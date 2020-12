Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintettek szerint egyre több a feszültség a korosztályok között, az ünnepek közeledtével pedig egyre nagyobb a tumultus az üzletekben.","shortLead":"Az érintettek szerint egyre több a feszültség a korosztályok között, az ünnepek közeledtével pedig egyre nagyobb...","id":"20201210_Vasarlasi_sav_Idosek_Tanacsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884f53ed-6038-4e7d-9d9c-035063dca299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_Vasarlasi_sav_Idosek_Tanacsa","timestamp":"2020. december. 10. 15:09","title":"Az Idősek Tanácsa is a vásárlási sáv felfüggesztését kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Jo Dzsong szerint az \"arcátlan\" kijelentések a két Korea közti feszültség élezését célozzák.","shortLead":"Kim Jo Dzsong szerint az \"arcátlan\" kijelentések a két Korea közti feszültség élezését célozzák.","id":"20201209_eszak_korea_del_korea_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c8a4e6-9e61-4413-bfd2-99a51011e0c8","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_eszak_korea_del_korea_koronavirus","timestamp":"2020. december. 09. 07:28","title":"Kim Dzsong Un húga nekiment Dél-Koreának, mert kétségbe vonták országa vírusmentességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcf5709-adf3-4c31-87ba-9755a40ddf30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új amerikai kutatás szerint az alkoholt nem tartalmazó kézfertőtlenítők is hatásosak lehetnek a koronavírussal szemben, ráadásul van pár kifejezetten pozitív tulajdonságuk.","shortLead":"Egy új amerikai kutatás szerint az alkoholt nem tartalmazó kézfertőtlenítők is hatásosak lehetnek a koronavírussal...","id":"20201210_benzalkonium_klorid_alkoholmentes_kezfertotlenito_koronavirus_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dcf5709-adf3-4c31-87ba-9755a40ddf30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518d426d-58c4-4146-9c65-790e71f73e2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_benzalkonium_klorid_alkoholmentes_kezfertotlenito_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. december. 10. 08:03","title":"15 mp alatt kiirtja a koronavírus 99,9%-át egy alkoholmentes kézfertőtlenítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb38076-62f3-4ff6-9947-cefd5bad6e0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperkompakt crossover egy feltöltéssel nagyjából 300 kilométert képes megtenni.","shortLead":"A szuperkompakt crossover egy feltöltéssel nagyjából 300 kilométert képes megtenni.","id":"20201210_az_elso_orosz_elektromos_szabadidoauto_ime_a_kamaz_4_millio_forintos_ujdonsaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afb38076-62f3-4ff6-9947-cefd5bad6e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add8cb48-39d8-4e22-958f-05832d681009","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_az_elso_orosz_elektromos_szabadidoauto_ime_a_kamaz_4_millio_forintos_ujdonsaga","timestamp":"2020. december. 10. 09:40","title":"Az első orosz elektromos szabadidő-autó a Kamaz 4 millió forintos újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedaf0f4-8ec1-4115-8847-515fecaa33d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat garantálja, hogy minden dolgozó megkapja a kollektív szerződésben rögzített juttatásokat.","shortLead":"A vállalat garantálja, hogy minden dolgozó megkapja a kollektív szerződésben rögzített juttatásokat.","id":"20201209_2022_Godollo_Itron_gyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bedaf0f4-8ec1-4115-8847-515fecaa33d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ab1c7c-6070-4675-a73e-ecde1f97158a","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_2022_Godollo_Itron_gyar","timestamp":"2020. december. 09. 17:57","title":"2022-ben bezárhat az Itron gödöllői gyára, 200 embert küldenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97162cec-0378-4389-a2fa-fd596bae6415","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy elektromos kerékpárral közlekedő férfit sodort el egy autós.","shortLead":"Egy elektromos kerékpárral közlekedő férfit sodort el egy autós.","id":"20201208_Halalos_baleset_65os_fout","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97162cec-0378-4389-a2fa-fd596bae6415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496f7f9b-8d3c-4e2e-b71a-739483951810","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_Halalos_baleset_65os_fout","timestamp":"2020. december. 08. 21:33","title":"Halálos baleset történt a 65-ös főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Die Zeit szerint a magyar és a lengyel kormány igyekszik aláásni az alapvető európai értékeket és ezzel hosszú ideje példátlan viszályt idézett elő. ","shortLead":"A Die Zeit szerint a magyar és a lengyel kormány igyekszik aláásni az alapvető európai értékeket és ezzel hosszú ideje...","id":"20201210_Die_Zeit_Az_EU_az_ertekkozosseget_valasztotta_es_ez_Orbannak_faj_a_legjobban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7028fe85-3f26-4b0c-aaba-f45d20304c4f","keywords":null,"link":"/360/20201210_Die_Zeit_Az_EU_az_ertekkozosseget_valasztotta_es_ez_Orbannak_faj_a_legjobban","timestamp":"2020. december. 10. 07:35","title":"Die Zeit: Az EU az értékközösséget választotta, és ez Orbánnak fáj a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy négyoldalas dokumentumot készített a soros német elnökség, amelyben a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos közös álláspont elfogadására kérik a tagállamokat. Erre az előttünk álló, csütörtöki és pénteki uniós csúcson lesz lehetőség, annyit már tudunk, hogy a magyar és a lengyel kormány egyetért a német javaslattal. Vagyis most ennek a papírnak a támogatottságától függ az uniós hétéves költségvetés és a helyreállítási alap sorsa. Változatlanul bármelyik tagállam mondhatja azt, hogy nem ért ezzel egyet, de egyelőre nincsenek erre utaló jelek.","shortLead":"Egy négyoldalas dokumentumot készített a soros német elnökség, amelyben a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos...","id":"20201209_Elolvastuk_mit_alkudott_ki_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4883a88-fa06-4ec6-aba4-f2637f81b4ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Elolvastuk_mit_alkudott_ki_Orban","timestamp":"2020. december. 09. 19:42","title":"Elolvastuk, mit alkudott ki Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]