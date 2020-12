Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy nap alatt elhunyt 160 ember között többen is az ötven év alatti korosztályba tartoztak. ","shortLead":"Az egy nap alatt elhunyt 160 ember között többen is az ötven év alatti korosztályba tartoztak. ","id":"20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_elhunytak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10263f1e-25bd-458b-b07e-5c59a702c100","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_elhunytak","timestamp":"2020. december. 09. 10:54","title":"29 éves beteg is van a járvány újabb áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bbc466-4459-4288-9430-3f194aab2255","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A török csapat játékosai levonultak a pályáról, miután a negyedik számú játékvezető szerintük rasszista kijelentéseket tett.\r

","shortLead":"A török csapat játékosai levonultak a pályáról, miután a negyedik számú játékvezető szerintük rasszista kijelentéseket...","id":"20201208_Bajnokok_Ligaja_PSG_Basaksehir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02bbc466-4459-4288-9430-3f194aab2255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7790ffa3-41d8-427f-963f-b355d36a3785","keywords":null,"link":"/sport/20201208_Bajnokok_Ligaja_PSG_Basaksehir","timestamp":"2020. december. 08. 21:56","title":"Bajnokok Ligája: Félbeszakadt a PSG-Basaksehir mérkőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb38c60e-612c-47dd-8250-ff4ee739dbf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hamarosan egy robot-tengeralattjárót indítanak a keresésére.","shortLead":"Hamarosan egy robot-tengeralattjárót indítanak a keresésére.","id":"20201208_Eltunt_egy_furotorony_az_Adrian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb38c60e-612c-47dd-8250-ff4ee739dbf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1800cdca-c69a-4544-a30f-1b42280791b2","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Eltunt_egy_furotorony_az_Adrian","timestamp":"2020. december. 08. 19:55","title":"Eltűnt egy fúrótorony az Adrián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi tíz napban átlagosan kétezres napi új esetszámot regisztráltak Szlovákiában. Három lépcsőben szigorítanak.","shortLead":"Az utóbbi tíz napban átlagosan kétezres napi új esetszámot regisztráltak Szlovákiában. Három lépcsőben szigorítanak.","id":"20201209_Szlovakiaban_tovabb_szigoritanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b0a22a-b24c-4ba0-9664-2ed5cbf37673","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_Szlovakiaban_tovabb_szigoritanak","timestamp":"2020. december. 09. 19:57","title":"További szigorításokat jelentett be a szlovák kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a960c4e-7b9e-4e05-a7ca-d6f77d4bbc32","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Hattyúk tavának egyik előadása előtt a fekete táncosnőt felszólították, hogy sminkelje fehérre magát. A Berlini Állami Balett azt ígéri, hogy változtat a működésén.","shortLead":"A Hattyúk tavának egyik előadása előtt a fekete táncosnőt felszólították, hogy sminkelje fehérre magát. A Berlini...","id":"20201209_Rasszizmussal_vadolta_meg_Europa_egyik_legnagyobb_tarsulatat_az_egyik_tancosuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a960c4e-7b9e-4e05-a7ca-d6f77d4bbc32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540af040-455f-4002-81df-5a1a02bd27bb","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_Rasszizmussal_vadolta_meg_Europa_egyik_legnagyobb_tarsulatat_az_egyik_tancosuk","timestamp":"2020. december. 09. 08:43","title":"Rasszizmussal vádolta meg Európa egyik legnagyobb társulatát az egyik táncosuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínos pillanatokat él most át az amerikai FierEye: a kiberbiztonsági megoldásokra szakosodott céget komoly hackertámadás érte.","shortLead":"Kínos pillanatokat él most át az amerikai FierEye: a kiberbiztonsági megoldásokra szakosodott céget komoly...","id":"20201209_kiberbiztonsag_kibertamadas_hackertamadas_fireeye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ce3700-a493-4cc6-a1f5-839a024c5578","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_kiberbiztonsag_kibertamadas_hackertamadas_fireeye","timestamp":"2020. december. 09. 20:25","title":"Kifinomult hackertámadás érte az egyik legismertebb kiberbiztonsági céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75bb8841-8687-479b-88a7-d54813a024d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Úgy tűnik, a koronavírus-járvány kezelése döntötte el a romániai választási kampányt. A szélsőjobb nagyot nyert, az RMDSZ bejutott a parlamentbe, de utóbbi nehéz négyéves ciklus elé néz.","shortLead":"Úgy tűnik, a koronavírus-járvány kezelése döntötte el a romániai választási kampányt. A szélsőjobb nagyot nyert...","id":"20201209_Felborult_papirforma_a_szelsojobb_eloretort_a_romaniai_valasztasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75bb8841-8687-479b-88a7-d54813a024d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9735971-cf80-451e-accc-bf2b8da98e9f","keywords":null,"link":"/360/20201209_Felborult_papirforma_a_szelsojobb_eloretort_a_romaniai_valasztasokon","timestamp":"2020. december. 09. 14:00","title":"Borult a papírforma: előretörtek a szocdemek és a szélsőjobb Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580def0f-3e47-458e-b610-4b7f18df64b1","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A volt elnök memoárja, az Egy ígéret földje tulajdonképpen krónikája annak, hogy milyen elnöknek lenni. És óhatatlanul annak is, hogy milyen fekete elnöknek lenni Amerikában. Barack Obama kemény önvizsgálatot tart, miközben felidézi a fehér házi éveit és az odavezető utat, de tükröt tart Amerikának is. Nem állítja, hogy könnyű a szembenézés.","shortLead":"A volt elnök memoárja, az Egy ígéret földje tulajdonképpen krónikája annak, hogy milyen elnöknek lenni. És óhatatlanul...","id":"20201209_Vajon_mi_lat_Barack_Obama_ha_a_tukorbe_nez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=580def0f-3e47-458e-b610-4b7f18df64b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ee33af-ccf7-412f-815e-d870c94fd182","keywords":null,"link":"/elet/20201209_Vajon_mi_lat_Barack_Obama_ha_a_tukorbe_nez","timestamp":"2020. december. 09. 20:00","title":"Vajon mi lát Barack Obama, ha a tükörbe néz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]