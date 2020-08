Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d94f952-3fd8-40b3-b027-2f1a86d0303a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitorlások utasainak és úszóknak segített a rendőrség.","shortLead":"Vitorlások utasainak és úszóknak segített a rendőrség.","id":"20200803_Rendorseg_mentes_Balaton_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d94f952-3fd8-40b3-b027-2f1a86d0303a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07b5ccd-02fc-4a3b-894f-1044046972f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_Rendorseg_mentes_Balaton_hetvege","timestamp":"2020. augusztus. 03. 19:17","title":"18 embert kellett kimenteni a Balatonból a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyszerre 28 biciklis tud eljutni a MÁV sebesvonataival a Balaton déli partjára.","shortLead":"Egyszerre 28 biciklis tud eljutni a MÁV sebesvonataival a Balaton déli partjára.","id":"20200803_kerekparszallito_kocsi_mav_balaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e04b023-3b30-48c8-a1a9-1ada31794c05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_kerekparszallito_kocsi_mav_balaton","timestamp":"2020. augusztus. 03. 10:08","title":"Kerékpárszállító kocsikat állított be a MÁV a balatoni vonalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226a6cf4-8bf7-4cc9-9e60-a91e0907a0ce","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Folyik Magyarország katonai célú felkészítése és Orbán Viktor retorikája is fokozottan harcias, írja a német lapban megjelent írás.","shortLead":"Folyik Magyarország katonai célú felkészítése és Orbán Viktor retorikája is fokozottan harcias, írja a német lapban...","id":"20200803_Spiegel_szemle_keno_verseck","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=226a6cf4-8bf7-4cc9-9e60-a91e0907a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f102e85-1f48-4ea0-a860-b0f9a12925ad","keywords":null,"link":"/360/20200803_Spiegel_szemle_keno_verseck","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:30","title":"Spiegel – A németeknek is kínos, hogy tankjukkal pózolt a Kárpátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3018f102-ffee-4a2b-94d5-b1b7c78d2dbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik kínai cég már több éve kiadja a legtovább megtartott telefonok listáját. Sokáig az Apple állt az élen, azonban idén letaszították a trónról.","shortLead":"Az egyik kínai cég már több éve kiadja a legtovább megtartott telefonok listáját. Sokáig az Apple állt az élen, azonban...","id":"20200803_legtovabb_megtartott_telefonok_gyartok_markak_2020_elso_felev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3018f102-ffee-4a2b-94d5-b1b7c78d2dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da24291-bca3-4a47-985d-0937e4a8fcad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_legtovabb_megtartott_telefonok_gyartok_markak_2020_elso_felev","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:03","title":"Milyen mobilt érdemes venni? Melyik gyártó telefonjait tartjuk meg a legtovább?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem sok jót remél egy volt kaposvári tanár az SZFE ügyében, elhalasztják a nagy visszhangot kiváltó arénakoncertet, pszichológia betegségek alakulhatnak ki a koronavírus után. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nem sok jót remél egy volt kaposvári tanár az SZFE ügyében, elhalasztják a nagy visszhangot kiváltó arénakoncertet...","id":"20200804_Radar360_Nem_megy_a_bevasarlokozpontoknak_Trump_a_TikTok_korul_kavar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4538e0-663f-4d8c-b6dd-1d46c188e4e7","keywords":null,"link":"/360/20200804_Radar360_Nem_megy_a_bevasarlokozpontoknak_Trump_a_TikTok_korul_kavar","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:00","title":"Radar360: Nem megy a bevásárlóközpontoknak, Trump a TikTok körül kavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1595d0ac-77b6-45e0-88d8-70ea77f8ddcb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Időarányosan jelentősen több gyerek született, mint tavaly, de ez is messze van attól, amennyien a 2008-as válság előtt jöttek a világra. Pedig a magyarok fogyását az akkori mutató sem állítaná meg.","shortLead":"Időarányosan jelentősen több gyerek született, mint tavaly, de ez is messze van attól, amennyien a 2008-as válság előtt...","id":"202031_nepesedesi_krizis_tobb_gyerek__nehezen_javulo_demografiai_kilatasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1595d0ac-77b6-45e0-88d8-70ea77f8ddcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01221df2-a515-4953-a6ed-b642a2ecc0db","keywords":null,"link":"/360/202031_nepesedesi_krizis_tobb_gyerek__nehezen_javulo_demografiai_kilatasok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:00","title":"Működik a babavárós 10 millió, de a népességfogyás megállításához több kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google azon dolgozik, hogy megkímélje a felhasználókat a kéretlen értesítésektől, ezért egy idő után már meg sem fogja jeleníteni őket.","shortLead":"A Google azon dolgozik, hogy megkímélje a felhasználókat a kéretlen értesítésektől, ezért egy idő után már meg sem...","id":"20200804_google_chrome_push_ertesitesek_letiltasa_weboldal_bongeszes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd6cd31-63d2-4ba5-a7d7-5ffa0a2e3bc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_google_chrome_push_ertesitesek_letiltasa_weboldal_bongeszes","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:03","title":"Mindenki örülni fog a Chrome új funkciójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Olvasónkhoz erős koronavírus-gyanúval hívták ki a mentőket, de az Országos Mentőszolgálattól azt a tanácsot kapta, ha tünetmentes, menjen be a járványközpontba. A tesztig gyógyszereket sem mert neki felírni a háziorvosa. Az Emmi nem tagad, szerintük az otthoni teszteléseket logisztikai terv alapján végzik a külön erre a célra rendelkezésre álló mentőegységek.","shortLead":"Olvasónkhoz erős koronavírus-gyanúval hívták ki a mentőket, de az Országos Mentőszolgálattól azt a tanácsot kapta, ha...","id":"20200803_covid_koronavirus_teszt_mentok_jarvany_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7f21af-927e-4335-bde8-1db45c21078e","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_covid_koronavirus_teszt_mentok_jarvany_omsz","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:56","title":"Két napig várt otthon a koronavírustesztre, aztán felhívták, hogy várjon még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]