Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f348f5c3-6c7c-45b4-b5fc-baffeec4458b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utóbbi években hangos drogos partihelyszínné vált egy olasz startup-milliomos milánói dómra néző medencés-tetőteraszos lakása, ahol a rendőrség szerint októberben megerőszakolt egy magatehetetlen nőt. A kokainfüggő Alberto Genovese úgy küldözgette körbe barátainak az ágyába került nők fotóit, mintha focikártyák lennének. ","shortLead":"Az utóbbi években hangos drogos partihelyszínné vált egy olasz startup-milliomos milánói dómra néző...","id":"20201213_nemi_eroszak_alberto_genovese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f348f5c3-6c7c-45b4-b5fc-baffeec4458b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27af9da6-93d2-4372-8e35-d99e9f309c54","keywords":null,"link":"/kkv/20201213_nemi_eroszak_alberto_genovese","timestamp":"2020. december. 13. 19:00","title":"Ünnepelt olasz milliomost vádolnak azzal, hogy bedrogozott és megerőszakolt több nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f628ca-d9e8-400b-b554-cab4ed1ab7f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A halotti bizonyítvány csak két hónappal azután készült el, hogy a rocklegenda meghalt.","shortLead":"A halotti bizonyítvány csak két hónappal azután készült el, hogy a rocklegenda meghalt.","id":"20201214_Kiderult_mitol_halt_meg_Eddie_Van_Halen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83f628ca-d9e8-400b-b554-cab4ed1ab7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf2abee-ae5f-473d-81e0-89d49c43e8fb","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Kiderult_mitol_halt_meg_Eddie_Van_Halen","timestamp":"2020. december. 14. 13:29","title":"Kiderült, mitől halt meg Eddie Van Halen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b864c5-91ea-4c36-90a9-f3bdf7a957c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az olasz mester Amici e Rivali, vagyis Barátok és riválisok című művét most a jelen legnagyobbjai között számon tartott énekesek, Lawrence Brownlee és Michael Spyres adják elő.","shortLead":"Az olasz mester Amici e Rivali, vagyis Barátok és riválisok című művét most a jelen legnagyobbjai között számon tartott...","id":"202050_cd__tenorcsodak_gioachino_rossini_amici_e_rivali__lawrence_brownlee_michael_spyres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b864c5-91ea-4c36-90a9-f3bdf7a957c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8a3350-7b93-4dfa-9725-66e08beb3d96","keywords":null,"link":"/360/202050_cd__tenorcsodak_gioachino_rossini_amici_e_rivali__lawrence_brownlee_michael_spyres","timestamp":"2020. december. 13. 13:45","title":"Sztártenorok éneklik Rossinit - ezt a capuccino feltalálójának is köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eric Engstromnak kitüntetett szerepe volt benne, hogy megszülessen a Microsoft multimédiás csomagja, a DirectX. A legendás fejlesztő 55 évesen hunyt el, a halálát egy lábsérülés miatti komplikáció okozta.","shortLead":"Eric Engstromnak kitüntetett szerepe volt benne, hogy megszülessen a Microsoft multimédiás csomagja, a DirectX...","id":"20201214_directx_pc_videojatek_eric_engstrom_elhunyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795f3aa4-50ca-44ab-bf17-5ea5dae7e998","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_directx_pc_videojatek_eric_engstrom_elhunyt","timestamp":"2020. december. 14. 12:33","title":"Meghalt az ember, aki nélkül a PC-s videojátékozás sem jöhetett volna létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdeec9b2-9c8e-4fc3-af59-9b4320f940c8","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Kevesebb adománnyal és sokkal kevesebb önkéntessel mennek neki a karácsonyi adománygyűjtésnek a segítő civil szervezetek. Jócskán kibővült a rászorulók köre és sokkal nehezebb lett célba juttatni az ajándékokat. A mostoha körülmények miatt kreatívnak kell lenni, mert rég volt ekkora szükség a segítségre.","shortLead":"Kevesebb adománnyal és sokkal kevesebb önkéntessel mennek neki a karácsonyi adománygyűjtésnek a segítő civil...","id":"20201212_Annyira_elcseszett_ez_az_ev_legalabb_a_veget_mentsuk_meg__civilek_a_valsagkaracsonyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdeec9b2-9c8e-4fc3-af59-9b4320f940c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b3899c-ab6b-49b3-9e63-f495f2e89d48","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Annyira_elcseszett_ez_az_ev_legalabb_a_veget_mentsuk_meg__civilek_a_valsagkaracsonyrol","timestamp":"2020. december. 12. 14:00","title":"\"Annyira elcseszett ez az év, legalább a végét mentsük meg\" – civilek a válságkarácsonyról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat tisztán elektromos meghajtású autókat fog gyártani Magyarországon, ehhez szükséges a bővítés.","shortLead":"A vállalat tisztán elektromos meghajtású autókat fog gyártani Magyarországon, ehhez szükséges a bővítés.","id":"20201214_kecskemet_mercedes_gyar_szijjarto_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7bdc6b-dd40-42ae-9e64-9bb3c6938ed1","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_kecskemet_mercedes_gyar_szijjarto_peter","timestamp":"2020. december. 14. 10:06","title":"15 milliárd forintot ad a kormány a kecskeméti Mercedes újabb gyárbővítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e591238-889d-448c-b91e-b2e7c69cbe15","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy fába vágta a fejszéjét a Google, szeretné ugyanis aktívan segíteni a nagyvárosok bezöldítését. ","shortLead":"Nagy fába vágta a fejszéjét a Google, szeretné ugyanis aktívan segíteni a nagyvárosok bezöldítését. ","id":"202050_faallomanyfelmero_zold_utat_kapnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e591238-889d-448c-b91e-b2e7c69cbe15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5922a7e-d559-46c0-87e7-5d9fc37abc9b","keywords":null,"link":"/360/202050_faallomanyfelmero_zold_utat_kapnak","timestamp":"2020. december. 12. 16:10","title":"Száz városban megmutatja majd a Google, hova érdemes fákat ültetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, hogy koronavírusos. ","shortLead":"Kiderült, hogy koronavírusos. ","id":"20201213_Rekasi_Karolyt_a_Baratok_kozt_forgatasarol_kuldtek_korhazba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7264ff-80cd-4a12-a35b-5203f6a1f629","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Rekasi_Karolyt_a_Baratok_kozt_forgatasarol_kuldtek_korhazba","timestamp":"2020. december. 13. 07:45","title":"Rékasi Károlyt a Barátok közt forgatásáról küldték kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]