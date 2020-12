Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df4b86f1-7d5e-4c26-af8d-0b498d2dd65f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter pártügyeket intézett, amihez az állami infrastruktúrát használta fel, ami felveti a közpénz felelőtlen felhasználását is. ","shortLead":"A magyar külügyminiszter pártügyeket intézett, amihez az állami infrastruktúrát használta fel, ami felveti a közpénz...","id":"20201211_klgyminiszter_Szijjarto_Peter_prtgyek_kzpnz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df4b86f1-7d5e-4c26-af8d-0b498d2dd65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53ce510-6723-4fa7-858f-9c9be10042fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_klgyminiszter_Szijjarto_Peter_prtgyek_kzpnz","timestamp":"2020. december. 11. 05:41","title":"Egy nap alatt három ország szélsőjobbos politikusait látogatta végig Szijjártó - külügyminiszterként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetemen védőfelszerelést is biztosítanak a látogatásra jogosult hozzátartozóknak.","shortLead":"A Semmelweis Egyetemen védőfelszerelést is biztosítanak a látogatásra jogosult hozzátartozóknak.","id":"20201209_latogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a665254d-bedd-4b43-9166-06329be4954d","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_latogatas","timestamp":"2020. december. 09. 17:50","title":"Bizonyos esetekben felmentés adható a látogatási tilalom alól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"Arató László, Dezső András, Gergely Márton, Joó Hajnalka, Szabó Yvette","category":"360","description":"A legrosszabbkor jött a Politico ítélete, mely szerint Orbán Viktor a kontinens negyedik legfontosabb szereplője – mondja egy diplomata, ez ugyanis elszántabbá tette az ellenfeleit. Kizárt, hogy ennek tudható be Szájer József bukása is, de ez is hatással lesz Orbán harcaira.","shortLead":"A legrosszabbkor jött a Politico ítélete, mely szerint Orbán Viktor a kontinens negyedik legfontosabb szereplője –...","id":"202050__a_szajerugy_utorezgesei__lebenult_apparatus__erot_gyujto_europa__alsagos_allapot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb716167-d02c-43b9-8412-8936358666a9","keywords":null,"link":"/360/202050__a_szajerugy_utorezgesei__lebenult_apparatus__erot_gyujto_europa__alsagos_allapot","timestamp":"2020. december. 10. 07:00","title":"A Szájer-botrány tanulsága: a Fidesz immunrendszere leépült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9913e826-f921-40a3-b415-54404061f025","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bécsi Filharmonikusok 2021-ben is köszöntik az újévet, igaz, közönség nélkül.","shortLead":"A Bécsi Filharmonikusok 2021-ben is köszöntik az újévet, igaz, közönség nélkül.","id":"20201210_On_is_tapsolhat_a_becsi_ujevi_koncerten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9913e826-f921-40a3-b415-54404061f025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fb6469-2db1-45ea-b496-c6095e773aab","keywords":null,"link":"/kultura/20201210_On_is_tapsolhat_a_becsi_ujevi_koncerten","timestamp":"2020. december. 10. 12:17","title":"Ön is tapsolhat a bécsi újévi koncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emiatt át kellett csoportosítani a munkatársakat, ami az addiktológiai osztályt is érinti.\r

\r

","shortLead":"Emiatt át kellett csoportosítani a munkatársakat, ami az addiktológiai osztályt is érinti.\r

\r

","id":"20201209_koronavirus_covidosztaly_a_nyiru_gyula_korhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a6994d-1028-436f-9e32-79311c913c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_covidosztaly_a_nyiru_gyula_korhazban","timestamp":"2020. december. 09. 15:11","title":"Két nap alatt kellett Covid-részleget berendezni a Nyírő Gyula kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bbc466-4459-4288-9430-3f194aab2255","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nemcsak a negyedik játékvezető, hanem a teljes bírói testület távozik a keddi rasszista megnyilvánulás után. ","shortLead":"Nemcsak a negyedik játékvezető, hanem a teljes bírói testület távozik a keddi rasszista megnyilvánulás után. ","id":"20201209_PSG_Basaksehir_biro_csere_rasszizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02bbc466-4459-4288-9430-3f194aab2255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc62328-5422-49fa-b9eb-f9b067504a76","keywords":null,"link":"/sport/20201209_PSG_Basaksehir_biro_csere_rasszizmus","timestamp":"2020. december. 09. 11:42","title":"A teljes bírói gárdát lecserélik a PSG–Basaksehir szerda esti meccsére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191d5b9-73c8-4dbe-aa59-f7a6c31702d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabadidő-autók házon belüli piaci részesedésre hamarosan elérheti a 75 százalékot.","shortLead":"A szabadidő-autók házon belüli piaci részesedésre hamarosan elérheti a 75 százalékot.","id":"20201210_a_volvonal_szinte_mar_minden_a_divatterepjarokrol_szol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d191d5b9-73c8-4dbe-aa59-f7a6c31702d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f820e0a-0a17-4f92-ba4a-b564852230c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_a_volvonal_szinte_mar_minden_a_divatterepjarokrol_szol","timestamp":"2020. december. 10. 11:36","title":"A Volvónál szinte már minden a divatterepjárókról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre bővül a Magyar Orvosi Kamara által a szakmabeli áldozatokról vezetett lista. ","shortLead":"Egyre bővül a Magyar Orvosi Kamara által a szakmabeli áldozatokról vezetett lista. ","id":"20201209_MOK_tobb_mint_harminc_egeszsegugyis_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a1c76a-1783-4f40-bfed-3a11bb0464fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_MOK_tobb_mint_harminc_egeszsegugyis_elhunyt","timestamp":"2020. december. 09. 11:35","title":"A kamara úgy tudja, harminckét egészségügyi dolgozó halt már bele a koronavírusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]