[{"available":true,"c_guid":"63915d31-e7a6-46ca-bec1-64aa6242dd3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamionban utazó emberek nem sérültek meg a balesetben.\r

","shortLead":"A kamionban utazó emberek nem sérültek meg a balesetben.\r

","id":"20200720_baleset_nyerges_vontato_allatszallitas_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63915d31-e7a6-46ca-bec1-64aa6242dd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1a6713-1efd-4eb2-b165-0b1c8912bb34","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_baleset_nyerges_vontato_allatszallitas_tuzoltok","timestamp":"2020. július. 20. 12:45","title":"Húsz sertés pusztult el, amikor felborult egy nyerges vontató ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d7c094-3e11-44d9-94cf-3a7eefa0fb39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bridger Walkert hősként ünneplik a mozis hősök. ","shortLead":"Bridger Walkert hősként ünneplik a mozis hősök. ","id":"20200721_A_Bosszuallok_egy_kisfiu_elott_tisztelegnek_aki_megmentette_a_hugat_egy_kutyatamadastol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39d7c094-3e11-44d9-94cf-3a7eefa0fb39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58be8c65-a749-4dfe-88dd-6c866ed66bdd","keywords":null,"link":"/elet/20200721_A_Bosszuallok_egy_kisfiu_elott_tisztelegnek_aki_megmentette_a_hugat_egy_kutyatamadastol","timestamp":"2020. július. 21. 10:39","title":"A Bosszúállók egy kisfiú előtt tisztelegnek, aki megmentette a húgát egy kutyatámadástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdda4c5-0bdb-4c14-b4f0-699c0416a273","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tanulság: a töltőt jobb visszarakni a helyére. Lehetőleg indulás előtt.","shortLead":"A tanulság: a töltőt jobb visszarakni a helyére. Lehetőleg indulás előtt.","id":"20200721_benzinkut_toltopisztoly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cdda4c5-0bdb-4c14-b4f0-699c0416a273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bd245c-e0ad-454b-91a5-91312828edbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_benzinkut_toltopisztoly","timestamp":"2020. július. 21. 20:48","title":"Kisebb csoda, hogy ebből a benzinkutas manőverből nem lett komoly baleset – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter durva időszakot jósol az ország számára.","shortLead":"A miniszter durva időszakot jósol az ország számára.","id":"20200722_varga_judit_jogallamisag_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e4de80-41b5-415a-a902-c1b3228b419d","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_varga_judit_jogallamisag_orban_viktor","timestamp":"2020. július. 22. 08:36","title":"Varga Judit: Ősszel \"minden eddiginél gátlástalanabb támadássorozat indul\" az ország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39497e71-9287-4a5c-aecd-9fc8d97e9c2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két üzemben is járvány van. Egy csirkefeldolgozó alkalmazottai között 59 fertőzöttet találtak, egy sertéshús-feldolgozóban pedig eddig 93-at.","shortLead":"Két üzemben is járvány van. Egy csirkefeldolgozó alkalmazottai között 59 fertőzöttet találtak...","id":"20200720_koronavirus_romania_husuzem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39497e71-9287-4a5c-aecd-9fc8d97e9c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8833b9-4ab1-46b2-abfb-dd44c0185ba4","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_koronavirus_romania_husuzem","timestamp":"2020. július. 20. 17:42","title":"Százötvennél is több húsipari munkás kapta el a koronavírust Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ffa927a-dca9-4e41-a4e0-8551c1dc43d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A külső minimális mértékben változott, a motort viszont jelentősen erősebbé tették.","shortLead":"A külső minimális mértékben változott, a motort viszont jelentősen erősebbé tették.","id":"20200720_izleses_tuningot_kapott_a_ferrari_roma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ffa927a-dca9-4e41-a4e0-8551c1dc43d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82267c50-3abf-49bc-a69a-4d87e3182786","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_izleses_tuningot_kapott_a_ferrari_roma","timestamp":"2020. július. 20. 11:21","title":"Ízléses tuningot kapott a Ferrari Roma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f23bca-4662-4c40-a955-1eb10326b399","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Újra műsoron van a monodráma, amelyben Molnár Piroska Goebbels egykori titkárnőjét alakítja. Az igaz történet szerint a gyors- és gépírónő soha nem érezte magát bűnösnek, amiért a háború utolsó éveiben a náci propagandaminiszter sleppjéhez tartozott, és azt állította, hogy nem tudott a németek háborús bűneiről sem. Hihetünk-e Brunhilde Pomselnek? És lehet-e a lojalitást a tudatlansággal mentegetni?","shortLead":"Újra műsoron van a monodráma, amelyben Molnár Piroska Goebbels egykori titkárnőjét alakítja. Az igaz történet szerint...","id":"20200721_Jare_a_felmentes_Goebbels_titkarnojenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55f23bca-4662-4c40-a955-1eb10326b399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c866de9-ed4a-47ca-8af7-a4f94f549391","keywords":null,"link":"/kultura/20200721_Jare_a_felmentes_Goebbels_titkarnojenek","timestamp":"2020. július. 21. 20:00","title":"Jár-e a felmentés Goebbels titkárnőjének?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4282fa-e3be-41ec-b214-69c904771df3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszern cseh márkájánál nem tettek más, mint levágták a Scala tetejét és megszabadultak a hátsó ülésektől.","shortLead":"A VW konszern cseh márkájánál nem tettek más, mint levágták a Scala tetejét és megszabadultak a hátsó ülésektől.","id":"20200722_skoda_slavia_itt_a_csehek_uj_2_uleses_roadstere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f4282fa-e3be-41ec-b214-69c904771df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bc07e8-161b-4721-a851-281cfe109acc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_skoda_slavia_itt_a_csehek_uj_2_uleses_roadstere","timestamp":"2020. július. 22. 09:21","title":"Skoda Slavia: itt a csehek új 2 üléses roadstere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]