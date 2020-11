Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"218060a3-e01f-4706-95ae-9a37e199ce85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetekben két németországi építkezés is nagy figyelmet kapott, a munkákat ugyanis a világ leggyorsabb 3D-s betonnyomtatójával végzik.","shortLead":"Az elmúlt hetekben két németországi építkezés is nagy figyelmet kapott, a munkákat ugyanis a világ leggyorsabb 3D-s...","id":"20201126_tarsashaz_nemetorszag_3d_nyomtatas_bod2_3d_nyomtato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=218060a3-e01f-4706-95ae-9a37e199ce85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c24efd-cabf-44d2-9b25-7fdea5d70a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_tarsashaz_nemetorszag_3d_nyomtatas_bod2_3d_nyomtato","timestamp":"2020. november. 26. 18:03","title":"Ötlakásos társasházat nyomtatnak ki Németországban, rekordidő alatt áll össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kecelen egy autó gyalogosokat sodort el. Az M5-ös autópályán Inárcs térségében hídjavítás miatt negyedórával is megnőhet a menetidő.\r

","shortLead":"Kecelen egy autó gyalogosokat sodort el. Az M5-ös autópályán Inárcs térségében hídjavítás miatt negyedórával is...","id":"20201127_Kigyulladt_kamion_M3as_Fuzesabony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54f082c-6e7b-43db-9129-9d906313aa26","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_Kigyulladt_kamion_M3as_Fuzesabony","timestamp":"2020. november. 27. 08:44","title":"Kigyulladt egy kamion az M3-ason, áll a forgalom Füzesabonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace9a71a-5233-4b59-b756-d6cb6ce70ddf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint ahogy minden újabb iPhone-modell esetében, ezúttal is kiderült, hogy mekkora a különbség a telefonok anyagköltsége és eladási ára között.","shortLead":"Mint ahogy minden újabb iPhone-modell esetében, ezúttal is kiderült, hogy mekkora a különbség a telefonok anyagköltsége...","id":"20201128_apple_iphone12_teardown_anyagkoltsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ace9a71a-5233-4b59-b756-d6cb6ce70ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24aa5bda-9f0f-48d5-ac32-d728607b20f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_apple_iphone12_teardown_anyagkoltsegek","timestamp":"2020. november. 28. 08:03","title":"Mennyiért vesz meg egy iPhone-t az Apple?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d2281c-aeb0-4c0f-809a-b005ac5d6ef9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a magyar Spotify-felhasználók is felfigyeltek arra a hibára, ami miatt a Spotify csupán néhány másodpercet játszik le egy lejátszási listán elindított dalból, majd azonnal átugrik a következő zenére.","shortLead":"Már a magyar Spotify-felhasználók is felfigyeltek arra a hibára, ami miatt a Spotify csupán néhány másodpercet játszik...","id":"20201127_spotify_hiba_bug_zene_lejataszasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56d2281c-aeb0-4c0f-809a-b005ac5d6ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e4d4da-f439-45dd-a0e8-7252cf3fd54c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_spotify_hiba_bug_zene_lejataszasa","timestamp":"2020. november. 27. 12:06","title":"Nem működik a Spotify, nem játssza le a zenéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469a6862-357a-42d0-b379-1dc1d6256186","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Wanderer című, fotókkal illusztrált könyvének hőse nem öregszik, így segít bemutatni a budaörsi németajkúak történetét. A szerző továbbírja Madách fő művét is – Ádám nála feltörekvő magyar, „félig-meddig” diktátor.","shortLead":"Wanderer című, fotókkal illusztrált könyvének hőse nem öregszik, így segít bemutatni a budaörsi németajkúak történetét...","id":"202048__zavada_pal_iro__diktaturakrol_meghunyaszkodasrol__vandorlasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=469a6862-357a-42d0-b379-1dc1d6256186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c65cb5-413b-4572-9215-7700ff1620f8","keywords":null,"link":"/360/202048__zavada_pal_iro__diktaturakrol_meghunyaszkodasrol__vandorlasok","timestamp":"2020. november. 26. 19:00","title":"Závada Pál: A magyar múlt szereplői voltak áldozatok, tettesek, bűntársak és szemlélők is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e5d06c-f0bb-44cf-a18b-3dabbc1dcfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fiatal nem a hagyományos módon próbált pénzt felvenni az automatából.","shortLead":"Egy fiatal nem a hagyományos módon próbált pénzt felvenni az automatából.","id":"20201127_nyiregyhaza_penzkiado_automata_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5e5d06c-f0bb-44cf-a18b-3dabbc1dcfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e6a63a-a323-4a27-bd4c-eb2d63e45727","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_nyiregyhaza_penzkiado_automata_rendorseg","timestamp":"2020. november. 27. 15:36","title":"Vasrúddal próbáltak pénzt szerezni egy nyíregyházi ATM-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a340d2b-47c0-45b4-b1fb-db87ecf913a3","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az egyetemek nemigen osztogatnak írás- vagy költészetdiplomákat: a kreatív írást vagy önszorgalomból, vagy külön kurzusokon lehet gyakorolni.\r

","shortLead":"Az egyetemek nemigen osztogatnak írás- vagy költészetdiplomákat: a kreatív írást vagy önszorgalomból, vagy külön...","id":"202048__kreativ_iras__lackfi_peterfy_zavada__atehetseg_nem_minden__a_metafora_kikalapalasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a340d2b-47c0-45b4-b1fb-db87ecf913a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd865975-7392-4b35-b01b-8c605d4c840a","keywords":null,"link":"/360/202048__kreativ_iras__lackfi_peterfy_zavada__atehetseg_nem_minden__a_metafora_kikalapalasa","timestamp":"2020. november. 27. 17:00","title":"Az iskolában csak irodalomról van szó, pedig regényt írni is megtaníthatnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A számokat sikerült már stabilizálni a korlátozásokkal, de még ez is túl sok az egészségügynek.","shortLead":"A számokat sikerült már stabilizálni a korlátozásokkal, de még ez is túl sok az egészségügynek.","id":"20201127_romania_intenziv_agy_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc59d49f-072f-4df3-9ec9-ff00b32482b1","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_romania_intenziv_agy_koronavirus","timestamp":"2020. november. 27. 17:27","title":"Nyolcvan intenzív terápiás ágy van szabadon egész Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]