":"Összeházasodott egy angol pár, White-Christmas lett a vezetéknevük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07958d8d-aeef-4286-9e37-a6d8bf46f980","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éppen akkor járt arra, amikor az Autobanon meghajtották az Audit. ","shortLead":"Éppen akkor járt arra, amikor az Autobanon meghajtották az Audit. ","id":"20201105_Utolerte_a_szuperexpresszt_is_322_kmhval_ez_az_Audi_RS3as__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07958d8d-aeef-4286-9e37-a6d8bf46f980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124729a5-9667-479d-a13a-ca91c62c6f2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_Utolerte_a_szuperexpresszt_is_322_kmhval_ez_az_Audi_RS3as__video","timestamp":"2020. november. 06. 07:12","title":"Utolérte a szuperexpresszt is 322 km/h-val ez az Audi RS3-as - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakosság és a vállalkozások is spórolnak a bizonytalan környezetben, ezért nőtt a betétállomány az Ersténél. A lakossági hitelezés üstököse a Babaváró. Most sokkal jobb a helyzet, mint az előző válság idején volt, a legnagyobb kockázat a munkanélküliség.","shortLead":"A lakosság és a vállalkozások is spórolnak a bizonytalan környezetben, ezért nőtt a betétállomány az Ersténél...","id":"20201105_A_Babavaro_hitel_kannibalizalja_es_vonzza_is_az_egyeb_kolcsonoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533457f3-8e65-403d-88ab-bf54b757eac2","keywords":null,"link":"/kkv/20201105_A_Babavaro_hitel_kannibalizalja_es_vonzza_is_az_egyeb_kolcsonoket","timestamp":"2020. november. 05. 14:02","title":"A Babaváró hitel kannibalizálja és vonzza is az egyéb kölcsönöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új terápiától azt várják, hogy rövidebb ideig tart majd a betegség miatt gyakran elhúzódó légzési nehézség.","shortLead":"Az új terápiától azt várják, hogy rövidebb ideig tart majd a betegség miatt gyakran elhúzódó légzési nehézség.","id":"20201106_Uj_magyar_szabadalom_koronavirus_szovodmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c25257-a88e-4a4c-a962-9054e77ea8c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_Uj_magyar_szabadalom_koronavirus_szovodmeny","timestamp":"2020. november. 06. 10:17","title":"Új magyar szabadalom a koronavírus szövődményeinek gyógyítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég minden részvénnyel 62 centes veszteséget könyvelhetett el a harmadik negyedévben.

","shortLead":"A cég minden részvénnyel 62 centes veszteséget könyvelhetett el a harmadik negyedévben.

","id":"20201106_Tobb_mint_1_milliard_dollart_bukott_az_Uber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e272a73e-58ee-4704-9609-6cde6b55c613","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_Tobb_mint_1_milliard_dollart_bukott_az_Uber","timestamp":"2020. november. 06. 10:35","title":"Több mint 1 milliárd dollárt bukott az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]