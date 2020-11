Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely tájékoztatása szerint március óta több mint 5 ezer egészségügyi dolgozó lett kapta el a vírust Magyarországon.","shortLead":"Gulyás Gergely tájékoztatása szerint március óta több mint 5 ezer egészségügyi dolgozó lett kapta el a vírust...","id":"20201126_Egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2c8f4d-1e18-49ad-850b-872562d5f164","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. november. 26. 11:53","title":"Már 15 magyar egészségügyi dolgozó halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gépeket gyártó cég kereskedelmi igazgatója közölte, hogy kezelik a problémát, és dolgoznak a megoldáson. A lapnak két, az intézményben dolgozó azt mondta, hogy a kórházban nem beszélhetnek az ügyről.","shortLead":"A gépeket gyártó cég kereskedelmi igazgatója közölte, hogy kezelik a problémát, és dolgoznak a megoldáson. A lapnak...","id":"20201127_lelegeztetogep_zalaegerszegi_korhaz_intenziv_osztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567a19b1-7b1b-4dd9-bc26-09df0ff6ca49","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_lelegeztetogep_zalaegerszegi_korhaz_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. november. 27. 07:15","title":"Népszava: Többször is meghibásodtak a lélegeztetőgépek a zalaegerszegi kórház intenzív osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b462bc-73d1-451d-8d60-060ab1df99c8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vérvizsgálatok szerint megnő az űrhajósok stresszszintje, ha hosszabb időn át tartózkodnak súlytalanságban. A vérükben egy bizonyos DNS-részecske, a cfDNS koncentrációja emelkedik meg.","shortLead":"A vérvizsgálatok szerint megnő az űrhajósok stresszszintje, ha hosszabb időn át tartózkodnak súlytalanságban...","id":"20201127_sott_kelly_urhajos_sulytalansag_stressz_cfdns","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b462bc-73d1-451d-8d60-060ab1df99c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1417aab0-17ad-4c7c-ba73-f1057836d89b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_sott_kelly_urhajos_sulytalansag_stressz_cfdns","timestamp":"2020. november. 27. 11:33","title":"Megvizsgálták a rekorder amerikai űrhajós vérét, érdekes eredményre jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07871821-4896-48d2-a47a-c0a17f8b8d5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista úgy gondolja, az új rendszerben talán már neki is lenne esélye.","shortLead":"A humorista úgy gondolja, az új rendszerben talán már neki is lenne esélye.","id":"20201127_Bodocs_Tibor_Lehet_hogy_jovore_jelentkezem_az_SZFEre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07871821-4896-48d2-a47a-c0a17f8b8d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c286210f-a3dd-4b82-b1b7-60f930efc07b","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Bodocs_Tibor_Lehet_hogy_jovore_jelentkezem_az_SZFEre","timestamp":"2020. november. 27. 10:46","title":"Bödőcs Tibor: Lehet, hogy jövőre jelentkezem az SZFE-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e9d72a-41e2-42f5-95d5-335c581af0ce","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért nem kérdezte meg senki Litkai Gergelyt mielőtt Orbán megvétózta a EU költségvetését? A stand-upos bebizonyítja, hogy ez hiba volt, közben a számok nyelvén mutatja be a helyzetet a korlátozások miatt üresen maradt Dumaszínházból.","shortLead":"Miért nem kérdezte meg senki Litkai Gergelyt mielőtt Orbán megvétózta a EU költségvetését? A stand-upos bebizonyítja...","id":"20201125_Duma_Aktual_A_veto_szamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30e9d72a-41e2-42f5-95d5-335c581af0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69e877a-a893-40b1-9729-cc21135404ed","keywords":null,"link":"/360/20201125_Duma_Aktual_A_veto_szamokban","timestamp":"2020. november. 27. 19:00","title":"Duma Aktuál: A kormány a vétóval olyan, mint a kellemetlen szomszéd a lakógyűlésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2919213f-1e8c-4577-ae09-849772265968","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Minden esetben látványos stratégiával próbálkozik a kormány, akár a gazdaságpolitikáról van szó, akár a járványhelyzetről. Hatalmas, történelmi, felfoghatatlan nagyságú döntésekről beszélnek, ezek mögött viszont néhány valóban fontos konkrétum mellett jelentősnek mondott, nem túl fontos döntések vannak, és sok időhúzó ígéret, amelyekkel foglalkozhat a média, amíg ők kidolgozzák az igazi terveket. A tavaszi első hullámban sok példáját láthattuk ennek, és úgy tűnik, az ősszel is kitartanak e technika mellett.","shortLead":"Minden esetben látványos stratégiával próbálkozik a kormány, akár a gazdaságpolitikáról van szó, akár...","id":"20201127_kormany_akcioterv_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2919213f-1e8c-4577-ae09-849772265968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c6f6c7-7cdc-4605-ab5a-09c4c0e2fe58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_kormany_akcioterv_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 27. 17:00","title":"Díszcsomagolást ad a kormány minden döntésére, hogy úgy tűnjön, van egy nagy akcióterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b1cdeb-cc3d-487e-b42a-8dda400699a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint annyira valósághűre sikerült a Rockstar Games által fejleszett Red Dead Redemption 2 grafikája, hogy az oregoni KTVZ Channel 21 csatorna szerkesztői simán elhitték, hogy egy valódi tájképet látnak, amikor megnézték a nekik beküldött \"fotót\". A westernszimulátorral kapcsolatban egy másik hír is érkezett.","shortLead":"A jelek szerint annyira valósághűre sikerült a Rockstar Games által fejleszett Red Dead Redemption 2 grafikája...","id":"20201126_red_dead_redemption_2_jatek_grafika_ktvz_channel_21","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88b1cdeb-cc3d-487e-b42a-8dda400699a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4234e279-ea12-4314-9d34-b1cba36712d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_red_dead_redemption_2_jatek_grafika_ktvz_channel_21","timestamp":"2020. november. 26. 14:03","title":"Tájképként küldték be a Red Dead Redemption 2 egyik képkockáját egy oregoni tévének, simán lehozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zsarolóvírus-támadás miatt Baltimore megye több állami iskolájában sem tudtak órákat tartani pedagógusok. Az intézményekben ezért rendkívüli szünetet rendeltek el.","shortLead":"Zsarolóvírus-támadás miatt Baltimore megye több állami iskolájában sem tudtak órákat tartani pedagógusok...","id":"20201125_baltimore_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694d8680-2fdb-4b28-b82a-9c81ecd12ad0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_baltimore_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","timestamp":"2020. november. 25. 20:10","title":"Rendkívüli szünetet rendeltek több amerikai iskolában, miután hackerek lehetetlenné tették a tanítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]