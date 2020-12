Üzleti előfizetőknek szóló díjmentes korlátlanságot jelentett be a karácsonyi szezonra a Telekom.

December 31-ig bármikor aktiválható, és onnantól kezdve 30 napon át biztosít díjmentesen korlátlan mobilinternetezési lehetőséget a Telekom új, ünnepi opciója.

A kedvezményes lehetőséget a Telekom alkalmazásban a Szolgáltatásokon belül a "+" ikonnal elérhető Bekapcsolható adatszolgáltatásoknál lehet aktiválni. Lehetőség van SMS-es igénylésre is (a 1414 számra kell elküldeni a +MOBILKORLATLAN kódot), és a vállalat telefonos ügyfélszolgálatán is kérni lehet, hogy kapcsolják be az opciót.

A Telekom tájékoztatása szerint az ajánlat az Üzleti Mobil, Új Üzleti Trend, Üzleti Trend Plusz, Üzleti Trend 2017, Next Business Comfort, Next Business üzleti díjcsomagokhoz vehető igénybe.

Lakossági előfizetőknek szóló hasonló ajánlattal még nem jelentkezett a szolgáltató, de az elmúlt évek gyakorlata, és a tavaszi járványhelyzet alapján jó esély van rá, hogy a lakossági előfizetők is kapnak valamilyen kedvezményes lehetőséget az ünnepekre.

A Telenor múlt héten jelentett be a decemberi hétvégékre szóló, 100 GB-os adatjegyét.

