[{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veseelégtelenségben szenvedő férfin kívül volt még egy 34 éves áldozata is a betegségnek a pénteken közölt adatok szerint.","shortLead":"A veseelégtelenségben szenvedő férfin kívül volt még egy 34 éves áldozata is a betegségnek a pénteken közölt adatok...","id":"20201120_koronavirus_halalozas_legfiatalabb_elhunyt_veseelegtelenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1063efff-0e85-42a3-9a53-d75ae3326321","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_koronavirus_halalozas_legfiatalabb_elhunyt_veseelegtelenseg","timestamp":"2020. november. 20. 11:30","title":"Koronavírus: 31 éves volt most a legfiatalabb elhunyt itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4942143-64f1-4ead-a1cc-b47a57cd144b","c_author":"","category":"cegauto","description":"Valami nem stimmelt a luxusautóval, a rendőrök szagot fogtak, a rendszám buktatta le a sofőrt.","shortLead":"Valami nem stimmelt a luxusautóval, a rendőrök szagot fogtak, a rendszám buktatta le a sofőrt.","id":"20201121_Daniabol_jottek_idaig_a_Bentleyvel_nem_kellett_volna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4942143-64f1-4ead-a1cc-b47a57cd144b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69f89a1-2c9c-49e7-a4d6-bd5f999ec1c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201121_Daniabol_jottek_idaig_a_Bentleyvel_nem_kellett_volna","timestamp":"2020. november. 21. 21:19","title":"Dániából jöttek idáig a Bentley-vel, nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden bér töretlenül szárnyal idén is a minisztérium szerint.","shortLead":"Minden bér töretlenül szárnyal idén is a minisztérium szerint.","id":"20201120_ITM_csak_250_ezer_minimalberes_maradt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b40c24-a811-4acf-a9e2-6249de06b9ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_ITM_csak_250_ezer_minimalberes_maradt","timestamp":"2020. november. 20. 16:32","title":"ITM: csak 250 ezer minimálbéres maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba54f41-7f82-48f1-8353-31f97a33bc69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban arról olvashattunk, hogy jövőre a vártnál korábban érkezhet a Samsung első 2021-es csúcstelefon-családja. Most viszont későbbi időpontról kaptunk hírt.","shortLead":"Korábban arról olvashattunk, hogy jövőre a vártnál korábban érkezhet a Samsung első 2021-es csúcstelefon-családja. Most...","id":"20201120_samsung_galaxy_s21_megjelenes_februar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bba54f41-7f82-48f1-8353-31f97a33bc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f632c16-68e4-4c59-b500-b8f0e04daa36","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_samsung_galaxy_s21_megjelenes_februar","timestamp":"2020. november. 20. 18:03","title":"Mikor jelenik meg a Samsung Galaxy S21?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027e37d5-315a-4cc0-8d88-71f636343909","c_author":"HVG","category":"360","description":"Terhességi hullám a szegény országokban, kevesebb bébi a gazdagabbaknál – ez lehet a koronavírus hatása, legalábbis átmenetileg.","shortLead":"Terhességi hullám a szegény országokban, kevesebb bébi a gazdagabbaknál – ez lehet a koronavírus hatása, legalábbis...","id":"202047__koronabebik__enszovszer__abortuszveszely__gyermekallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=027e37d5-315a-4cc0-8d88-71f636343909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbaf07c-256b-4511-a8d3-830bca8e3561","keywords":null,"link":"/360/202047__koronabebik__enszovszer__abortuszveszely__gyermekallas","timestamp":"2020. november. 22. 08:15","title":"Most akkor több vagy kevesebb gyerek lesz a járvány után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor Facebook-oldalán tették közzé azt a videót az operatív törzs üléséről, amelyen az elsőként felszólaló Pintér Sándor belügyminiszter 6440 új koronavírusos beteget \"jelentett\" a miniszterelnöknek. ","shortLead":"Orbán Viktor Facebook-oldalán tették közzé azt a videót az operatív törzs üléséről, amelyen az elsőként felszólaló...","id":"20201120_pinter_sandor_nyelvbotlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68af0b97-82b3-45d1-b89d-78a07a0c7b7a","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_pinter_sandor_nyelvbotlas","timestamp":"2020. november. 20. 17:39","title":"Kiderült, miért beszélt a hivatalosnál kétezerrel több új fertőzöttről Pintér Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9d7065-d4b3-4e12-a644-5855eeac9ba0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész az Instagram-oldalára töltött fel egy képet egy szívről, ami a budapesti hídon látható.","shortLead":"A színész az Instagram-oldalára töltött fel egy képet egy szívről, ami a budapesti hídon látható.","id":"20201120_margit_hid_pedro_pascal_mandalorian_instagram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e9d7065-d4b3-4e12-a644-5855eeac9ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972f28cf-c5fd-40f0-aa4d-fc064a56da43","keywords":null,"link":"/elet/20201120_margit_hid_pedro_pascal_mandalorian_instagram","timestamp":"2020. november. 20. 17:44","title":"Pedro Pascal a Margit hídról üzent rajongóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak remélni lehet, hogy ez az ígéret nem marad olyan, mint az, amelyik a nagy techmultik megadóztatásáról szól.","shortLead":"Csak remélni lehet, hogy ez az ígéret nem marad olyan, mint az, amelyik a nagy techmultik megadóztatásáról szól.","id":"20201122_A_G20_tamogatast_igert_a_Covidvakcinak_igazsagos_elosztasahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9e26b0-dcd1-45a6-a34b-a40e47d601b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201122_A_G20_tamogatast_igert_a_Covidvakcinak_igazsagos_elosztasahoz","timestamp":"2020. november. 22. 08:20","title":"A G20 támogatást ígért a Covid-vakcinák igazságos elosztásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]