[{"available":true,"c_guid":"2dc04c99-21f5-4600-9f17-da3f08c7991e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebook-oldalát is törölte a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója.","shortLead":"A Facebook-oldalát is törölte a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója.","id":"20201129_demeter_szilard_publicisztika_visszavonas_soros_gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc04c99-21f5-4600-9f17-da3f08c7991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ec200f-ceec-4f8f-97b2-42d91d2f95cd","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_demeter_szilard_publicisztika_visszavonas_soros_gyorgy","timestamp":"2020. november. 29. 13:37","title":"Visszavonja gázkamrázós írását Demeter Szilárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dd0293-c952-40c9-bdf3-4e21ddb7e268","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szemmel láthatatlan cseppekben, mesterséges sejtekben szimulálja az első létformák kialakulását egy nemzetközi kutatási konzorcium az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontját irányító Szathmáry Eörs vezetésével. A kísérlet annyira újszerű, hogy modernizálni kell hozzá a kísérleti eszközöket – a jelentősége ezért mutat messze túl pusztán a kémiai és a biológiai evolúció határmezsgyéjének a vizsgálatán.","shortLead":"Szemmel láthatatlan cseppekben, mesterséges sejtekben szimulálja az első létformák kialakulását egy nemzetközi kutatási...","id":"20201128_elso_letformak_kialakulasa_mesterseges_sejtek_szimulacio_elkh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57dd0293-c952-40c9-bdf3-4e21ddb7e268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f324255-c32f-4f7a-8336-0568eb6f7539","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_elso_letformak_kialakulasa_mesterseges_sejtek_szimulacio_elkh","timestamp":"2020. november. 28. 18:03","title":"Magyar tudós vezetésével, 0,000000000001 literes cseppekben szimulálják az élet első jeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne számítson öt foknál melegebbre vasárnap.","shortLead":"Ne számítson öt foknál melegebbre vasárnap.","id":"20201128_idojaras_jelentes_borult_paras_hetvege_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83f2f95-ac7f-42c2-95d5-c2dc0015130a","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_idojaras_jelentes_borult_paras_hetvege_havazas","timestamp":"2020. november. 28. 16:20","title":"Nyomasztó marad az időjárás a hétvégén, de legalább havazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce595bae-94e5-47bc-8776-68746ef80128","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November 12-én történt atrocitás egy pesti trolin.","shortLead":"November 12-én történt atrocitás egy pesti trolin.","id":"20201128_Keresik_a_rendorok_a_trolin_gyereket_meguto_es_rangato_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce595bae-94e5-47bc-8776-68746ef80128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007b5ebc-fe5f-4065-8254-ad41431236a0","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Keresik_a_rendorok_a_trolin_gyereket_meguto_es_rangato_ferfit","timestamp":"2020. november. 28. 09:46","title":"Keresik a rendőrök a trolin gyereket megütő és rángató férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5240c8-839a-406b-9038-e36be1ad4809","c_author":"Prieger Zsolt","category":"360","description":"Szerzőnket egy a napokban megjelent archív Beatrice-album repítette vissza a gyerekkorába, hogy egy vonatút, egy koncert és egy atyai pofon erejéig felidézze a Kádár-kor kulturális-társdalami tájképét és levonjon néhány tanulságot a jelenre nézve is.","shortLead":"Szerzőnket egy a napokban megjelent archív Beatrice-album repítette vissza a gyerekkorába, hogy egy vonatút...","id":"20201128_Prieger_Zsolt_Operettorszagban_a_farkasbol_barmikor_lehet_kutya_Beatrice_Nagy_Fero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e5240c8-839a-406b-9038-e36be1ad4809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cb994c-8ab1-49f7-9964-075525e7f45d","keywords":null,"link":"/360/20201128_Prieger_Zsolt_Operettorszagban_a_farkasbol_barmikor_lehet_kutya_Beatrice_Nagy_Fero","timestamp":"2020. november. 28. 11:00","title":"Prieger Zsolt: Operettországban a merész farkasból bármikor lehet engedelmes kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf000c2-0c47-4ab5-b388-33fd8d9c892d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Volánbusz a személyes érintkezések számának csökkentésével magyarázza, hogy miért vezet be kötelező jegyelővételt újabb buszpályaudvarokon.","shortLead":"A Volánbusz a személyes érintkezések számának csökkentésével magyarázza, hogy miért vezet be kötelező jegyelővételt...","id":"20201128_A_Volanbusz_huszonnegy_varosban_vezet_be_kotelezo_jegyelovetelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bf000c2-0c47-4ab5-b388-33fd8d9c892d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3377cee8-de9b-4220-af60-7714c024518c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201128_A_Volanbusz_huszonnegy_varosban_vezet_be_kotelezo_jegyelovetelt","timestamp":"2020. november. 28. 17:33","title":"A Volánbusz huszonnégy városban vezet be kötelező jegyelővételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Wisconsin legnagyobb megyéjében tovább növelte az előnyét Joe Biden, amikor hivatalosan is befejeződött az újraszámlálás, Pennsylvaniában pedig a bíróság visszadobta Donald Trump stábjának beadványát azzal, hogy alapvető hibákkal van tele, és nincsenek benne érdemi követelések.","shortLead":"Wisconsin legnagyobb megyéjében tovább növelte az előnyét Joe Biden, amikor hivatalosan is befejeződött...","id":"20201128_usa_valasztas_szavazatok_trump_biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e94b329-2f43-4f4b-aadd-d804cbfcca1d","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_usa_valasztas_szavazatok_trump_biden","timestamp":"2020. november. 28. 09:59","title":"Trumpék kérésére újraszámolták a szavazatokat Milwaukee-ban, Biden előnye nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"144edaad-2f6e-4c12-aaf2-fbeead0e4fa9","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Bár az előző generációra is megszerezhető, a next-gen élményhez a Sony legújabb masináján, a PlayStation 5-ön érdemes elindítani a Miles Morales alcímű, nemrég megjelent Pókember-játékot. Mi így tettünk. És nagyot néztünk.","shortLead":"Bár az előző generációra is megszerezhető, a next-gen élményhez a Sony legújabb masináján, a PlayStation 5-ön érdemes...","id":"20201128_marvel_spider_man_miles_morales_jatek_kritika_teszt_ps5_playstation_5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=144edaad-2f6e-4c12-aaf2-fbeead0e4fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37160cc5-c8cf-4be2-bf6a-621a09a61018","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_marvel_spider_man_miles_morales_jatek_kritika_teszt_ps5_playstation_5","timestamp":"2020. november. 28. 20:03","title":"Kipróbáltuk az eddigi leglátványosabb Pókember-játékot, csak úgy hasít a PS5-ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]