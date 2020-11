Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d13d927-3d61-4ba7-a1ae-3039fa7f6df7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai gazdaságban 636 ezerrel nőtt azoknak a száma, akik októberben munkát kaptak. ","shortLead":"Az amerikai gazdaságban 636 ezerrel nőtt azoknak a száma, akik októberben munkát kaptak. ","id":"20201107_Lassan_ugyan_de_valamicsket_javult_a_helyzet_az_amerikai_munkaeropiacon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d13d927-3d61-4ba7-a1ae-3039fa7f6df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1aa0b4-0d22-4cc7-9843-03331b946346","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Lassan_ugyan_de_valamicsket_javult_a_helyzet_az_amerikai_munkaeropiacon","timestamp":"2020. november. 07. 14:01","title":"Lassan ugyan, de javul a helyzet az amerikai munkaerőpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864f20b4-6ca1-4550-877e-a73564547a62","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktor miniszterelnök és Rogán Antal miniszter vasárnap tárgyalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Parragh Lászlóval. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök és Rogán Antal miniszter vasárnap tárgyalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével...","id":"20201108_Orban_Most_egeszsegugyi_dontesek_majd_gazdasagi_intezkedesek_jonnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=864f20b4-6ca1-4550-877e-a73564547a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4b8682-c6f1-4d51-8fcc-7d3fa69aecfc","keywords":null,"link":"/kkv/20201108_Orban_Most_egeszsegugyi_dontesek_majd_gazdasagi_intezkedesek_jonnek","timestamp":"2020. november. 08. 12:13","title":"Orbán: Most egészségügyi döntések, majd gazdasági intézkedések jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e6aaa0-2aa9-47bc-bcb2-1450b0f553e8","c_author":"Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni - Balla István - Kovács Bálint","category":"kultura","description":"November 10-én kezdődik a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál, és koronavírus-helyzetre való tekintettel most minden filmet online nézhet meg a közönség. Az esemény 12 napig tart, és elég erős a felhozatal. A legaktuálisabb film a vuhani karantén 76 napját bemutató alkotás, a legkíméletlenebb a másik iránti elkötelezettség kérdéséről az Alzheimer-kór tükrében beszélő magyar film. Igazi kockázatvállalás a Csecsenföldön üldözött melegek sorsát követő HBO-dokumentumfilm, és még egy rajzfilmben elmesélt sztori, illetve Aj Vejvej filmje is a listánkra került. Minikritikáink következnek.","shortLead":"November 10-én kezdődik a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál, és koronavírus-helyzetre való...","id":"20201108_Verzio_2020_filmfesztival_dokumentumfilmek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26e6aaa0-2aa9-47bc-bcb2-1450b0f553e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5f5ff8-6004-4ff6-ba57-5fdbbf75618f","keywords":null,"link":"/kultura/20201108_Verzio_2020_filmfesztival_dokumentumfilmek","timestamp":"2020. november. 08. 20:00","title":"„Feketén tátongó űrként hiányzik 43 ember” – szerintünk ezek az idei Verzió legjobb filmjei ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00133ee-45ef-46a0-b657-dbf4817ac98f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Az írással megtapasztaltam azt a fajta szabadságot, amit filmkészítőként soha - mondja a HVG-nek adott interjújában Gárdos Péter író, rendező. Megvan a véleménye azokról a kollégáiról, akik nem veszik észre az SZFE diákjainak bátorságát. HVG-portré.\r

