Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pártot csinálhat Márki-Zay Péter, elhunyt a kémregények atyja, Szoboszlai elismerte, hogy eligazol. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Pártot csinálhat Márki-Zay Péter, elhunyt a kémregények atyja, Szoboszlai elismerte, hogy eligazol. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20201214_Radar360_Rogan_a_vakcinaregisztraciorol_az_SZFEsek_a_tanevjukrol_nyilatkoztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28c80fa-763c-4a54-8d49-81ed6b91f9cb","keywords":null,"link":"/360/20201214_Radar360_Rogan_a_vakcinaregisztraciorol_az_SZFEsek_a_tanevjukrol_nyilatkoztak","timestamp":"2020. december. 14. 08:00","title":"Radar360: Rogán megszólalt a vakcinaregisztrációról, az SZFE-sek a tanévükről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083dec7c-4f01-4a81-9f05-f1b7fcf5c18d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kigyulladt karácsonyfa, függöny és asztalterítő, tűzön hagyott karácsonyi vacsora - az ünnepi hangulat fokozódásával együtt a háztartási balesetek kockázata is megnő. Pénzügyi szakértővel vizsgáltuk meg, milyen biztosítási lehetőségek érhetők el a piacon, ha nem akarjuk, hogy ingünk-gatyánk rámenjen a javítási költségekre egy baleset után. ","shortLead":"Kigyulladt karácsonyfa, függöny és asztalterítő, tűzön hagyott karácsonyi vacsora - az ünnepi hangulat fokozódásával...","id":"20201210_karacsony_lakasbiztositas_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=083dec7c-4f01-4a81-9f05-f1b7fcf5c18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8a862c-2735-4c62-92ad-0d31dde05a81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_karacsony_lakasbiztositas_bank360","timestamp":"2020. december. 14. 07:38","title":"Megvéd-e a lakásbiztosítás a karácsonyi balesetekkel szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"069c0c5a-1801-403b-a73d-a2f36ab30315","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég részvényeinek ára csak az elmúlt egy év alatt megnyolcszorozódott.\r

","shortLead":"A cég részvényeinek ára csak az elmúlt egy év alatt megnyolcszorozódott.\r

","id":"20201215_Tesla_infografika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=069c0c5a-1801-403b-a73d-a2f36ab30315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f542251-ecf4-4c75-8997-3ee9ab8f0945","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Tesla_infografika","timestamp":"2020. december. 15. 10:18","title":"Látványos infografika arról, hogyan zsugorodott össze a Tesla mellett az összes autógyár ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257ec7f-dd76-4711-93fa-0a4ebd12f175","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pornóoldal folyamatosan felülvizsgálja tartalmait az új szabályozás szerint.","shortLead":"A pornóoldal folyamatosan felülvizsgálja tartalmait az új szabályozás szerint.","id":"20201214_Pornhb_pornooldal_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6257ec7f-dd76-4711-93fa-0a4ebd12f175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e2c8108-ec78-4524-b368-80989ff9df98","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_Pornhb_pornooldal_video","timestamp":"2020. december. 14. 18:15","title":"Több millió videót törölt a Pornhub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint az adatok kedvező tendenciákat mutatnak.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint az adatok kedvező tendenciákat mutatnak.","id":"20201214_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0214bff-9c98-4825-904e-4e325fd95cad","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","timestamp":"2020. december. 14. 17:52","title":"Csak egy magyar városban növekszik a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29c9b42-4f36-46d2-8126-cad18cb49b08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anya nő, az apa férfi – hirdeti innentől kezdve az Alaptörvény. A választási törvényjavaslat viszont még az utolsó percben is változott.","shortLead":"Az anya nő, az apa férfi – hirdeti innentől kezdve az Alaptörvény. A választási törvényjavaslat viszont még az utolsó...","id":"20201215_valasztasi_torveny_alkotmanymodositas_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b29c9b42-4f36-46d2-8126-cad18cb49b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc84242-53cd-4122-b3b2-365b9e82f454","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_valasztasi_torveny_alkotmanymodositas_parlament","timestamp":"2020. december. 15. 12:14","title":"Megszavazták a kilencedik alkotmánymódosítást, és a választási törvény módosítását is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff4c90b-04ad-4e0d-a224-9892a7802d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök kabinetfőnöke úgy érvel, hogy aki nem jelentkezik a vakcináért, arról honnan tudnák, hogy be szeretné adatni. ","shortLead":"A miniszterelnök kabinetfőnöke úgy érvel, hogy aki nem jelentkezik a vakcináért, arról honnan tudnák, hogy be szeretné...","id":"20201214_rogan_antal_koronavirus_vakcina_regisztracio_bayer_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ff4c90b-04ad-4e0d-a224-9892a7802d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e6606f-cba6-40c2-bb6a-d6124207d5da","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_rogan_antal_koronavirus_vakcina_regisztracio_bayer_zsolt","timestamp":"2020. december. 14. 07:46","title":"Rogán: Aki nem regisztrál az oltásra, hátrébb kerül a sorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vakcina beadása utáni 12 nappal később már kialakul bizonyos fokú védelem a virológusok szerint. A gyakoribb reakciók egyike a fejfájás és a hidegrázás.","shortLead":"A vakcina beadása utáni 12 nappal később már kialakul bizonyos fokú védelem a virológusok szerint. A gyakoribb reakciók...","id":"20201214_pecs_virologus_vakcina_mellekhatas_pfizer_biontech","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0896a1e-3647-4624-a2a6-bb04f4317552","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_pecs_virologus_vakcina_mellekhatas_pfizer_biontech","timestamp":"2020. december. 14. 09:33","title":"Pécsi virológusok megmutatták, milyen mellékhatásai lehetnek a Pfizer/BioNTech vakcinának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]