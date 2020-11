Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62102027-936f-4f29-a865-c2631abce8b5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Astropolis Kft. létrejöttével üzletvezetés és vagyonkezelés is lesz a Tisza Cipő Zrt. portfóliójában.","shortLead":"Az Astropolis Kft. létrejöttével üzletvezetés és vagyonkezelés is lesz a Tisza Cipő Zrt. portfóliójában.","id":"202044_astropolis_tulleptek_atisza_cipon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62102027-936f-4f29-a865-c2631abce8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0f5263-c356-4d5c-8210-7bfb1cd58d74","keywords":null,"link":"/360/202044_astropolis_tulleptek_atisza_cipon","timestamp":"2020. november. 01. 11:10","title":"Kisebb cégbirodalom épül az egykori martfűi Tisza cipőgyár romjain ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b58ed8-34df-4772-97cc-7f8c09b1bb0e","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A történelem folyamán mindenféle politikai, üzleti vagy egyéb okból rengeteg könyvet semmisítettek meg. Nem a pusztítás módja, hanem az elpusztított könyv tartalma az érdekes. ","shortLead":"A történelem folyamán mindenféle politikai, üzleti vagy egyéb okból rengeteg könyvet semmisítettek meg. Nem a pusztítás...","id":"20201031_Revesz_A_konyvpusztitas_joga_es_haszna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9b58ed8-34df-4772-97cc-7f8c09b1bb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cad063a-68ed-4a60-9acb-793f1640ac1a","keywords":null,"link":"/360/20201031_Revesz_A_konyvpusztitas_joga_es_haszna","timestamp":"2020. október. 31. 15:00","title":"Révész: A könyvpusztítás joga és haszna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ennyiből még egy kis vállalkozást sem lehet indítani. ","shortLead":"Ennyiből még egy kis vállalkozást sem lehet indítani. ","id":"20201101_Ezzel_most_csak_a_Szerencsejatek_Zrt_jart_jol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befb170e-7c23-416a-8e68-af3fc662659a","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Ezzel_most_csak_a_Szerencsejatek_Zrt_jart_jol","timestamp":"2020. november. 01. 16:42","title":"Ezzel most csak a Szerencsejáték Zrt. járt jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440b229a-9450-4b73-9b75-c45cb13b1248","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A digitális világ térhódításától a genderkérdésig terjednek a művek témái a Telekom Művészeti Gyűjteményből rendezett tárlaton.","shortLead":"A digitális világ térhódításától a genderkérdésig terjednek a művek témái a Telekom Művészeti Gyűjteményből rendezett...","id":"202044_tarlat__utkozozonaban_egyensulyban__muvek_atelekom_muveszeti_gyujtemenybol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=440b229a-9450-4b73-9b75-c45cb13b1248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"118ba96c-d2c1-4ef5-a4dd-2262aa06c39e","keywords":null,"link":"/360/202044_tarlat__utkozozonaban_egyensulyban__muvek_atelekom_muveszeti_gyujtemenybol","timestamp":"2020. október. 31. 16:10","title":"Kelet és Nyugat ütközőzónájáról, vagyis rólunk szól a Ludwig Múzeum új kiállítása ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df50936e-16d8-4790-b8d1-76b7712222a5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A reykjavíki deCode Genetics kutatócsoportja megfejtette a nagy rejtélyt.","shortLead":"A reykjavíki deCode Genetics kutatócsoportja megfejtette a nagy rejtélyt.","id":"202044_hianyzo_szagerzet_rohadt_jo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df50936e-16d8-4790-b8d1-76b7712222a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef82502d-6cc5-4ca2-a020-b2a426c988cb","keywords":null,"link":"/360/202044_hianyzo_szagerzet_rohadt_jo","timestamp":"2020. október. 31. 13:10","title":"Százból, ezerből egy-két ember szuperképessége: rózsaillatúnak érzi a rothadó halat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány szerint nem az elvárható gondossággal jártak el a Deák Ferencről elnevezett Hárosi Duna-híd kialakításánál.","shortLead":"A kormány szerint nem az elvárható gondossággal jártak el a Deák Ferencről elnevezett Hárosi Duna-híd kialakításánál.","id":"20201101_ITM_Felelotlen_volt_a_Strabag_ezert_mennek_tonkre_az_M0s_Dunahid_sarui","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39883a6b-c563-4400-84f3-d2c4f135d336","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_ITM_Felelotlen_volt_a_Strabag_ezert_mennek_tonkre_az_M0s_Dunahid_sarui","timestamp":"2020. november. 01. 13:35","title":"ITM: Felelőtlen volt a Strabag, ezért mennek tönkre az M0-s Duna-híd sarui","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rögzítheti a hívásokat, elolvashatja az SMS-eket és ellophatja a telefonon lévő fájlokat az ESET által azonosított androidos kémprogram.","shortLead":"Rögzítheti a hívásokat, elolvashatja az SMS-eket és ellophatja a telefonon lévő fájlokat az ESET által azonosított...","id":"20201101_eset_android_spy_c23_virus_kemprogram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abc206d-1869-4132-b73d-3635142643f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_eset_android_spy_c23_virus_kemprogram","timestamp":"2020. november. 01. 10:03","title":"Vigyázzon, mit tölt le: népszerű appoknak álcázza magát egy veszélyes kémprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8247d6a-1031-4375-b6dd-f3ff7f4d0150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miért is maradtak volna ki? Természetesen az idei iPhone-okon is elvégezte szokásos ejtéstesztjét az egyik, ebben e megmérettetésben jeleskedő weboldal.","shortLead":"Miért is maradtak volna ki? Természetesen az idei iPhone-okon is elvégezte szokásos ejtéstesztjét az egyik, ebben e...","id":"20201101_apple_iphone_12_pro_ejtestesztek_video_everythingapplepro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8247d6a-1031-4375-b6dd-f3ff7f4d0150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7d4c98-e58f-4749-b065-853514e82d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_apple_iphone_12_pro_ejtestesztek_video_everythingapplepro","timestamp":"2020. november. 01. 18:03","title":"Videó: ejtésteszten az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]