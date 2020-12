Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e27e8260-a5aa-4498-b14b-9e557967e316","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkezdte visszatérését a Földre Holdon gyűjtött kőzetmintáival a Csang'o-5 kínai űrszonda, amely november 24-én indult útnak és december 1-jén szállt le a Hold felszínén.","shortLead":"Megkezdte visszatérését a Földre Holdon gyűjtött kőzetmintáival a Csang'o-5 kínai űrszonda, amely november 24-én indult...","id":"20201214_holdszonda_csango_5_kina_kozetminta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e27e8260-a5aa-4498-b14b-9e557967e316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda9499e-780a-4e7c-9549-3744769d8c28","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_holdszonda_csango_5_kina_kozetminta","timestamp":"2020. december. 14. 13:56","title":"Már a Föld felé robog a kínai holdszonda, értékes rakományt hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b864c5-91ea-4c36-90a9-f3bdf7a957c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az olasz mester Amici e Rivali, vagyis Barátok és riválisok című művét most a jelen legnagyobbjai között számon tartott énekesek, Lawrence Brownlee és Michael Spyres adják elő.","shortLead":"Az olasz mester Amici e Rivali, vagyis Barátok és riválisok című művét most a jelen legnagyobbjai között számon tartott...","id":"202050_cd__tenorcsodak_gioachino_rossini_amici_e_rivali__lawrence_brownlee_michael_spyres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b864c5-91ea-4c36-90a9-f3bdf7a957c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8a3350-7b93-4dfa-9725-66e08beb3d96","keywords":null,"link":"/360/202050_cd__tenorcsodak_gioachino_rossini_amici_e_rivali__lawrence_brownlee_michael_spyres","timestamp":"2020. december. 13. 13:45","title":"Sztártenorok éneklik Rossinit - ezt a capuccino feltalálójának is köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fb7d07-88a8-49f0-a661-a4ffe7479ee2","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Vatikán vállalta, hogy 2050-ig nullára csökkenti saját szén-dioxid-kibocsátását, Izrael pedig a fosszilis üzemanyagok használatának megszüntetését.","shortLead":"A Vatikán vállalta, hogy 2050-ig nullára csökkenti saját szén-dioxid-kibocsátását, Izrael pedig a fosszilis üzemanyagok...","id":"20201213_A_Vatikan_es_Izrael_is_nagy_vallalast_tett_2050ig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0fb7d07-88a8-49f0-a661-a4ffe7479ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42f120e-6ea6-4f22-af23-12d7c2450662","keywords":null,"link":"/zhvg/20201213_A_Vatikan_es_Izrael_is_nagy_vallalast_tett_2050ig","timestamp":"2020. december. 13. 15:51","title":"A Vatikán és Izrael is nagy vállalást tett 2050-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766c789a-92b7-4090-8e22-90fb6a90a04e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatvan színész felolvasásában több tucat kortárs magyar irodalmi mű vált hangoskönyv formájában ingyenesen elérhetővé. A Petőfi Irodalmi Múzeum kezdeményezése a pandémia következtében munka nélkül maradt előadóművészek megsegítését célozta.\r

\r

","shortLead":"Hatvan színész felolvasásában több tucat kortárs magyar irodalmi mű vált hangoskönyv formájában ingyenesen elérhetővé...","id":"20201214_Lackfi_Janost_olvas_fel_Balsai_Moni__ingyen_hangoskonyveket_jelentett_meg_online_a_DIA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=766c789a-92b7-4090-8e22-90fb6a90a04e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96cd67d-4235-460c-95bd-b582ed0c4ed9","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Lackfi_Janost_olvas_fel_Balsai_Moni__ingyen_hangoskonyveket_jelentett_meg_online_a_DIA","timestamp":"2020. december. 14. 14:38","title":"Lackfi Jánost olvas fel Balsai Móni – ingyen hangoskönyveket jelentett meg online a DIA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb6c355-8986-4095-aa8c-79307ecdb096","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 6 éves George Johnson édesanyja először azt hitte, csalók lopják a pénzt a számlájáról, a bankjánál viszont azt mondták, az Apple-höz kellene fordulnia. Ekkor lepődött meg igazán.","shortLead":"A 6 éves George Johnson édesanyja először azt hitte, csalók lopják a pénzt a számlájáról, a bankjánál viszont azt...","id":"20201214_sonic_forces_alkalmazason_beluli_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afb6c355-8986-4095-aa8c-79307ecdb096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c83d76-e727-45ed-aa3c-d8f8f16d2e8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_sonic_forces_alkalmazason_beluli_vasarlas","timestamp":"2020. december. 14. 18:03","title":"Azt hitte, játékpénz: 4,6 milliió forintnyi dollárt költött egy 6 éves fiú a Sonic Forces-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094be5d2-1865-478b-89c9-df35fb6ee34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány kiegészítő, néhány szoftver, és az új M1-es lapkával dolgozó Macek képesek lehetnek arra, amit senki sem gondolt róluk.","shortLead":"Néhány kiegészítő, néhány szoftver, és az új M1-es lapkával dolgozó Macek képesek lehetnek arra, amit senki sem gondolt...","id":"20201214_apple_mac_m1_hat_monitor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=094be5d2-1865-478b-89c9-df35fb6ee34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f50fc3c-a7c7-4e62-8824-7764471b38cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_apple_mac_m1_hat_monitor","timestamp":"2020. december. 14. 14:33","title":"Ezt nézze meg: hat képernyőt kezel egyetlen M1-es Mac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4357605-b40a-4052-bd94-a8ea1455d325","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A végéhez közeledik ugyan, de tartogat még meglepetéseket ez az év. ","shortLead":"A végéhez közeledik ugyan, de tartogat még meglepetéseket ez az év. ","id":"20201214_Gyorfi_Pal_Nicsak_ki_vagyok_alarcos_musor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4357605-b40a-4052-bd94-a8ea1455d325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b55ee95-d80c-45f7-9da1-a0371bba49df","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Gyorfi_Pal_Nicsak_ki_vagyok_alarcos_musor","timestamp":"2020. december. 14. 11:20","title":"Váratlan helyen bukkant fel Győrfi Pál, és még a U Can't Touch This-t is elénekelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d0d18b-d091-4b3b-822f-ba56da260fa6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfőre a sűrű köd miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Hétfőre a sűrű köd miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","id":"20201213_Tobbszor_onos_eso_varhato_a_jovo_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d0d18b-d091-4b3b-822f-ba56da260fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d68e45-9a10-4890-a06d-dd8f5d24741d","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Tobbszor_onos_eso_varhato_a_jovo_heten","timestamp":"2020. december. 13. 15:40","title":"Többször is ónos eső eshet a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]