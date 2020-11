A nemrég lekapcsolt “hackerboltból”, a Cit0Day.in-ről származik az a rengeteg felhasználói adat, amely most szabadon kering az interneten – írta a ZDNet. A csomag 13 milliárd felhasználói adatot tartalmaz, melyeket 23 ezer feltört weblapról gyűjtöttek össze a hackerek.

A letölthető fájlcsomag 50 gigabájtos, és még októberben került fel egy orosz hackerfórumra. A fájlokhoz vezető letöltőlink ugyan csak pár óráig működött, de még ez is bőven elegendő volt ahhoz, hogy a kiberbűnözők sokszorosítsák és új módokon terjesszék.

A szakértők szerint a kiszivárgott adatok régebbi hackertámadások során lettek publikusak, illetve azt is sikerült kideríteni, hogy a feltört weblapok nagyobb részt kisebb elérésű, néhány ezer felhasználóval rendelkező portálok voltak.

A 24.hu felfigyelt néhány magyarországi érintettre is: ilyen például a Budapest Metropolitan Egyetem, a Budapest Corvinus Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem Polimertechnika Tanszékének oldala is. A csomagban szerepel néhány már nem aktív, de ugyanúgy feltört oldal is, köztük a szexbotránya miatt visszavonult győri polgármester, Borkai Zsolt személyes oldala.

A saját fiókunk biztonságát a Have I Been Pwned? nevű weboldalon lehet ellenőrizni, ahol egy-két kattintással kideríthető, feltörték-e már az e-mail címünket. A szakértők egyébként most sem javasolnak mást: ahol csak lehet, használjunk kétfaktoros azonosítást, és minden szolgáltatáshoz másfajta jelszót állítsunk be.

