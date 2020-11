Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33c4f387-5cb0-41bc-a904-36ffadbffef2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hidrogénnel működő drónt fejlesztettek ki a holland mérnökök. Az egy dolog, hogy egy töltés után hosszú időn át tud a levegőben lenni, de közben még a környezetet sem szennyezi.","shortLead":"Hidrogénnel működő drónt fejlesztettek ki a holland mérnökök. Az egy dolog, hogy egy töltés után hosszú időn át tud...","id":"20201123_dron_delfti_muszaki_egyetem_hidrogenhajtas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33c4f387-5cb0-41bc-a904-36ffadbffef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4b5612-5610-4a0d-96f4-9a766f7f7f9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_dron_delfti_muszaki_egyetem_hidrogenhajtas","timestamp":"2020. november. 23. 09:33","title":"Egyhuzamban 3,5 órán át képes repülni az új holland drón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszerüzletekre, a drogériákra és a gyógyszertárakra vonatkozik a hétfőn bejelentett korlátozás.","shortLead":"Az élelmiszerüzletekre, a drogériákra és a gyógyszertárakra vonatkozik a hétfőn bejelentett korlátozás.","id":"20201123_vasarlas_idosav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14797e09-909c-4426-8bf3-ca572b43e30d","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_vasarlas_idosav","timestamp":"2020. november. 23. 17:47","title":"Nem minden boltban lesz az időseknek fenntartott idősáv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság azt kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy vizsgálják felül a májusban elfogadott törvényt. ","shortLead":"A bíróság azt kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy vizsgálják felül a májusban elfogadott törvényt. ","id":"20201124_Alaptorvenyellenes_nemvaltoztatas_Miskolci_Torvenyszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6faba576-8f1a-47b8-90b5-6881e1a49f7c","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_Alaptorvenyellenes_nemvaltoztatas_Miskolci_Torvenyszek","timestamp":"2020. november. 24. 16:53","title":"Alaptörvény-ellenes a nemváltoztatás ellehetetlenítése a Miskolci Törvényszék szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3433e95-843c-449d-beac-b46f66d4e6be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A négytonnás fenyőt már fel is állították az Országháznál.","shortLead":"A négytonnás fenyőt már fel is állították az Országháznál.","id":"20201124_parlament_fenyo_fenyofa_orszag_fenyoje_karacsonyfa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3433e95-843c-449d-beac-b46f66d4e6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c62249f-ce28-45a7-9b47-77da8ac381a3","keywords":null,"link":"/elet/20201124_parlament_fenyo_fenyofa_orszag_fenyoje_karacsonyfa","timestamp":"2020. november. 24. 11:18","title":"Egy székesfehérvári családtól érkezett az ország fenyője a Parlamenthez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30677b4-0d72-4bc9-9925-3b307e99b644","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Sok helyen már csak üres polcok fogadják a vásárlókat. De nemcsak vécépapírból, hanem fertőtlenítőszerekből és konzervekből is hiány van több város üzleteiben.","shortLead":"Sok helyen már csak üres polcok fogadják a vásárlókat. De nemcsak vécépapírból, hanem fertőtlenítőszerekből és...","id":"20201123_Az_USAban_mar_elkezdodott_ismet_felutotte_a_fejet_a_vecepapirhiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a30677b4-0d72-4bc9-9925-3b307e99b644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9100de2-ae02-463e-b90e-9cd3e3e17de6","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_Az_USAban_mar_elkezdodott_ismet_felutotte_a_fejet_a_vecepapirhiany","timestamp":"2020. november. 23. 16:22","title":"Az USA-ban már elkezdődött: ismét felütötte a fejét a vécépapírhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e226b74a-bc9c-44ce-b5c0-783fd2c3c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ősszel is körbejárta Európát az OE-LEM lajstromjelű magángép.","shortLead":"Ősszel is körbejárta Európát az OE-LEM lajstromjelű magángép.","id":"20201124_oelem_maganrepulo_oszi_utjai_europaszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e226b74a-bc9c-44ce-b5c0-783fd2c3c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f330a75-ce04-4e7a-92f4-f569a4acebfb","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_oelem_maganrepulo_oszi_utjai_europaszerte","timestamp":"2020. november. 24. 12:55","title":"A határok lezárva, de a NER magánrepülője így sem pihen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"HVG","category":"360","description":"A folyamat 1990 óta az egész országban töretlen, de nem mindenütt ugyanakkora mértékű. Népességarányosan most Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van a legtöbb művi terhességmegszakítás.","shortLead":"A folyamat 1990 óta az egész országban töretlen, de nem mindenütt ugyanakkora mértékű. Népességarányosan most...","id":"202047_abortuszok_amargon_a_legfiatalabb_megyeben_szabolcsban_a_legtobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6524b9a4-a464-4886-bf44-8a811fa5c7a0","keywords":null,"link":"/360/202047_abortuszok_amargon_a_legfiatalabb_megyeben_szabolcsban_a_legtobb","timestamp":"2020. november. 24. 13:00","title":"Az ország leggazdagabb térségeiben csökken leginkább az abortuszok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1bc321a-f98c-4af3-914a-c60ad48b1047","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fosszilis galaxist fedeztek fel tudósok a Tejútrendszer mélyén a Sloan Digital Sky Survey (SDSS) égboltfelmérési program APOGEE tudományos projektjének adatait elemezve.","shortLead":"Fosszilis galaxist fedeztek fel tudósok a Tejútrendszer mélyén a Sloan Digital Sky Survey (SDSS) égboltfelmérési...","id":"20201123_fosszilis_galaxis_tejutrendszer_heraklesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1bc321a-f98c-4af3-914a-c60ad48b1047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ab74a0-c68b-4fc9-9575-c413def6d6c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_fosszilis_galaxis_tejutrendszer_heraklesz","timestamp":"2020. november. 23. 20:03","title":"Megtalálták a galaxis maradványait, ami összeütközött a Tejútrendszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]