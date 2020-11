Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már bezárt kórházat is újranyitottak, hogy koronavírusos betegeket lássanak el benne. Szakértők szerint az ápolók elérték teljesítőképességük határát. ","shortLead":"Már bezárt kórházat is újranyitottak, hogy koronavírusos betegeket lássanak el benne. Szakértők szerint az ápolók...","id":"20201112_koronavirus_ausztria_rekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72576e37-4e61-4ed8-ac27-ac861c33f563","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_koronavirus_ausztria_rekord","timestamp":"2020. november. 12. 21:19","title":"Új rekordot döntött az ausztriai fertőzöttek száma, az egészségügy túlterheltségéről beszélnek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már eltűnt a neve az impresszumból is.","shortLead":"Már eltűnt a neve az impresszumból is.","id":"20201113_index_balogh_akos_gergely_elbocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9fc9ee-783a-413c-ad8e-d83f309f6ac3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_index_balogh_akos_gergely_elbocsatas","timestamp":"2020. november. 13. 16:40","title":"Elküldték az Indextől az egyik főszerkesztő-helyettest, Balogh Ákos Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendes frissítési ütemtervtől eltérően, soron kívül javították a Chrome böngészőt a Google szakemberei, miután két olyan sebezhetőséget is találtak benne, amelyeket a kiberbűnözők is kihasználhatják. A szoftver új változatát a felhasználóknak is telepíteniük kell.","shortLead":"A rendes frissítési ütemtervtől eltérően, soron kívül javították a Chrome böngészőt a Google szakemberei, miután két...","id":"20201113_serulekenyseg_sebezhetoseg_google_chrome_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615f25c3-76a2-4824-ad7e-59789acb7416","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_serulekenyseg_sebezhetoseg_google_chrome_frissites","timestamp":"2020. november. 13. 13:33","title":"Azonnal frissítse a Chrome-ot, több sebezhetőséget is találtak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6844a339-18da-4f54-9707-68acdda03d5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Súlyosabb vétség például az ittas vezetés és a tilosban áthajtás a vasúti átjárón. ","shortLead":"Súlyosabb vétség például az ittas vezetés és a tilosban áthajtás a vasúti átjárón. ","id":"20201113_200_ezer_sulyosabb_kozlekedesi_birsagot_szabnak_ki_egy_evben_de_az_autosok_nem_sietnek_kifizetni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6844a339-18da-4f54-9707-68acdda03d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced2777b-cb18-4c12-ae5b-217193e16bd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201113_200_ezer_sulyosabb_kozlekedesi_birsagot_szabnak_ki_egy_evben_de_az_autosok_nem_sietnek_kifizetni","timestamp":"2020. november. 13. 09:37","title":"50-60 ezer súlyosabb közlekedési bírságot szabnak ki egy évben, de az érintettek nem nagyon fizetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint a külföldi nyaralások miatt került be az országba újra a koronavírus.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint a külföldi nyaralások miatt került be az országba újra a koronavírus.","id":"20201113_kasler_miklos_koronavirus_fertozottek_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27d3224-1620-4a1c-b10f-d1ffea60b7dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_kasler_miklos_koronavirus_fertozottek_egeszsegugy","timestamp":"2020. november. 13. 09:51","title":"Kásler: A december hatodika és tizedike közötti időszakig jelentősen növekedni fog a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása kapcsán megemelt, 15 000 forintos limitnek is. De hogyan lesz mindez biztonságos? Nemes Mátét, a Mastercard digitális fizetésekért felelős szakértőjét kérdeztük.","shortLead":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása...","id":"20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd7aefa-30ff-4f91-8a06-60e393a6823a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","timestamp":"2020. november. 12. 14:30","title":"Ez a legegyszerűbb, de vajon a legbiztonságosabb is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként mondta ki ezt.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként mondta ki ezt.","id":"20201113_Ha_az_adohivatal_elkesve_birsagol_csokkentse_az_osszeget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3354779-b3ea-4dd3-8caa-40aca0c9c120","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_Ha_az_adohivatal_elkesve_birsagol_csokkentse_az_osszeget","timestamp":"2020. november. 13. 17:14","title":"Ha az adóhivatal elkésve bírságol, csökkentse az összeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hárommilliárd dollár értékben készül kötvényeket eladni Kína második legnagyobb bankja, a China Construction Bank (CCB). Az érdeklődők nemcsak hagyományos pénzben fizethetnek.","shortLead":"Hárommilliárd dollár értékben készül kötvényeket eladni Kína második legnagyobb bankja, a China Construction Bank...","id":"20201112_bitcoin_ertekpapir_blokklanc_kinai_bank_china_construction_bank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655455c0-c82a-4789-a294-e782ddae54ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_bitcoin_ertekpapir_blokklanc_kinai_bank_china_construction_bank","timestamp":"2020. november. 12. 21:03","title":"3 milliárd dollárnyi adósságállományát adja el Kína óriásbankja, Bitcoinnal is lehet fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]