[{"available":true,"c_guid":"b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Járványügyi szempontból nem jelent ugyan kockázatot, ha egy család tagjai egymás mellett ülnek a moziban, de ez a rendelet és kész, ha nem tetszik, a rendőrséghez kell fordulni. Ez áll Müller Cecília válaszában, amelyet a moziüzemeltetőknek küldött.","shortLead":"Járványügyi szempontból nem jelent ugyan kockázatot, ha egy család tagjai egymás mellett ülnek a moziban, de...","id":"20201106_muller_cecilia_mozi_szekek_nezoter_kihagyasok_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f66e2be-8d2e-4d2e-9b24-f2b3b0062a5e","keywords":null,"link":"/elet/20201106_muller_cecilia_mozi_szekek_nezoter_kihagyasok_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 06. 14:24","title":"Müller Cecília a moziknak: Nincs értelme a családtagok közti helykihagyásnak, de azért muszáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 3-as metró belvárosi szakaszának felújítása miatt komoly dugókra számít a főváros.","shortLead":"A 3-as metró belvárosi szakaszának felújítása miatt komoly dugókra számít a főváros.","id":"20201106_bkk_budapest_parkolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8529c8-3ea8-4e8a-91f9-aa423e981fe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201106_bkk_budapest_parkolas","timestamp":"2020. november. 06. 19:14","title":"BKK: Budapestnek óriási problémát okoz a díjmentes parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Bannon egy podcastban beszélt arról, miként kellene Donald Trumpnak bánnia az FBI igazgatójával, Christopher Wray-jel, valamint járványügyi főtanácsadójával, Anthony Faucival.","shortLead":"Steve Bannon egy podcastban beszélt arról, miként kellene Donald Trumpnak bánnia az FBI igazgatójával, Christopher...","id":"20201106_twitter_steve_bannon_war_room_pandemic_lefejezes_eroszak_anthony_fauci_christopher_wray","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38c0c16-8532-4809-8692-41edff8c4288","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_twitter_steve_bannon_war_room_pandemic_lefejezes_eroszak_anthony_fauci_christopher_wray","timestamp":"2020. november. 06. 13:18","title":"Letiltotta a Twitter Trump volt kampánytanácsadójának egyik fiókját, mert lefejezésekről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31daeb18-9861-456f-b7bf-1fd96532a984","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Zavargásba torkollt a németországi Lipcsében egy demonstráció, amelyet a koronavírus-járvány lassítására bevezetett korlátozások ellen tartottak, a tüntetők közül többen a rendőrök mellett újságírókra is rárontottak.","shortLead":"Zavargásba torkollt a németországi Lipcsében egy demonstráció, amelyet a koronavírus-járvány lassítására bevezetett...","id":"20201108_Rendorokre_ujsagirokra_tamadtak_a_szigoritasok_ellen_tuntetok_Lipcseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31daeb18-9861-456f-b7bf-1fd96532a984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c508ca0-6843-48f0-870a-3568ae50a0ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Rendorokre_ujsagirokra_tamadtak_a_szigoritasok_ellen_tuntetok_Lipcseben","timestamp":"2020. november. 08. 12:52","title":"Rendőrökre, újságírókra támadtak a szigorítások ellen tüntetők Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ad1383-61ef-490e-9fa8-42281eb8e1cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hat évvel a Szocsiban megrendezett téli olimpia után is folytatódik az érmekért vívott harc, és a jelek szerint a tárgyalóteremben a sportot politikai propagandaként is felhasználó Oroszország vesztésre áll. ","shortLead":"Hat évvel a Szocsiban megrendezett téli olimpia után is folytatódik az érmekért vívott harc, és a jelek szerint...","id":"202045__orosz_doppingugyek__atirt_mult__nem_csillog_szepen__igy_mulik_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83ad1383-61ef-490e-9fa8-42281eb8e1cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef13e038-27d0-4c46-8678-ff0747b880db","keywords":null,"link":"/360/202045__orosz_doppingugyek__atirt_mult__nem_csillog_szepen__igy_mulik_el","timestamp":"2020. november. 07. 16:00","title":"A doppingbotrány miatt újabb szegeket verhetnek az orosz élsport koporsójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae286f5-0bba-43de-a3a0-897a62821d2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szapora, életerős jövevények kiszoríthatják az őshonos fajt.","shortLead":"A szapora, életerős jövevények kiszoríthatják az őshonos fajt.","id":"20201106_Voros_migransok_miatt_aggodik_a_Madartani_Egyesulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aae286f5-0bba-43de-a3a0-897a62821d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7fbed5-15f9-4cd7-87de-8d2a0d8da418","keywords":null,"link":"/zhvg/20201106_Voros_migransok_miatt_aggodik_a_Madartani_Egyesulet","timestamp":"2020. november. 06. 14:07","title":"Fogolydilemma: vörös migránsok miatt aggódik a Madártani Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52b3bb9-30af-4578-9080-d0f7fa7fca81","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vállalt mindent, amit más nem, ment élelemért a város túlsó végébe, vagy fel a tűz alatt lévő Várba. Aztán jött a depresszió és a poszttraumás stressz. Tolnainé Kassai Margit 1944–1945-ös budapesti beszámolója, az Óvoda az óvóhelyen a HVG ajánlójában.","shortLead":"Vállalt mindent, amit más nem, ment élelemért a város túlsó végébe, vagy fel a tűz alatt lévő Várba. Aztán jött...","id":"202045_konyv__egy_vizisarkany_memoarja_tolnaine_kassai_margit_ovoda_azovohelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a52b3bb9-30af-4578-9080-d0f7fa7fca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d218f8d3-8d5c-4245-8b0d-025550a75e7a","keywords":null,"link":"/360/202045_konyv__egy_vizisarkany_memoarja_tolnaine_kassai_margit_ovoda_azovohelyen","timestamp":"2020. november. 08. 08:30","title":"Kedélyes jelentés a budapesti pokolból - Könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió Tanácsa ma további 15 fehérorosz személyt vett fel a szankciós listára. Ezek között Aljakszandr Lukasenka elnök és fia, egyben nemzetbiztonsági tanácsadója Viktor Lukasenka is.","shortLead":"Az Európai Unió Tanácsa ma további 15 fehérorosz személyt vett fel a szankciós listára. Ezek között Aljakszandr...","id":"20201106_Lukasenka_es_a_fia_is_felkerult_az_unios_szankcios_listara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101161dc-010f-4a3a-beae-08f8c83d227a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201106_Lukasenka_es_a_fia_is_felkerult_az_unios_szankcios_listara","timestamp":"2020. november. 06. 16:42","title":"Lukasenka és a fia is felkerült az uniós szankciós listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]