[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Telitalálat nem volt, de öt számot negyvenen is eltaláltak. ","shortLead":"Telitalálat nem volt, de öt számot negyvenen is eltaláltak. ","id":"20201108_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e54e6d-716f-4008-8c11-27d7957e6082","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. november. 08. 18:20","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint addig kell folytatni a hagyományos oktatást, amíg lehet.","shortLead":"Az államtitkár szerint addig kell folytatni a hagyományos oktatást, amíg lehet.","id":"20201109_Maruzsa_Zoltan_PDSZ_intezkedesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db69eb19-b2fd-41a3-925d-66b9dce1201c","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Maruzsa_Zoltan_PDSZ_intezkedesek","timestamp":"2020. november. 09. 14:12","title":"Maruzsa: A PDSZ célja a védelmi intézkedések ellehetetlenítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552cfdc9-2d2a-4ec4-acab-9d74e3aa873e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ízeltlábúak (arthropoda) evolúciójának hiányzó láncszeme lehet az az 520 millió évvel ezelőtt élt ötszemű, rákszerű teremtmény, amelynek megkövesedett maradványait Délnyugat-Kínában tárták fel.","shortLead":"Az ízeltlábúak (arthropoda) evolúciójának hiányzó láncszeme lehet az az 520 millió évvel ezelőtt élt ötszemű, rákszerű...","id":"20201109_izeltlabuak_evolucio_kylinxia_zhangi_rak_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=552cfdc9-2d2a-4ec4-acab-9d74e3aa873e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51fd48-1333-434d-8762-c5b20ad1dba3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_izeltlabuak_evolucio_kylinxia_zhangi_rak_kina","timestamp":"2020. november. 09. 00:03","title":"Megtaláltak az állati evolúció egyik hiányzó láncszemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b058be-1be9-46cb-b870-30c19700170f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Kamala Harris éppen kocogott, amikor kiderült, hogy megnyerték a választást.\r

","shortLead":"Úgy tűnik, Kamala Harris éppen kocogott, amikor kiderült, hogy megnyerték a választást.\r

","id":"20201107_kamala_harris_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2b058be-1be9-46cb-b870-30c19700170f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f69c29b-ab8d-410c-995a-62dc0a9744eb","keywords":null,"link":"/elet/20201107_kamala_harris_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_donald_trump","timestamp":"2020. november. 07. 20:48","title":"Megcsináltuk! – videón a pillanat, amikor leendő alelnöke köszönti a megválasztott elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7e90da-d604-4027-a79e-6d636e630aca","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"A színházak bezárnak – jelentette be hétfői beszédében a miniszterelnök. Munkába járni ugyanakkor szabad. Mi lesz akkor az online közvetített színházi előadásokkal? ","shortLead":"A színházak bezárnak – jelentette be hétfői beszédében a miniszterelnök. Munkába járni ugyanakkor szabad. Mi lesz akkor...","id":"20201109_szinhaz_korlatozasok_szinhazbezaras_orban_viktor_koronavirus_streaming_eloadasok_kozvetitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f7e90da-d604-4027-a79e-6d636e630aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbaf674-f2e4-4b50-a718-826e95811799","keywords":null,"link":"/elet/20201109_szinhaz_korlatozasok_szinhazbezaras_orban_viktor_koronavirus_streaming_eloadasok_kozvetitese","timestamp":"2020. november. 09. 12:45","title":"A színházak egy héten át fölöslegesen dolgoztak, hogy megfeleljenek a múlt heti rendeletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De előtte még bocsánatot kért a nézőktől és a stábtól is. ","shortLead":"De előtte még bocsánatot kért a nézőktől és a stábtól is. ","id":"20201108_Curtis_Sztarban_sztar_musor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcd4c46-19e8-4fb1-8fa8-07fa4c4ffff0","keywords":null,"link":"/elet/20201108_Curtis_Sztarban_sztar_musor","timestamp":"2020. november. 08. 21:49","title":"Curtis ismét fellépett a Sztárban sztár színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a3d00e-563b-4f99-9330-ff11cfb9df5a","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Nyugat cselszövésének tartja a koronavírust John Magufuli tanzániai elnök, aki mindent és mindenkit elsöpört az újraválasztása útjából.","shortLead":"A Nyugat cselszövésének tartja a koronavírust John Magufuli tanzániai elnök, aki mindent és mindenkit elsöpört...","id":"202045_john_magufuli_tanzaniai_buldozer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1a3d00e-563b-4f99-9330-ff11cfb9df5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d8579d-a10e-4bd2-a53a-88704c2ca2d2","keywords":null,"link":"/360/202045_john_magufuli_tanzaniai_buldozer","timestamp":"2020. november. 08. 16:30","title":"Inhalálást javasol a koronavírus ellen Tanzánia buldózere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9099121-e23f-4176-9960-72a7599903d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben Joe Biden megválasztott elnök megtartotta győzelmi beszédét, Donald Trump továbbra is azt hangoztatja, ő nyert, és arról ír, soha nem kapott ennyi szavazatot hivatalban lévő elnök. ","shortLead":"Miközben Joe Biden megválasztott elnök megtartotta győzelmi beszédét, Donald Trump továbbra is azt hangoztatja, ő...","id":"20201108_Trump_kitartoan_azt_irja_o_nyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9099121-e23f-4176-9960-72a7599903d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a596e4-8c54-49c0-a7f2-a8ac3e38a23e","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_Trump_kitartoan_azt_irja_o_nyert","timestamp":"2020. november. 08. 07:46","title":"Trump kitartóan azt tweeteli, ő nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]