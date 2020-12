Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elhunytak száma viszont emelkedett, 634-en haltak megy egy nap alatt. Február óta 237 orvos vesztette életét a járványban.","shortLead":"Az elhunytak száma viszont emelkedett, 634-en haltak megy egy nap alatt. Február óta 237 orvos vesztette életét...","id":"20201208_Olaszorszag_koronavirus_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40590e6d-8961-41c6-9b6e-302b20835c4a","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Olaszorszag_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. december. 08. 20:36","title":"Olaszországban csökkent a fertőzöttek napi száma, a korlátozások enyhítését mérlegeli a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c658a5d-3520-46e3-87ea-1828f76f3704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lefoglalt drog értéke 350 millió forint körül van.","shortLead":"A lefoglalt drog értéke 350 millió forint körül van.","id":"20201209_solymar_kabitoszer_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c658a5d-3520-46e3-87ea-1828f76f3704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17c814f-3289-4d25-9474-6ed2564842f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_solymar_kabitoszer_elfogas","timestamp":"2020. december. 09. 13:19","title":"141 kiló kábítószert találtak a rendőrök egy solymári házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Még a nyolcadik helyen záró sportolók is számíthatnak 2,8 millió forintos jutalomra.","shortLead":"Még a nyolcadik helyen záró sportolók is számíthatnak 2,8 millió forintos jutalomra.","id":"20201209_olimpiai_gyoztes_penzjutalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286704c7-7ffb-4baf-8808-1a611eb62e6e","keywords":null,"link":"/sport/20201209_olimpiai_gyoztes_penzjutalom","timestamp":"2020. december. 09. 10:25","title":"50 millióra emelte az olimpiai győztesek jutalmát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65604155-5982-44c7-86c2-45f5ea47e1dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy S20-család tagjai még az idei évben megkapják majd az Android 11-re épülő One UI 3.0-át, a többi mobilra 2021-ben kerül majd sor. Van, amelyikre csak szeptemberben.","shortLead":"A Galaxy S20-család tagjai még az idei évben megkapják majd az Android 11-re épülő One UI 3.0-át, a többi mobilra...","id":"20201210_samsung_mobil_android_11_one_ui_30_szoftver_frissites_mikor_2021_galaxy_s10_s20_fold2_a70","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65604155-5982-44c7-86c2-45f5ea47e1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a8d132-64f0-4431-89d2-0554923709d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_samsung_mobil_android_11_one_ui_30_szoftver_frissites_mikor_2021_galaxy_s10_s20_fold2_a70","timestamp":"2020. december. 10. 09:03","title":"Samsung telefonja van? Ezek a készülékek kapják meg az Android 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4183247-b212-45e9-babc-04fe1dd019c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös ellenzéki lista összes egyéni jelöltjét megszavaztatnák az emberekkel.","shortLead":"A közös ellenzéki lista összes egyéni jelöltjét megszavaztatnák az emberekkel.","id":"20201210_elovalasztas_ellenzek_momentum_peticio_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4183247-b212-45e9-babc-04fe1dd019c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc7527c-ae99-4b04-ac11-df2c9d322628","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_elovalasztas_ellenzek_momentum_peticio_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. december. 10. 08:23","title":"Teljes ellenzéki előválasztásért indított petíciót a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Die Zeit szerint a magyar és a lengyel kormány igyekszik aláásni az alapvető európai értékeket és ezzel hosszú ideje példátlan viszályt idézett elő. ","shortLead":"A Die Zeit szerint a magyar és a lengyel kormány igyekszik aláásni az alapvető európai értékeket és ezzel hosszú ideje...","id":"20201210_Die_Zeit_Az_EU_az_ertekkozosseget_valasztotta_es_ez_Orbannak_faj_a_legjobban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7028fe85-3f26-4b0c-aaba-f45d20304c4f","keywords":null,"link":"/360/20201210_Die_Zeit_Az_EU_az_ertekkozosseget_valasztotta_es_ez_Orbannak_faj_a_legjobban","timestamp":"2020. december. 10. 07:35","title":"Die Zeit: Az EU az értékközösséget választotta, és ez Orbánnak fáj a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bolygó megmentését felesleges lenne egy literenként 3000 forintos üzemanyagtól várni, de a jövője így is ígéretes. ","shortLead":"A bolygó megmentését felesleges lenne egy literenként 3000 forintos üzemanyagtól várni, de a jövője így is ígéretes. ","id":"20201208_Egyaltalan_nem_szennyez_a_szintetikus_uzemanyag_csak_kisse_draga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f814d172-9d17-4d71-a840-5f97518991d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_Egyaltalan_nem_szennyez_a_szintetikus_uzemanyag_csak_kisse_draga","timestamp":"2020. december. 09. 05:45","title":"Egyáltalán nem szennyez a szintetikus üzemanyag, csak kissé drága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7082a40-d90a-4e6e-86e5-84433a6a99db","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vannak a pesszimisták és a mérsékelt optimisták. Vajon kinek lesz igaza?","shortLead":"Vannak a pesszimisták és a mérsékelt optimisták. Vajon kinek lesz igaza?","id":"20201209_Egy_utolso_vacsora_oldhatja_meg_a_Brexitdramat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7082a40-d90a-4e6e-86e5-84433a6a99db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3c2571-dc85-4f2b-a47c-362b32317511","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Egy_utolso_vacsora_oldhatja_meg_a_Brexitdramat","timestamp":"2020. december. 09. 14:07","title":"Egy utolsó vacsora oldhatja meg a Brexit-drámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]