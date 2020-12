Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány megtiltja az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben megemeljék a helyi és a települési adókat, új adót vezessenek be, illetve eltöröljék az eddigi adókedvezményeket - közölte kedd este a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"A kormány megtiltja az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben megemeljék a helyi és a települési adókat, új adót vezessenek...","id":"20201201_Megtiltotta_a_kormany_hogy_barmilyen_adokerdesben_dontsenek_az_onkormanyhzatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25df260-0610-4ede-b457-e0575fd4ad50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_Megtiltotta_a_kormany_hogy_barmilyen_adokerdesben_dontsenek_az_onkormanyhzatok","timestamp":"2020. december. 01. 22:47","title":"Megtiltotta a kormány, hogy adót emeljenek az önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tűrt nyomdafestéket, ahogy a volt polgármester kifejezte elégedettségét.","shortLead":"Nem tűrt nyomdafestéket, ahogy a volt polgármester kifejezte elégedettségét.","id":"20201201_Nem_fogta_vissza_magat_Lazar_Janos_amikor_az_elso_hodmezovasarhelyi_villamost_kommentalta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5923e41d-77d7-4347-8138-07840395e7d5","keywords":null,"link":"/elet/20201201_Nem_fogta_vissza_magat_Lazar_Janos_amikor_az_elso_hodmezovasarhelyi_villamost_kommentalta","timestamp":"2020. december. 01. 22:09","title":"Nem fogta vissza magát Lázár János, amikor az első hódmezővásárhelyi villamost kommentálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen keddig nem derült ki, miért mondott le valójában Szájer József az európai parlamenti mandátumáról. 