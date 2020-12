Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyár óta mintegy 8 millióan keresték fel az Európai Bizottság által elindított Re-Open EU nevű weboldalt, így azt most mobilalkalmazás formájában is elkészítették.","shortLead":"Nyár óta mintegy 8 millióan keresték fel az Európai Bizottság által elindított Re-Open EU nevű weboldalt, így azt most...","id":"20201214_europai_unio_re_open_eu_turizmus_idegenforgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b671d4c-6205-4cd5-990b-68a6c4e5740d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_europai_unio_re_open_eu_turizmus_idegenforgalom","timestamp":"2020. december. 14. 19:03","title":"Hasznos alkalmazást adott ki az Európai Unió, segíti a biztonságos utazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kisorsolták a labdarúgó Bajnokok Ligája következő körének párosítását az európai labdarúgó-szövetség nyoni központjában.","shortLead":"Kisorsolták a labdarúgó Bajnokok Ligája következő körének párosítását az európai labdarúgó-szövetség nyoni központjában.","id":"20201214_labdarugo_bajnokok_ligaja_nyolcaddonto_sorsolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275e10b1-e4a7-4bbd-a998-09d2b84ad164","keywords":null,"link":"/sport/20201214_labdarugo_bajnokok_ligaja_nyolcaddonto_sorsolas","timestamp":"2020. december. 14. 13:15","title":"Barcelona-PSG és Leipzig-Liverpool jön a BL nyolcaddöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f3b4244-5138-469c-b6cc-e33da0191272","c_author":"HVG","category":"360","description":"A napelem-telepítés korszerűsítésével és automatizálásával foglalkozó Aurora Solar 50 millió dolláros tőkeemelést jelentett be. A befektetők annak szavaztak bizalmat, hogy a San Franciscó-i székhelyű vállalat automatizálással gyorsítja fel a napelem-telepítési folyamatot.","shortLead":"A napelem-telepítés korszerűsítésével és automatizálásával foglalkozó Aurora Solar 50 millió dolláros tőkeemelést...","id":"202050_sporolos_napenergiagyujtes_kedvezo_fenyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f3b4244-5138-469c-b6cc-e33da0191272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80d99cc-c31b-4583-bd06-e40993e44b66","keywords":null,"link":"/360/202050_sporolos_napenergiagyujtes_kedvezo_fenyar","timestamp":"2020. december. 14. 14:00","title":"Pikk-pakk megoldaná a napelem-telepítést egy amerikai startup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1fee82-b167-4767-8227-933349e4c520","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2017-ben megújult formáció Keep My Calm című új videóját első alkalommal a hvg.hu-n lehet megtekinteni.","shortLead":"A 2017-ben megújult formáció Keep My Calm című új videóját első alkalommal a hvg.hu-n lehet megtekinteni.","id":"20201215_Klippremier_Az_informaciokaoszt_es_a_feldolgozatlan_erzelmeket_enekli_meg_a_Bin_Jip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad1fee82-b167-4767-8227-933349e4c520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59f39a9-fcad-42e7-923c-f728e0dd5179","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Klippremier_Az_informaciokaoszt_es_a_feldolgozatlan_erzelmeket_enekli_meg_a_Bin_Jip","timestamp":"2020. december. 15. 15:27","title":"Klippremier: Az információkáoszt és a feldolgozatlan érzelmeket énekli meg a Bin-Jip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google 2021 júliusa helyett 2021 szeptemberéig engedi, hogy a dolgozói a koronavírus-járvány miatt otthonról végezzék a munkájukat. Emellett egy speciális, hibrid munkahetet is tesztelni kezd a cég.","shortLead":"A Google 2021 júliusa helyett 2021 szeptemberéig engedi, hogy a dolgozói a koronavírus-járvány miatt otthonról végezzék...","id":"20201215_google_home_office_munkavegzes_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdffa0c9-2e47-44a3-ad92-7c962298f391","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_google_home_office_munkavegzes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 15. 15:03","title":"A Google jövő szeptemberig nem is rendeli már be a dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343a89cd-280c-415b-af8a-eb3025f1f485","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201215_Marabu_Feknyuz_Ajandek_Merkeltol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=343a89cd-280c-415b-af8a-eb3025f1f485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eaabbfc-74bb-4c0b-8bf5-69537ba04307","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_Marabu_Feknyuz_Ajandek_Merkeltol","timestamp":"2020. december. 15. 12:37","title":"Marabu Féknyúz: Ajándék Merkeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74aca7d4-240a-48da-9352-12276aa60859","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Több mint 20 milliárd forint hitel jelent meg a TV2 és műsorgyártója, az IKO céges papírjai között.

","shortLead":"Több mint 20 milliárd forint hitel jelent meg a TV2 és műsorgyártója, az IKO céges papírjai között.

","id":"20201215_tv2_iko_hitelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74aca7d4-240a-48da-9352-12276aa60859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa505fd-cd58-4da1-86dd-e7a17b5a6fa2","keywords":null,"link":"/360/20201215_tv2_iko_hitelek","timestamp":"2020. december. 15. 06:30","title":"Új óriáshitel a TV2-nél, és közben Mészáros Lőrinc is közelebb került a csatornához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"182c1f68-8c59-47ca-b099-9a25cde1e24f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Olyan jogszabályt fogadott el az Európai Parlament, amelytől azt várják, hogy javuljon a csapvíz minősége és csökkenjen a műanyaghulladék mennyisége. Ez azt is jelenti, hogy a kiszolgáltatott társadalmi csoportok könnyebben férnek majd hozzá a vízhez.","shortLead":"Olyan jogszabályt fogadott el az Európai Parlament, amelytől azt várják, hogy javuljon a csapvíz minősége és csökkenjen...","id":"20201215_EP_2022tol_ingyen_csapviz_a_kozepuletekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=182c1f68-8c59-47ca-b099-9a25cde1e24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6031d416-6479-4728-8e4a-2d9ebe97b5dd","keywords":null,"link":"/eurologus/20201215_EP_2022tol_ingyen_csapviz_a_kozepuletekben","timestamp":"2020. december. 15. 13:22","title":"Palackozott víz helyett inkább csapvíz – új jogszabályt fogadott el az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]