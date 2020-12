Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint a kormánypárt több szempontból is megszenvedi lemondott európai parlamenti képviselője, Szájer József brüsszeli „házibulis” ügyét.","shortLead":"A politikai elemző szerint a kormánypárt több szempontból is megszenvedi lemondott európai parlamenti képviselője...","id":"20201202_torok_gabor_szajer_jozsef_brusszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bdb0d04-dcfe-43f5-b8b6-bff1f85159ce","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_torok_gabor_szajer_jozsef_brusszel","timestamp":"2020. december. 02. 11:41","title":"Török Gábor a Szájer-ügyről: Ez hatalmas csapás a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165be1df-7aad-442b-98c3-19f34bccfcc3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már az első félidőben beállította a végeredményt a Barcelona.","shortLead":"Már az első félidőben beállította a végeredményt a Barcelona.","id":"20201202_Ferencvaros_FC_Barcelona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=165be1df-7aad-442b-98c3-19f34bccfcc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b80363-ca74-4ea5-8def-d17de92b7e47","keywords":null,"link":"/sport/20201202_Ferencvaros_FC_Barcelona","timestamp":"2020. december. 02. 20:57","title":"A Barcelona könnyedén nyert a Fradi ellen Budapesten is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f1eb93-0ecd-4838-a723-560a33bd72e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ismert Disney-figurát is megjelenít majd a Neo névre keresztelt okosóra, amely jövő év elején jelenik meg a Vodafone európai portfóliójában. A szülők egy dedikált alkalmazáson keresztül kommunikálhatnak majd az órát viselő gyerekekkel.","shortLead":"Több ismert Disney-figurát is megjelenít majd a Neo névre keresztelt okosóra, amely jövő év elején jelenik meg...","id":"20201203_vodafone_okosora_disney_neo_gyerekek_baby_yoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26f1eb93-0ecd-4838-a723-560a33bd72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d568b6a-80f1-4297-bb2b-ff7fc8bc0c46","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_vodafone_okosora_disney_neo_gyerekek_baby_yoda","timestamp":"2020. december. 03. 13:04","title":"Baby Yoda, Buzz Lightyear, Minnie egér: okosórát dob piacra a Vodafone és a Disney gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15622ef1-5c3b-4e03-b9f5-f089ff5eac83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Transporter legújabb verzióját is kiküldték a német versenypályára.","shortLead":"A Volkswagen Transporter legújabb verzióját is kiküldték a német versenypályára.","id":"20201203_Manapsag_mar_egy_sima_kisbuszt_is_a_Nurburgringen_tesztelnek__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15622ef1-5c3b-4e03-b9f5-f089ff5eac83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a167dc15-c03c-435c-9cdc-2789b9d9aea0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_Manapsag_mar_egy_sima_kisbuszt_is_a_Nurburgringen_tesztelnek__video","timestamp":"2020. december. 03. 11:49","title":"Már egy sima kisbuszt is a Nürburgringen tesztelnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2d10ea-8306-4414-bc87-bb586659ed0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar miniszterelnök biztosította a Roszatom vezérigazgatóját: ütemterv szerint halad a paksi beruházás, jövő ősszel lehet meg az engedély, ami után indulhat az atomerőmű új blokkjainak építése.","shortLead":"A magyar miniszterelnök biztosította a Roszatom vezérigazgatóját: ütemterv szerint halad a paksi beruházás, jövő ősszel...","id":"20201203_orban_roszatom_paks","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b2d10ea-8306-4414-bc87-bb586659ed0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15e402c-ae3d-42a2-af77-93ea9c6eeade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_orban_roszatom_paks","timestamp":"2020. december. 03. 12:45","title":"Meglátogatta Orbán Viktort a Roszatom vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee78352e-c106-4a42-adc9-c55dc8610695","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt több mint 23 ezer új fertőzöttet regisztráltak az országban.","shortLead":"Egy nap alatt több mint 23 ezer új fertőzöttet regisztráltak az országban.","id":"20201203_Koronavirus_Olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee78352e-c106-4a42-adc9-c55dc8610695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d4536d-73f5-477a-ad7a-b72c7e3a1a2d","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_Koronavirus_Olaszorszag","timestamp":"2020. december. 03. 19:08","title":"Közel ezer ember halt meg egy nap alatt koronavírusban Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Van is mit rendbe tenni, mert úgy számolnak, 15 millió rossz állapotú kerékpár lehet az országban. ","shortLead":"Van is mit rendbe tenni, mert úgy számolnak, 15 millió rossz állapotú kerékpár lehet az országban. ","id":"20201202_Az_allam_fizeti_a_franciaknal_a_bicikliszervizelest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748573da-6f40-4166-90a7-af24108a01cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_Az_allam_fizeti_a_franciaknal_a_bicikliszervizelest","timestamp":"2020. december. 02. 10:31","title":"Az állam is beszáll a franciáknál a bicikliszervizelésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d","c_author":"Folk György - Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"A pénteki buliból menekülő Szájer József hátizsákjában drogot találtak a rendőrök, azonban a képviselő tagadja, hogy az övé lenne. Utánajártunk, hogy milyen büntetést kaphat Szájer József amfetaminszármazék birtoklásáért Belgiumban, és vajon szigorúbbak-e a magyar szabályok. Noha mindkét állam törvényei vonatkoznak rá, az biztos, hogy csak egyikben büntethetik meg, és ez Belgium lesz. Ha netán börtönre ítélnék – amire kicsi az esély –, azt itthon is letölthetné.","shortLead":"A pénteki buliból menekülő Szájer József hátizsákjában drogot találtak a rendőrök, azonban a képviselő tagadja...","id":"20201203_Szajer_es_a_nala_talalt_extasy_esete_a_belga_jog_tukreben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6e5de8-3223-4e90-a030-bc878a163a49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_Szajer_es_a_nala_talalt_extasy_esete_a_belga_jog_tukreben","timestamp":"2020. december. 03. 16:30","title":"Milyen büntetésre számíthat Szájer, ha a drogügyet rábizonyítják?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]