Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új kutatás szerint a home office hozzájárulhat a rasszizmus felerősödéséhez.","shortLead":"Egy új kutatás szerint a home office hozzájárulhat a rasszizmus felerősödéséhez.","id":"20201116_Minel_tobbet_dolgozunk_otthonrol_annal_eloiteletesebbek_lehetunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0160f91c-2c06-43ab-a9ed-c3893d22f1b2","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Minel_tobbet_dolgozunk_otthonrol_annal_eloiteletesebbek_lehetunk","timestamp":"2020. november. 16. 09:54","title":"Minél többet dolgozunk otthonról, annál előítéletesebbek lehetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9297d0-86af-41bb-9ab1-7b6030424d92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan lemaradtak az online előadásról, mert nem kapták meg a lejátszáshoz szükséges visszaigazoló linket. ","shortLead":"Sokan lemaradtak az online előadásról, mert nem kapták meg a lejátszáshoz szükséges visszaigazoló linket. ","id":"20201117_Vigszinhaz_A_padlas_online_stream_elo_eloadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc9297d0-86af-41bb-9ab1-7b6030424d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a308fb38-1c2c-4091-833a-772a3febcd20","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Vigszinhaz_A_padlas_online_stream_elo_eloadas","timestamp":"2020. november. 17. 09:59","title":"Kiderült, hogyan kárpótolja a Vígszínház azokat, akik hiába fizettek A padlásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb88c2b-3b47-45a5-a485-5b9aba0f3df0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha még nem volna elég mindaz, amit a koronavírus-járvány eddig okozott, a Princeton-i Egyetem kutatói szerint már a közeljövőben is eddiginél pusztítóbb influenza- és RSV-járványok várhatók.","shortLead":"Ha még nem volna elég mindaz, amit a koronavírus-járvány eddig okozott, a Princeton-i Egyetem kutatói szerint már...","id":"20201117_koronavirus_jarvany_utan_influenza_rsv_jarvanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adb88c2b-3b47-45a5-a485-5b9aba0f3df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d470fb3d-ec1e-4a9b-a7ba-53f21c1e8881","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_koronavirus_jarvany_utan_influenza_rsv_jarvanyok","timestamp":"2020. november. 17. 09:03","title":"Víruskutatók: még nagyobb légúti járványok követhetik a koronavírus-pandémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba451d3-8b8a-4214-a261-d0772d1f950a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez történik, ha egyszerre kell védekezni a koronavírussal szemben, és teljesíteni a gyerekek kívánságait.","shortLead":"Ez történik, ha egyszerre kell védekezni a koronavírussal szemben, és teljesíteni a gyerekek kívánságait.","id":"20201116_koronavirus_mikulas_connecticut_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fba451d3-8b8a-4214-a261-d0772d1f950a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217aa4e5-be39-4e1b-ba3e-b0a68f915937","keywords":null,"link":"/elet/20201116_koronavirus_mikulas_connecticut_karacsony","timestamp":"2020. november. 16. 14:28","title":"Plexifal választotta el a Mikulást a gyerekektől Connecticutban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be0e4e9-682e-4076-8742-ecf736944ecf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tábori fénykép című dalhoz készült klipben feltűnik Hitler, Lenin, Rákosi és Putyin is.\r

\r

","shortLead":"A Tábori fénykép című dalhoz készült klipben feltűnik Hitler, Lenin, Rákosi és Putyin is.\r

\r

","id":"20201116_Felejtsuk_el_vagy_adjuk_tovabb_a_felelmet_gerjeszto_idok_szavat__uj_klippel_jelentkezett_Brody_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4be0e4e9-682e-4076-8742-ecf736944ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dff890a-9b1e-4265-a412-7d58eb113068","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Felejtsuk_el_vagy_adjuk_tovabb_a_felelmet_gerjeszto_idok_szavat__uj_klippel_jelentkezett_Brody_Janos","timestamp":"2020. november. 16. 16:48","title":"„Felejtsük el vagy adjuk tovább a félelmet gerjesztő idők szavát?” – új klippel jelentkezett Bródy János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d644a2e-a598-45b8-acf1-f7a2ddafd5d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan olcsó és könnyen előállítható fehér festéket fejlesztettek ki amerikai kutatók, amely még tűző napon is képes hűteni az alatta lévő felületet.","shortLead":"Olyan olcsó és könnyen előállítható fehér festéket fejlesztettek ki amerikai kutatók, amely még tűző napon is képes...","id":"20201117_purdue_egyetem_huto_feher_festek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d644a2e-a598-45b8-acf1-f7a2ddafd5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee2a72f-618b-475d-8530-9f75cb087ab3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_purdue_egyetem_huto_feher_festek","timestamp":"2020. november. 17. 08:03","title":"Feltalálták a szuperfehér festéket, amit ezzel festenek be, az tűző napon is hűvösebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz azt mondta, a vakcina csak egy újabb eszköz lesz, ami nem helyettesíti az eddigieket.","shortLead":"Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz azt mondta, a vakcina csak egy újabb eszköz lesz, ami nem helyettesíti az eddigieket.","id":"20201116_who_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c77facd7-87d2-46ae-8a63-b4b13a87f3d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_who_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 15:48","title":"A WHO elnöke szerint a vakcinától még nem fog véget érni a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd58173-9ebf-4727-8585-906a6e4a7ba5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A remélt ár többszöröséért, 43 750 euróért (15,6 millió forint) árverezték el vasárnap Párizsban Mária Antónia (Marie Antoinette), az utolsó francia királyné egy fél pár fehér cipellőjét.","shortLead":"A remélt ár többszöröséért, 43 750 euróért (15,6 millió forint) árverezték el vasárnap Párizsban Mária Antónia (Marie...","id":"20201115_Elarvereztek_Marie_Antoinette_fel_par_cipojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd58173-9ebf-4727-8585-906a6e4a7ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5888bd2-e2cb-4384-817c-03ee0cfba755","keywords":null,"link":"/elet/20201115_Elarvereztek_Marie_Antoinette_fel_par_cipojet","timestamp":"2020. november. 15. 20:16","title":"Elárverezték Marie Antoinette fél pár cipőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]