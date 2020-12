Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diplomata a posztot 2015 óta betöltő Károlyi Györgyöt válthatja.","shortLead":"A diplomata a posztot 2015 óta betöltő Károlyi Györgyöt válthatja.","id":"20201213_habsburg_gyorgy_parizsi_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd5bcaa-7a70-4ba6-812f-65285f2b4827","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_habsburg_gyorgy_parizsi_nagykovet","timestamp":"2020. december. 13. 17:39","title":"Habsburg György lehet Magyarország párizsi nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még nincs minden veszve, legalábbis a brit miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke szerint. Adnak még egy esélyt a tárgyalásoknak. ","shortLead":"Még nincs minden veszve, legalábbis a brit miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke szerint. Adnak még egy esélyt...","id":"20201213_Nincs_meg_veszve_a_Brexitmegallapodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1883e6ff-2ee2-4d09-85fa-003a0843d6d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201213_Nincs_meg_veszve_a_Brexitmegallapodas","timestamp":"2020. december. 13. 13:15","title":"Nincs még veszve a Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ddfb1d-3d2f-47e1-a6d6-335aff73aa81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megjelentek náluk is a forgalomban azok a zöld jelöléssel ellátott autók, amelyeket így könnyebb megkülönböztetni a hagyományos hajtású autóktól.","shortLead":"Megjelentek náluk is a forgalomban azok a zöld jelöléssel ellátott autók, amelyeket így könnyebb megkülönböztetni...","id":"20201214_Az_angoloknak_is_megtetszett_a_zold_rendszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12ddfb1d-3d2f-47e1-a6d6-335aff73aa81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f3e859-ce36-4cac-915a-0720f72a2037","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_Az_angoloknak_is_megtetszett_a_zold_rendszam","timestamp":"2020. december. 14. 18:07","title":"Az angoloknak is megtetszett a zöld rendszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Károkat nem jelentettek. ","shortLead":"Károkat nem jelentettek. ","id":"20201214_foldrenges_heves_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1898b2d0-1290-487c-b675-ef114a3bdbad","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_foldrenges_heves_megye","timestamp":"2020. december. 14. 05:28","title":"Kisebb földrengés volt Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A drágulást a nemzetközi olajár emelkedése okozza.","shortLead":"A drágulást a nemzetközi olajár emelkedése okozza.","id":"20201214_uzemanyag_benzin_gazolaj_tankolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44291e7-6bd8-437f-a4a9-ff77f97fec86","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_uzemanyag_benzin_gazolaj_tankolas","timestamp":"2020. december. 14. 13:10","title":"Legutóbb októberben került annyiba a benzin, mint szerdától fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59","c_author":"Vodafone","category":"brandchannel","description":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","shortLead":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","id":"bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675f3263-3f49-485a-ad70-f6337b22dfc0","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","timestamp":"2020. december. 15. 07:30","title":"Elő a mobillal! Most kiderül, mi alapján választunk telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Vodafone Magyarország Zrt.","c_partnerlogo":"cb1e783d-826a-40b0-9751-a6eb83d2662d","c_partnertag":"bchvodafone"},{"available":true,"c_guid":"68b6399f-8283-45ad-9107-4f7b93fcbaf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 17 másodperces felvételt hozott nyilvánosságra a TV2, amin Baranyi Krisztina szerintük antiszemita kijelentést tesz egy online vitán, ahol egy ingatlan eladásáról volt szó. A polgármester szerint a teljes felvétel alapján kiderülne, hogy nem zsidózta le a vállalkozót, akiről szó volt a beszélgetésen.","shortLead":"Egy 17 másodperces felvételt hozott nyilvánosságra a TV2, amin Baranyi Krisztina szerintük antiszemita kijelentést tesz...","id":"20201214_baranyi_krisztina_zsidozas_telek_ingatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b6399f-8283-45ad-9107-4f7b93fcbaf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62277cc-f8df-4241-9f38-7dfb2b63c588","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_baranyi_krisztina_zsidozas_telek_ingatlan","timestamp":"2020. december. 14. 16:29","title":"Zsidózással vádolja a TV2 Baranyi Krisztinát, a polgármester perelni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi két hét helyett hétfőtől csak tíz napra kell elzárkózniuk a külvilágtól a külföldről beutaznak.\r

","shortLead":"Az eddigi két hét helyett hétfőtől csak tíz napra kell elzárkózniuk a külvilágtól a külföldről beutaznak.\r

","id":"20201214_koronavirus_jarvany_karanten_egyesult_kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92470b20-6509-41fc-8993-50500d237e97","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_koronavirus_jarvany_karanten_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 14. 06:15","title":"Rövidebb időt kell karanténban tölteniük az Egyesült Királyságba utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]