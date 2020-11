Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lajosmizsei vonat egyik elhagyott kocsijában veszteglő utas szerint semmilyen tájékoztatást nem kaptak, miközben attól féltek, beléjük ütközik egy másik vonat.","shortLead":"A lajosmizsei vonat egyik elhagyott kocsijában veszteglő utas szerint semmilyen tájékoztatást nem kaptak, miközben...","id":"20201128_rtl_klub_elhygta_ket_kocsijat_egy_vonat_lajosmizsenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3e4156-1689-48b9-a250-b1db7da5c264","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_rtl_klub_elhygta_ket_kocsijat_egy_vonat_lajosmizsenel","timestamp":"2020. november. 28. 18:33","title":"Egy órát vesztegeltek az utasok, mert a vonat elhagyta két kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5338f696-7961-4ccc-bd91-25bf7e57a567","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ritka fehér pingvint fedeztek fel a Galápagos-szigeteken – jelentette be a Galápagos Nemzeti Park. Az állat különleges színét a leucizmus néven ismert genetikai állapot okozza.","shortLead":"Ritka fehér pingvint fedeztek fel a Galápagos-szigeteken – jelentette be a Galápagos Nemzeti Park. Az állat különleges...","id":"20201130_ritka_feher_pingvin_galapagos_szigetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5338f696-7961-4ccc-bd91-25bf7e57a567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f58bf0d-7420-4abd-8378-4c953664d0b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_ritka_feher_pingvin_galapagos_szigetek","timestamp":"2020. november. 30. 06:03","title":"Ritka fehér pingvint láttak a Galápagos-szigeteken – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi végzettséggel nem rendelkező K. Zoltán 3000 és 5000 közötti összeget kért a hamis dokumentumokért.

","shortLead":"Az orvosi végzettséggel nem rendelkező K. Zoltán 3000 és 5000 közötti összeget kért a hamis dokumentumokért.

","id":"20201130_Hamis_sportorvosi_igazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540fbac8-0449-404d-be00-08550eeffc21","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_Hamis_sportorvosi_igazolas","timestamp":"2020. november. 30. 08:37","title":"Több mint 160 sportolót csapott be hamis sportorvosi igazolásokkal egy budapesti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23eb64b7-cf36-49b3-9766-f84480cdf337","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen jó eredményeket könyvelhetett el a Samsung Electronics 2020 harmadik negyedévében, a vállalat okostelefonos piacon megszerzett profitrészesedése hat éve nem volt ilyen magas.","shortLead":"Igen jó eredményeket könyvelhetett el a Samsung Electronics 2020 harmadik negyedévében, a vállalat okostelefonos piacon...","id":"20201130_samsung_electronics_okostelefon_piac_profitreszesedes_eredmenyek_2020_q3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23eb64b7-cf36-49b3-9766-f84480cdf337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88d29c0-d7bd-4b73-a2df-3d56c6712fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_samsung_electronics_okostelefon_piac_profitreszesedes_eredmenyek_2020_q3","timestamp":"2020. november. 30. 08:33","title":"Szárnyalnak a Samsung telefonjai, hat éve nem mentek ilyen jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3159429c-dbf2-4700-9eb5-2f15447a043d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kedden már napközben is mínuszokra kell számítani, hétvégére néhány fokkal melegszik majd az idő.\r

","shortLead":"Kedden már napközben is mínuszokra kell számítani, hétvégére néhány fokkal melegszik majd az idő.\r

","id":"20201129_idojaras_meteorologia_hideg_havazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3159429c-dbf2-4700-9eb5-2f15447a043d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4263770-ab09-410c-ac37-71e0f4219f41","keywords":null,"link":"/elet/20201129_idojaras_meteorologia_hideg_havazas","timestamp":"2020. november. 29. 17:57","title":"Többször is havazni fog a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf4b15e-cb80-4337-8746-2626358864af","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: sztenderd, nyugatosság, oltáshomály, kávé, tízes.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201129_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cf4b15e-cb80-4337-8746-2626358864af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51118986-4aab-418c-98ff-85fc099ce610","keywords":null,"link":"/360/20201129_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. november. 30. 10:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely szerint az oltáshomály lett a sztenderd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecce69f-1255-4d14-baa9-30d137bae35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Cerebras fejlesztése nagyobb, mint egy iPad, és állítólag 200-szor gyorsabb világ 82. legerősebb szuperszámítógépénél.","shortLead":"Az amerikai Cerebras fejlesztése nagyobb, mint egy iPad, és állítólag 200-szor gyorsabb világ 82. legerősebb...","id":"20201130_cerebras_processzor_cs1_chip","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ecce69f-1255-4d14-baa9-30d137bae35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543c11cc-9954-40d1-91f7-d9ae2d4d704a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_cerebras_processzor_cs1_chip","timestamp":"2020. november. 30. 11:03","title":"Elkészült a világ legnagyobb processzora, 400 000 mag dolgozik benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tony Hsieh amerikai nagybefektető lakástűzben halt meg.","shortLead":"Tony Hsieh amerikai nagybefektető lakástűzben halt meg.","id":"20201128_Tony_Hsieh_halalhir_Zappos_Ivanka_Trump_Las_Vegas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c045840-f73b-4c67-9a84-ef31522fa04b","keywords":null,"link":"/kkv/20201128_Tony_Hsieh_halalhir_Zappos_Ivanka_Trump_Las_Vegas","timestamp":"2020. november. 28. 19:43","title":"Ivanka Trump is gyászolja a 46 évesen meghalt amerikai sztárvállalkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]