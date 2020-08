Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte milliók halhatnak meg amiatt a közeljövőben, hogy a koronavírus okozta helyzetben nem jutnak fontos egészségügyi ellátáshoz – mondta Bill Gates a The Economistnak adott interjúban.","shortLead":"Világszerte milliók halhatnak meg amiatt a közeljövőben, hogy a koronavírus okozta helyzetben nem jutnak fontos...","id":"20200824_bill_gates_koronavirus_egeszsegugy_korhaz_ellatas_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3817e7-d093-49ac-a248-5024781ecf72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_bill_gates_koronavirus_egeszsegugy_korhaz_ellatas_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 24. 08:03","title":"Bill Gates a koronavírusról: akik nem fertőződnek meg, azok is életveszélybe kerülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ba1ab2-ba64-4c38-b309-245374b7f16d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden eddiginél nagyobb tüntetést ígértek vasárnap estére a fehérorosz választás hivatalos eredményét, Lukasenka elnök elsöprő győzelmét megkérdőjelezők.","shortLead":"Minden eddiginél nagyobb tüntetést ígértek vasárnap estére a fehérorosz választás hivatalos eredményét, Lukasenka elnök...","id":"20200823_Nezze_meg_a_vasarnap_delutan_Minszkben_osszegyult_tomeget__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23ba1ab2-ba64-4c38-b309-245374b7f16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4234f271-0bb7-4f11-9133-de635590fb34","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Nezze_meg_a_vasarnap_delutan_Minszkben_osszegyult_tomeget__video","timestamp":"2020. augusztus. 23. 16:38","title":"Nézze meg a vasárnap délután Minszkben összegyűlt tömeget - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562991-51d0-4961-a927-37041de135cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200823_koronavirus_immunitas_huawei_frissitesek_cia_atomdron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6562991-51d0-4961-a927-37041de135cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4195f1e8-52b8-4f67-95bf-62e2eaad19bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200823_koronavirus_immunitas_huawei_frissitesek_cia_atomdron","timestamp":"2020. augusztus. 23. 12:03","title":"Ez történt: előkerült egy fontos bizonyíték a koronavírus-immunitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200820_Vasember_a_szakadek_szelen__Elon_Musk_eletutja_9_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46b3865-8571-4695-b249-ab899f695938","keywords":null,"link":"/360/20200820_Vasember_a_szakadek_szelen__Elon_Musk_eletutja_9_resz","timestamp":"2020. augusztus. 22. 19:00","title":"Vasember a szakadék szélén - Elon Musk életútja, 9. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a111446c-92a6-4db0-8ee1-faff392b3aa5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán termékeny az alábbi ransomware: mindössze öt hónap alatt legalább 25 millió dollártól, azaz több mint hétmilliárd forinttól fosztotta meg a felhasználókat.","shortLead":"Igazán termékeny az alábbi ransomware: mindössze öt hónap alatt legalább 25 millió dollártól, azaz több mint...","id":"20200823_netwalker_zsarolovirus_ransomware_25_millio_dollar_valtsagdij_mcafee","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a111446c-92a6-4db0-8ee1-faff392b3aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83922585-e1e6-4f17-82d4-71d06fbdb0dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200823_netwalker_zsarolovirus_ransomware_25_millio_dollar_valtsagdij_mcafee","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:03","title":"7 milliárd forintot nyúlt le eddig öt hónap alatt egy számítógépes zsarolóvírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint három hónapja nem találtak ennyi fertőzöttet egyetlen nap alatt.","shortLead":"Több mint három hónapja nem találtak ennyi fertőzöttet egyetlen nap alatt.","id":"20200822_koronavirus_jarvany_fertozes_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5495b64-3fc8-42a4-9fc0-7cbb5b3fc30c","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_koronavirus_jarvany_fertozes_olaszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 22. 20:54","title":"Újra ezer fölött a napi fertőzések száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatókat is meglepte az eredmény.","shortLead":"A kutatókat is meglepte az eredmény.","id":"20200823_28_billio_tonna_jeg_tunt_el_a_Fold_felszinerol_az_utobbi_csaknem_30_evben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf8f74b-fe60-47b8-b704-09c198d79bf8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200823_28_billio_tonna_jeg_tunt_el_a_Fold_felszinerol_az_utobbi_csaknem_30_evben","timestamp":"2020. augusztus. 23. 10:27","title":"28 billió tonna jég tűnt el a Föld felszínéről az utóbbi csaknem 30 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Nem mindenki értette, hogy ha egyszer zártkapus a BL-döntő, attól még rossz ötlet maszk nélkül nagy tömegben nézni.","shortLead":"Nem mindenki értette, hogy ha egyszer zártkapus a BL-döntő, attól még rossz ötlet maszk nélkül nagy tömegben nézni.","id":"20200824_bl_koronavirus_parizs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f644492-5bc1-4b11-a2b2-6478608945aa","keywords":null,"link":"/elet/20200824_bl_koronavirus_parizs","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:16","title":"Százával büntették a francia rendőrök a maszk nélküli szurkolókat a BL-döntő alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]