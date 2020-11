A Facebook Messenger után az Instagramban is feltűnik a Watch Together névre keresztelt funkció, ami lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy videotelefonálás közben közösen nézzék a kiválasztott videós tartalmat.

A Facebook szeptember végén jelentette be, hogy összeolvad a Messenger és az Instagram üzenetküldős része, és teljesen újfajta chatelés jön. A változás lényege, hogy azóta egyik appból a másikba is küldhetünk egymásnak többek között üzeneteket, matricákat és képeket. Most újabb változásról, az Instagramba érkező újabb funkciókról számolt be a Facebook.

Az egyik a Messengerbe még szeptember közepén megérkezett Watch Together, aminek segítségével az ismerősünkkel közösen nézhetünk videókat, és vitathatjuk meg a látottakat. A Facebook szerint ennek segítségével videohívás közben nézhetünk majd IGTV-s videókat, a nemrég bevezetett Reels nevű újdonsággal készített rövid klipeket, sorozatokat, filmeket és felkapott videókat egyaránt.

Hogy még teljesebb legyen az élmény, két új produkciót is hoz a Facebook: ez a

Post Malone’s Celebrity World Pong League és a

Here for It With Avani Gregg,

amelyeket csak a Watch Together funkción keresztül lehet megnézni a Messengeren és az Instagramon egyaránt.

A két tartalom eléréséhez nem kell mást tenni, mint elindítani a videohívást a Messengerben vagy az Instagramon, majd az előbbinél felfelé húzni az ujjunkat a képernyőn, hogy elérjük a Watch Together funkciót. Ott válasszuk ki a TV & Movies lehetőséget, és magát a tartalmat. Az Instagramnál ugyanezt a jobb alsó sarokban lévő gomb segítségével lehet megtenni.

További újdonság, hogy a Facebook lehetővé teszi, hogy újfajta kinézetet adjunk a csevegésünknek. Sőt, egy speciális témát is létrehoztak, a TinyTant, amihez a koreai K-pop banda, a BTS tagjainak avatarjait is használhatjuk. A csevegés kinézetét a Facebookon és az Instagramon is a csevegés beállításainál, a Téma menüpontra koppintva változtathatjuk meg.

© Facebook

A Facebook jelezte, hogy hamarosan még több felhasználó számára lesz elérhető a Messengerben és az Instagramon alkalmazható Eltűnéses mód. Ezt mostanra már a magyar felhasználók már megkapták – akinél még nem érhető el, érdemes frissítenie a Messenger és az Instagram appokat. A funkcióróló itt írtunk bővebben.

