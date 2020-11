Az utóbbi időben zajlott vizsgálatok megerősítették a kezdeti feltételezéseket, és ma már egyre szélesebb körben elfogadott tény, hogy a kutyák is képesek felismerni a koronavírusos betegeket. A The Sunday Times oldalán megjelent beszámoló szerint a kutyák orra olyannyira érzékeny, hogy megfelelő kiképzés esetén a hagyományos PCR-teszteknél is hatékonyabban dolgoznak.

A portál cikkében idézik egy nő esetét, akinél PCR-tesztet végeztek, és amelynek eredménye negatív lett. A kutyák viszont azt jelezték, hogy az alany nagy valószínűséggel pozitív, vagyis a szervezetében már ott van a vírus. A nőnél pár nap után már a jól ismert tünetek is jelentkeztek, és beigazolódott, hogy a kutyák jól szimatolták ki a kórt.

A koronavírus úgy működik, hogy a szervezetbe kerülve csupán néhány nap után kezd szaporodásnak. Ha valakit ebben a periódusban tesztelnek, előfordulhat, hogy fals negatív eredményt ad. Azaz: bár a testében már jelen van a kórokozó, a vizsgálat mégsem “látja”. Ebből pedig az következhet, hogy a pácienst – tévesen – egészségesnek minősítik.

A kutyák ezzel szemben sokkal pontosabbak, és abban a szakaszban is érzékelik a vírus jelenlétét, amikor a hagyományos PCR-tesztek valószínűleg hibás következtetésre jutnának.

A kutyákat egyébként nem engedik a betegek közelébe, a vizsgálat teljesen más módon zajlik: a pácienseket előbb arra kérik, hogy egy ronggyal törölgessék át a bőrüket, melyet ezután az állatok elé helyeznek, hogy megszagolhassák azt. Ha a kutya mozgatja a mancsát, vagy lefekszik a rongydarab elé, az a tudósok szerint pozitív mintát jelez.

A The Guardian brit napilap korábban megírta, hogy a Helsinki Egyetem kutatói a város repülőterén kísérleti jelleggel már be is vetették a négylábú Covid-detektorokat: az érkező és távozó utasokat négy kutya, ET, Kossi, Miina és Valo ellenőrzi, akik mind kiváló kiképzésen vannak túl. Az ebeknek a szakértők szerint mindössze 10 másodpercre van szükségük a minta átvizsgálásához, és a kutatók megfogalmazása szerint "szinte 100 százalékos pontossággal dolgoznak". A fenti tanulságok miatt több európai ország is hasonló program indítását tervezi.

