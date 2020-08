Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e18ecb8e-c150-4bbd-b3d9-37f49015be2c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy amerikai vállalkozó anya a XXI. századhoz igazította a malacpersely és a takarékbélyeg fogalmát.","shortLead":"Egy amerikai vállalkozó anya a XXI. századhoz igazította a malacpersely és a takarékbélyeg fogalmát.","id":"202032_digitalis_malacpersely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e18ecb8e-c150-4bbd-b3d9-37f49015be2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea611ace-9e73-43cd-8c38-e48500d2b9bf","keywords":null,"link":"/360/202032_digitalis_malacpersely","timestamp":"2020. augusztus. 11. 12:00","title":"Ezek a mai 9 évesek! A bicikli mellé befektetési számlát kérnek szülinapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02871263-44b0-4bab-b3c8-31e4b8e52173","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200811_Marabu_Feknyuz_Borkai_Nincs_is_nagy_valtozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02871263-44b0-4bab-b3c8-31e4b8e52173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db02b633-276d-4052-a22a-a3b335d22da8","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Marabu_Feknyuz_Borkai_Nincs_is_nagy_valtozas","timestamp":"2020. augusztus. 11. 16:45","title":"Marabu Féknyúz: Borkai? Nincs is nagy változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5186e24d-87ca-4030-a5c2-81922b479ab5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyáron különösen fontos odafigyelni a tisztítás időzítésére.","shortLead":"Nyáron különösen fontos odafigyelni a tisztítás időzítésére.","id":"20200812_Fogmosas_etkezes_SOTE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5186e24d-87ca-4030-a5c2-81922b479ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a51d6b0-5a10-4882-a28e-9dfee6c97168","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Fogmosas_etkezes_SOTE","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:30","title":"A Semmelweis szakértője szerint nem szabad nyáron evés után egyből fogat mosni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26aa99ac-c4be-41ce-b61e-117a646eb0e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy írásbeli kérdésre adott válaszból derült ki, hogy kinél lehet panaszt tenni az iskolaőrök miatt.","shortLead":"Egy írásbeli kérdésre adott válaszból derült ki, hogy kinél lehet panaszt tenni az iskolaőrök miatt.","id":"20200812_iskolaor_rendorseg_panasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26aa99ac-c4be-41ce-b61e-117a646eb0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e0fae4-247a-4e00-9f80-362fd2a90a9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_iskolaor_rendorseg_panasz","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:33","title":"A rendőrségnél lehet majd bepanaszolni az iskolaőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3e25a8-bd0f-488a-82e3-631275b7229a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tüntetők a törvényhozás épületébe akartak bejutni, miután az ellenzék vezetői a parlament feloszlatását kezdték követelni. A libanoni fővárosban a múlt keddi hatalmas robbanás óta nagy a feszültség, a kormány hétfőn le is mondott.\r

