[{"available":true,"c_guid":"c8d1c262-ab8b-453b-b419-3cec7bc7ef96","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amennyiben sikerrel jár, Kína lesz a harmadik ország, amely mintákat tudott venni a Hold felszínéről a Szovjetuniót és az Egyesült Államokat követően.","shortLead":"Amennyiben sikerrel jár, Kína lesz a harmadik ország, amely mintákat tudott venni a Hold felszínéről a Szovjetuniót és...","id":"20201124_kinai_robotszonda_indult_a_holdra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8d1c262-ab8b-453b-b419-3cec7bc7ef96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0231c724-9352-49cf-9e4e-19d038d76775","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_kinai_robotszonda_indult_a_holdra","timestamp":"2020. november. 24. 06:04","title":"Elindult a Holdra a kínai szonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szlávik János szerint 90 százalékos hatékonyságú koronavírus elleni védőoltással elég lehet a lakkosság 50-60 százalékát beoltani, hogy ne alakuljon ki nagyobb járvány Magyarországon.","shortLead":"Szlávik János szerint 90 százalékos hatékonyságú koronavírus elleni védőoltással elég lehet a lakkosság 50-60...","id":"20201124_szlavik_sokan_nem_kernek_majd_oltast_de_ez_beleferhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a771b5-6d38-451c-b003-da36a095aa38","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_szlavik_sokan_nem_kernek_majd_oltast_de_ez_beleferhet","timestamp":"2020. november. 24. 11:27","title":"Szlávik: Sokan nem kérnek majd oltást, de 90 százalékos hatékonyság mellett ez is beleférhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem elképzelhetetlen, hogy a tanítónak felvett hallgatók több mint fele egyházi intézmény diákja legyen.","shortLead":"Nem elképzelhetetlen, hogy a tanítónak felvett hallgatók több mint fele egyházi intézmény diákja legyen.","id":"20201125_Egyhazi_tanitokepzes_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c89be09-fcc6-484c-a5e2-caa187760549","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Egyhazi_tanitokepzes_oktatas","timestamp":"2020. november. 25. 14:35","title":"Egyházi kézbe szervezné ki a kormány a tanítóképzés nagyobb részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad9f50-d561-4de2-8164-fb273809da77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök véleménycikkében úgy fogalmazott, arra kényszerül, hogy vitatkozzon a „sokak által gazdasági bűnözőnek” tartott Soros Györggyel, akinek hálózata nyílt beavatkozástól sem riad vissza.","shortLead":"A miniszterelnök véleménycikkében úgy fogalmazott, arra kényszerül, hogy vitatkozzon a „sokak által gazdasági...","id":"20201125_orban_viktor_soros_gyorgy_europai_unio_project_syndicate","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6ad9f50-d561-4de2-8164-fb273809da77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a04b6a-0920-4858-9d2b-3f1d23e48464","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_orban_viktor_soros_gyorgy_europai_unio_project_syndicate","timestamp":"2020. november. 25. 10:34","title":"Orbán a Facebookra kirakott véleménycikkben sorosozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56704d2-84dd-45a1-a66e-7f629190a96c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ovádi Péter szerint aki állatokat bánt, embereket is bánthat. A legnagyobb harcot mégis inkább a szaporítók ellen vívná meg.","shortLead":"Ovádi Péter szerint aki állatokat bánt, embereket is bánthat. A legnagyobb harcot mégis inkább a szaporítók ellen vívná...","id":"20201124_ovadi_peter_allatvedelmi_miniszteri_biztos_nyilatkozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f56704d2-84dd-45a1-a66e-7f629190a96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bc9372-020d-44ac-a11a-5771cbdf7ff2","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_ovadi_peter_allatvedelmi_miniszteri_biztos_nyilatkozott","timestamp":"2020. november. 24. 10:24","title":"Börtönbe zárná az állatkínzókat az állatvédelem miniszteri biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93227b7-d6da-4aa1-81ed-50c52bf6595e","c_author":"Bihari Ádám, Joó Hajnalka","category":"360","description":"Most ért el a vírus vidékre – mondja egy nyugat-magyarországi kisváros háziorvosa. Az országos adatok is igazolják, amit a járvány gyors terjedésével kapcsolatban a végeken e napokban átélnek.","shortLead":"Most ért el a vírus vidékre – mondja egy nyugat-magyarországi kisváros háziorvosa. Az országos adatok is igazolják...","id":"20201125_Magyar_taj_magyar_esettel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f93227b7-d6da-4aa1-81ed-50c52bf6595e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54837f8-7a27-4c6a-bf10-e6cb35d19c66","keywords":null,"link":"/360/20201125_Magyar_taj_magyar_esettel","timestamp":"2020. november. 25. 11:00","title":"A járványról információt nem kapnak, a propagandának nem hisznek, a kórházaktól félnek a vidékiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab3c8bc-544c-47cf-9715-0f90118d39de","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Egy évtized alatt hetven százalékkal nőtt az Európai Unióban a hajléktalanok száma, most több mint 700 ezer embernek kell nap mint nap szembe néznie azzal, hogy nincs tető a feje felett. Az Európai Parlament azt a cél tűzte ki, hogy 2030-ig számolja fel az EU a hajléktalanságot.","shortLead":"Egy évtized alatt hetven százalékkal nőtt az Európai Unióban a hajléktalanok száma, most több mint 700 ezer embernek...","id":"20201124_700_ezer_hajlektalan_van_az_EUban__rohamosan_no_a_szamuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ab3c8bc-544c-47cf-9715-0f90118d39de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5824c5-c90c-4d19-909c-81b84077f151","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_700_ezer_hajlektalan_van_az_EUban__rohamosan_no_a_szamuk","timestamp":"2020. november. 24. 11:30","title":"700 ezer hajléktalan van az EU-ban - rohamosan nő a számuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bb3e720-0319-4acb-9e9b-c12d05dc49c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Adatvédelmi problémákat lát az elnök a családi gazdaságok helyzetét átíró törvényben.","shortLead":"Adatvédelmi problémákat lát az elnök a családi gazdaságok helyzetét átíró törvényben.","id":"20201125_Ader_csaladi_gazdasagok_torveny_visszakuldes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bb3e720-0319-4acb-9e9b-c12d05dc49c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0d0bdc-1dcb-40a5-8b94-0d1ee8878331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_Ader_csaladi_gazdasagok_torveny_visszakuldes","timestamp":"2020. november. 25. 14:10","title":"Áder János visszadobta a családi gazdaságok törvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]