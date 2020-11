Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bba54f41-7f82-48f1-8353-31f97a33bc69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban arról olvashattunk, hogy jövőre a vártnál korábban érkezhet a Samsung első 2021-es csúcstelefon-családja. Most viszont későbbi időpontról kaptunk hírt.","shortLead":"Korábban arról olvashattunk, hogy jövőre a vártnál korábban érkezhet a Samsung első 2021-es csúcstelefon-családja. Most...","id":"20201120_samsung_galaxy_s21_megjelenes_februar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bba54f41-7f82-48f1-8353-31f97a33bc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f632c16-68e4-4c59-b500-b8f0e04daa36","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_samsung_galaxy_s21_megjelenes_februar","timestamp":"2020. november. 20. 18:03","title":"Mikor jelenik meg a Samsung Galaxy S21?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Még az egyik ígéretes vakcina gyártójának a fellegvárában sem egyértelmű az oltás megítélése.","shortLead":"Még az egyik ígéretes vakcina gyártójának a fellegvárában sem egyértelmű az oltás megítélése.","id":"20201122_Vita_Nemetorszagban_a_Covidvedooltasrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a228b959-92fd-4614-8aa3-7d1993b62e9f","keywords":null,"link":"/kkv/20201122_Vita_Nemetorszagban_a_Covidvedooltasrol","timestamp":"2020. november. 22. 10:55","title":"Vita Németországban a Covid-védőoltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7d04c6-de7a-4d40-a527-e48740bba0fc","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Az utcán élő embereket még nem hajtja tömegével a szállókra az éjszakai kijárási korlátozás: van, aki az erdőbe, más titkos rejtekhelyre bújik éjszaka. A koronavírus-fertőzés a többségüket úgy tűnik, elkerüli, és ugyan ahol rendszeresen tesztelnek, ott szinte minden nap van pozitív eset, ám inkább a velük foglalkozó dolgozók körében találnak több fertőzöttet. ","shortLead":"Az utcán élő embereket még nem hajtja tömegével a szállókra az éjszakai kijárási korlátozás: van, aki az erdőbe, más...","id":"20201121_koronavirus_hajlektalanok_kijarasi_korlatozas_bmszki_menhely_oltalom_utcajogasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb7d04c6-de7a-4d40-a527-e48740bba0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b40c42-fdb0-468e-a4ed-1541f1fe3107","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_koronavirus_hajlektalanok_kijarasi_korlatozas_bmszki_menhely_oltalom_utcajogasz","timestamp":"2020. november. 21. 07:00","title":"Kivételes nap, ha nincs pozitív teszt a hajléktalanszállón, de jellemzően a dolgozók a fertőzöttek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6e63c0-d89e-4bee-af26-76107ad311dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határidőre nem jelent meg az orvosi béremelést, átvezénylést és másodállást korlátozó törvény végrehajtási rendelete, a késlekedésből az Orvosi Kamara arra következtet, a kormány kitolhatja a törvény hatályba lépését. Most már látták a végrehajtási rendelet tervezetét, abban valóban 100 munkanapban maximalizálnák az egészségügyi dolgozók kivezényelhetőségét és az összeférhetetlenségi szabályok bevezetésében is várható a két év haladék.","shortLead":"Határidőre nem jelent meg az orvosi béremelést, átvezénylést és másodállást korlátozó törvény végrehajtási rendelete...","id":"20201120_orvosi_kamara_egeszsegugyi_torveny_kifogasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a6e63c0-d89e-4bee-af26-76107ad311dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c1b4c4-2b0e-449c-9b12-f55c5e38dee7","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_orvosi_kamara_egeszsegugyi_torveny_kifogasok","timestamp":"2020. november. 20. 17:31","title":"A MOK szerint kitolhatja a kormány a szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatályba lépését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce896b7b-3080-486f-8494-c09a12f059e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy műszaki hibás kamion miatt torlódik a forgalom.","shortLead":"Egy műszaki hibás kamion miatt torlódik a forgalom.","id":"20201121_Dugo_M0","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce896b7b-3080-486f-8494-c09a12f059e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615cb999-dc5e-413a-87cc-ec1aaafdcdbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201121_Dugo_M0","timestamp":"2020. november. 21. 12:41","title":"Több kilométeres a dugó az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miközben kutatók egy csoportja műanyagszennyezést mutatott ki a csúcsnál vett mintákból, más szakértők a hegycsúcs közelében fekvő gleccser egyre gyorsuló olvadását mérték ki.","shortLead":"Miközben kutatók egy csoportja műanyagszennyezést mutatott ki a csúcsnál vett mintákból, más szakértők a hegycsúcs...","id":"20201120_mikromuanyag_mount_everest_szennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69fe019-99c7-490b-9610-c70d9de9e81a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201120_mikromuanyag_mount_everest_szennyezes","timestamp":"2020. november. 20. 19:45","title":"Már a Mount Everest csúcsát is mikroműanyag borítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott középpályás nyolcadik lett, volt salzburgi végzett az élen.\r

","shortLead":"A magyar válogatott középpályás nyolcadik lett, volt salzburgi végzett az élen.\r

","id":"20201121_Szoboszlai_Dominik_Golden_Boydij_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e21d88-e8fc-4695-8de9-8078d1c2e7dc","keywords":null,"link":"/sport/20201121_Szoboszlai_Dominik_Golden_Boydij_szavazas","timestamp":"2020. november. 21. 10:33","title":"Szoboszlai az Arsenal és a Real Madrid játékosát is megelőzte a Golden Boy-díj szavazásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195f0794-0db0-426f-80f7-6b31885ce95a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai szolgáltatók közül elsőként a tavaszi spektrumértékesítési eljáráson megszerzett 2100 MHz-es frekvenciasávon is elindítja 5G szolgáltatását a Magyar Telekom. A cég úgy számol, 2020 végére a jelenlegi 13 százalékosról 30 százalékosra bővíti 5G hálózatának lakosságra vetített lefedettségét a fővárosban.","shortLead":"A hazai szolgáltatók közül elsőként a tavaszi spektrumértékesítési eljáráson megszerzett 2100 MHz-es frekvenciasávon is...","id":"20201120_magyar_telekom_5g_budapest_2100_mhz_4g_ericsson_spectrum_sharing","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=195f0794-0db0-426f-80f7-6b31885ce95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8621f1-c848-4e0a-b903-f68922e1cbc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_magyar_telekom_5g_budapest_2100_mhz_4g_ericsson_spectrum_sharing","timestamp":"2020. november. 20. 15:03","title":"Bővíti budapesti 5G-lefedettségét a Telekom, hamarosan minden harmadik fővárosi eléri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]