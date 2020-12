Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de9e60b0-7314-43af-95f9-8bfe43edbad3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádirat szerint a szír férfi az Iszlám Állam egy fegyveres csoportját vezette és brutális gyilkosságokban vett részt. ","shortLead":"A vádirat szerint a szír férfi az Iszlám Állam egy fegyveres csoportját vezette és brutális gyilkosságokban vett részt. ","id":"20201203_birosag_itelet_hasszan_f_iszlam_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de9e60b0-7314-43af-95f9-8bfe43edbad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5404cb-6096-4429-86eb-97f9a7519f4f","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_birosag_itelet_hasszan_f_iszlam_allam","timestamp":"2020. december. 03. 14:36","title":"Életfogytig tartó börtönre ítélte a bíróság az Iszlám Állam korábbi tagját, Hasszán F.-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112b3d69-102d-44c5-aaaf-ba3c97e4e198","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Csillagászati távcső épül Sülysápon, a Tápiómenti Bemutató Csillagvizsgálóban. Az MTI nemrég fotókat adott ki a munkáról.","shortLead":"Csillagászati távcső épül Sülysápon, a Tápiómenti Bemutató Csillagvizsgálóban. Az MTI nemrég fotókat adott ki...","id":"20201204_asztrofotosok_magyaroroszag_sulysap_tavcso_csillagvizsgalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=112b3d69-102d-44c5-aaaf-ba3c97e4e198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d1e9c5-2822-489b-8e55-21ea74b90dcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_asztrofotosok_magyaroroszag_sulysap_tavcso_csillagvizsgalo","timestamp":"2020. december. 04. 18:03","title":"Új távcső épül a magyar asztrofotósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44b992d-a8dd-4ad1-b2e5-5e3915544715","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bizony, a növények is hálásak egy jó ereszcsatornáért.","shortLead":"Bizony, a növények is hálásak egy jó ereszcsatornáért.","id":"20201203_ereszcsatornak_Balint_gazda_Facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a44b992d-a8dd-4ad1-b2e5-5e3915544715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae1ce75-7a9f-4d6c-aa03-396aaced81a1","keywords":null,"link":"/elet/20201203_ereszcsatornak_Balint_gazda_Facebook","timestamp":"2020. december. 03. 15:27","title":"Az ereszcsatornák felhasználási módjairól adnak jó tanácsokat Bálint gazda Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba156ec-0787-4cc3-96a9-38f4c0dd9d63","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Százhúsz évvel ezelőtt alakult meg Magyarország legsikeresebb és legnépszerűbb labdarúgó-egyesülete, amely a Ferencváros német nevéből, a Franzstadtból a Fradi becenevet kapta. A valaha színvonalas magyar bajnokságból (31) és magyar kupából (23) ez a csapat nyerte a legtöbbet, nemzetközi szinten is ez volt a legeredményesebb. Volt idő, amikor Európa legjobb egyesületei között tartották számon, s már a múlt század elején is többször akkora szurkolótábor támogatta, mint manapság. Volt futtatott és elnyomott csapat, volt fönt és lent. ","shortLead":"Százhúsz évvel ezelőtt alakult meg Magyarország legsikeresebb és legnépszerűbb labdarúgó-egyesülete, amely...","id":"20201203_120_eves_a_fradi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ba156ec-0787-4cc3-96a9-38f4c0dd9d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0229eb77-61ba-4efb-aa51-21738b86d4ac","keywords":null,"link":"/360/20201203_120_eves_a_fradi","timestamp":"2020. december. 03. 19:00","title":"A nagy magyar goal-csinálás – 120 éves a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanvásárlás és a lakásbérlés is olcsóbbá válhat a piaci szereplők többsége szerint – erre jutott a GKI felmérése. A fővárosi és a vidéki lakáspiaci index ellenkező irányba mozdult, ilyen általában akkor történik meg, ha nagy a bizonytalanság a piacon.","shortLead":"Az ingatlanvásárlás és a lakásbérlés is olcsóbbá válhat a piaci szereplők többsége szerint – erre jutott a GKI...","id":"20201203_GKI_lakas_arak_ingatlanpiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ceee40-8a27-4bc7-9299-1aee9b87d1de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_GKI_lakas_arak_ingatlanpiac","timestamp":"2020. december. 03. 09:14","title":"GKI: Eshet a lakások ára a következő egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daeb7e14-76a3-474b-8f8e-03c156715ce8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tovább terjeszkedik Magyarországon a Xiaomi: a cég most először nyit Budapesten kívüli márkaképviseletet. A helyszín Debrecen.","shortLead":"Tovább terjeszkedik Magyarországon a Xiaomi: a cég most először nyit Budapesten kívüli márkaképviseletet. A helyszín...","id":"20201203_xiaomi_mi_store_magyarorszag_videk_debrecen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daeb7e14-76a3-474b-8f8e-03c156715ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459ac176-42c9-46c0-b71d-a0ce594868a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_xiaomi_mi_store_magyarorszag_videk_debrecen","timestamp":"2020. december. 03. 17:03","title":"Debrecenben nyílik meg a Xiaomi első vidéki üzlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de118358-b1b5-42ce-85cd-5a69530c0bb1","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A második videóban Veszelovszki Janka tolmácsolásában hallhatjuk Simon István Mirza című versét.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201204_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_2_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de118358-b1b5-42ce-85cd-5a69530c0bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571ce24d-518d-4009-9d94-35dc23376643","keywords":null,"link":"/kultura/20201204_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_2_resz","timestamp":"2020. december. 04. 18:05","title":"„Halkan suttogta, szepegte sírva, mint legszebb szót a földön” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55b1bed-c2b6-4809-81f5-341ab91a8bac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemcsak viszik, mint a cukrot, de két fontos könyves listát is vezet az Egy ígéret földje.","shortLead":"Nemcsak viszik, mint a cukrot, de két fontos könyves listát is vezet az Egy ígéret földje.","id":"20201203_Az_ev_konyves_sikere_Amerikaban_az_Obamamemoar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55b1bed-c2b6-4809-81f5-341ab91a8bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa49e26-12d2-4738-beca-8dbb67d67509","keywords":null,"link":"/kultura/20201203_Az_ev_konyves_sikere_Amerikaban_az_Obamamemoar","timestamp":"2020. december. 03. 10:47","title":"Az év könyves sikere Amerikában az Obama-memoár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]