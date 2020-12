Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba187e16-9fba-487a-95a5-abf4affabc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"William Barr szerint nem akadtak olyan nyomokra, amelyek megváltoztathatnák az idei amerikai elnökválasztás végeredményét.","shortLead":"William Barr szerint nem akadtak olyan nyomokra, amelyek megváltoztathatnák az idei amerikai elnökválasztás...","id":"20201202_william_barr_donald_trump_valasztas_elnokvalasztas_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba187e16-9fba-487a-95a5-abf4affabc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d8e5c6-e537-471f-95b3-d872a4388ba9","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_william_barr_donald_trump_valasztas_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2020. december. 02. 06:22","title":"Még Trump igazságügyi minisztere szerint sem történt tömeges csalás az elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató ebben az évben különleges módon tálalta azt, hogy melyek voltak a kedvenc zenéink, előadónk, podcastjaink.","shortLead":"A szolgáltató ebben az évben különleges módon tálalta azt, hogy melyek voltak a kedvenc zenéink, előadónk, podcastjaink.","id":"20201202_spotify_alkalmazas_zenehallgatas_podcast_dal_eloado_2020_spotify_wrapped","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3f7374-eedd-481f-bdcb-5586e518df3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_spotify_alkalmazas_zenehallgatas_podcast_dal_eloado_2020_spotify_wrapped","timestamp":"2020. december. 02. 14:28","title":"Használja a Spotify-t? Önnek is készített egy személyes összefoglalót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4c2f64-98ee-4dcc-af85-a80d5d863bea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hétvégi F1-es futamon rémisztő balesetet szenvedett francia versenyző egy interjúban arról beszélt: vasárnap mintha másodszor is megszületett volna.","shortLead":"A hétvégi F1-es futamon rémisztő balesetet szenvedett francia versenyző egy interjúban arról beszélt: vasárnap mintha...","id":"20201201_romain_grosjean_f1_bahreini_nagydij_baleset_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a4c2f64-98ee-4dcc-af85-a80d5d863bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c836b332-64e1-4004-b7cf-f169e8893293","keywords":null,"link":"/sport/20201201_romain_grosjean_f1_bahreini_nagydij_baleset_interju","timestamp":"2020. december. 01. 22:25","title":"Romain Grosjean a balesetéről: Láttam jönni a halált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány azt kifogásolta, hogy valóban megvolt-e a Magyarország elleni eljárás elindításához szükséges kétharmad a szavazáskor.","shortLead":"A kormány azt kifogásolta, hogy valóban megvolt-e a Magyarország elleni eljárás elindításához szükséges kétharmad...","id":"20201203_Elutasithatja_az_Europai_Birosag_Magyarorszag_keresetet_a_Sargentiniugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe0b2a8-e855-4ce2-b87d-d3ff5c80aed8","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Elutasithatja_az_Europai_Birosag_Magyarorszag_keresetet_a_Sargentiniugyben","timestamp":"2020. december. 03. 10:15","title":"Elutasíthatja az Európai Bíróság Magyarország keresetét a Sargentini-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea53b45f-b739-4566-b89e-a599820d1144","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látványos egyben kissé ijesztő is, ahogy egy ilyen több ezer tonnás szerkezet imbolyog.","shortLead":"Látványos egyben kissé ijesztő is, ahogy egy ilyen több ezer tonnás szerkezet imbolyog.","id":"20201203_Mintha_lelegezne_egy_New_Yorki_hid_ahogy_a_szel_miatt_felle_mozog__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea53b45f-b739-4566-b89e-a599820d1144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4203aa-5dbc-47f7-8981-b1bce5655fc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_Mintha_lelegezne_egy_New_Yorki_hid_ahogy_a_szel_miatt_felle_mozog__video","timestamp":"2020. december. 03. 08:09","title":"Mintha lélegezne egy New York-i híd, ahogy a szél miatt fel-le mozog – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1235c2-d0e3-436f-b059-d9eac3a1ff43","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sikerágazatnak tűnik a járvány árnyékában a pénzügyi információtechnológia, de valójában öldöklő verseny folyik azért, hogy a bankoké, a fintech szolgáltatóké vagy a technológiai óriásoké legyen-e az ügyfél. Magyarországon a kormányhoz közel állók is bejelentkeztek a futamra.","shortLead":"Sikerágazatnak tűnik a járvány árnyékában a pénzügyi információtechnológia, de valójában öldöklő verseny folyik azért...","id":"202048__digitalis_penzugyek__acovid_mint_katalizator__mobilbank__viruskent_terjednek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f1235c2-d0e3-436f-b059-d9eac3a1ff43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52babac-a9eb-481f-81c7-13be5a1254dc","keywords":null,"link":"/360/202048__digitalis_penzugyek__acovid_mint_katalizator__mobilbank__viruskent_terjednek","timestamp":"2020. december. 01. 17:30","title":"Sokat nyerhetnek a járványon, akik digitális pénzügyekben utaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Szájer-ügy előzményei és összefüggései, Toroczkai László büntetése, aláírásgyűjtés Deutsch Tamás ellen, érkezhet az oltóanyag Hollandiába, közgazdasági történetek másképp. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A Szájer-ügy előzményei és összefüggései, Toroczkai László büntetése, aláírásgyűjtés Deutsch Tamás ellen, érkezhet...","id":"20201202_Radar360_Fokuszban_a_Szajer_ugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b8cfd9-957d-47a8-ad0a-7a4f44109b1f","keywords":null,"link":"/360/20201202_Radar360_Fokuszban_a_Szajer_ugy","timestamp":"2020. december. 02. 08:00","title":"Radar360: Fókuszban a Szájer-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első- és másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Első- és másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20201203_onos_eso_ho_csapadek_figyelmeztetes_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ef9062-2cb1-4afa-9264-49d5b998ae0d","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_onos_eso_ho_csapadek_figyelmeztetes_meteorologia","timestamp":"2020. december. 03. 06:19","title":"Ónos esőre figyelmeztetnek az ország nagy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]