[{"available":true,"c_guid":"0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt leállt ország vezetésétől kértek segítséget, de csak könnygáz érkezett.","shortLead":"A koronavírus miatt leállt ország vezetésétől kértek segítséget, de csak könnygáz érkezett.","id":"20201216_ukrajna_tuntetes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557076a4-bd9e-474c-aef9-4dc982281e94","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_ukrajna_tuntetes_koronavirus","timestamp":"2020. december. 16. 05:39","title":"Ezrek tüntettek Kijevben adócsökkentésért, összecsaptak a rendőrökkel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d56ec7-c342-4d5e-8a9e-fc469b68d4fe","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az EJI tavasszal már kiosztott 90 millió forintot a nehéz helyzetbe került előadóművészeknek.","shortLead":"Az EJI tavasszal már kiosztott 90 millió forintot a nehéz helyzetbe került előadóművészeknek.","id":"20201217_Gyorssegely_EJI_eloadomuvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75d56ec7-c342-4d5e-8a9e-fc469b68d4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12113ce-788b-435c-bf42-7956df712af9","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Gyorssegely_EJI_eloadomuvesz","timestamp":"2020. december. 17. 07:33","title":"70 ezer forintos gyorssegélyt kap több száz magyar előadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasoknak két nappal több idejük lesz beszerezni az újakat.\r

","shortLead":"Az utasoknak két nappal több idejük lesz beszerezni az újakat.\r

","id":"20201215_koornavirus_jarvany_helykozi_berlet_meghosszabbitott_ervenyesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6d2132-62a4-4472-897f-2cdd8128c708","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_koornavirus_jarvany_helykozi_berlet_meghosszabbitott_ervenyesseg","timestamp":"2020. december. 15. 11:28","title":"Tovább lesznek érvényesek a decemberi helyközi bérletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2886333a-4a07-4bef-8fb1-b24838caccd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány először kizárta az otthonából, majd bezárta az otthonába Steiner Kristófót, és bár a főzőkurzusai, kulináris túrái jó részét meghiúsította ez az év, továbbra is hisz abban, hogy az evés összeköt. Azokkal az emberekkel is, akik csak másokra számíthatnak, ha a mindennapi étkezéseikről van szó.","shortLead":"A járvány először kizárta az otthonából, majd bezárta az otthonába Steiner Kristófót, és bár a főzőkurzusai, kulináris...","id":"20201216_Steiner_Kristof_A_kaja_igenis_osszehozza_az_embereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2886333a-4a07-4bef-8fb1-b24838caccd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000b2ea6-42db-4637-91e5-c9ae53a0dd18","keywords":null,"link":"/elet/20201216_Steiner_Kristof_A_kaja_igenis_osszehozza_az_embereket","timestamp":"2020. december. 16. 12:00","title":"Steiner Kristóf: A kaja igenis összehozza az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485744e5-00b1-4913-bd5e-02e3bb90d1ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő veszélyeztetett terhesként került kórházba, ahol tisztázatlan körülmények között kapta el a fertőzést.","shortLead":"A nő veszélyeztetett terhesként került kórházba, ahol tisztázatlan körülmények között kapta el a fertőzést.","id":"20201216_koronavirus_szules_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=485744e5-00b1-4913-bd5e-02e3bb90d1ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eac65c2-df26-4654-a93d-73dd32ace651","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_koronavirus_szules_halal","timestamp":"2020. december. 16. 09:28","title":"Életet adott babájának, majd koronavírusban meghalt egy 29 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2859aeaf-48ff-4b5d-ba9d-8f062f15174f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Meg kell-e nézni a bútorokat, mielőtt orgiára megy az ember és mit szóljanak a brüsszeli közös képviselők? Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar szexbotránya mellett a Duma Aktuál sem mehetett el szó nélkül. ","shortLead":"Meg kell-e nézni a bútorokat, mielőtt orgiára megy az ember és mit szóljanak a brüsszeli közös képviselők? Az elmúlt...","id":"20201216_Duma_Aktual_Szajerbotrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2859aeaf-48ff-4b5d-ba9d-8f062f15174f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e85b6a-93e8-445a-a14e-f9a8551ac459","keywords":null,"link":"/360/20201216_Duma_Aktual_Szajerbotrany","timestamp":"2020. december. 16. 15:00","title":"Duma Aktuál a Szájer-botrányról: Nézd már, egy szakállas fakopáncs!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mentőszolgálat szerint az autós a mentősök vagy akár a szállított beteg életét is veszélyeztethette.\r

","shortLead":"A mentőszolgálat szerint az autós a mentősök vagy akár a szállított beteg életét is veszélyeztethette.\r

","id":"20201215_Szirenazo_mento_BMW_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b4a935-38ee-4645-b25d-41c2ab3f612e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Szirenazo_mento_BMW_Budapest","timestamp":"2020. december. 15. 21:05","title":"Szirénázó mentő mögött próbált kijutni a dugóból egy BMW-s Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36547b5f-d1f4-4482-9558-28f136e3cb69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápolt betegek száma 206-tal csökkent egy nap alatt.","shortLead":"A kórházban ápolt betegek száma 206-tal csökkent egy nap alatt.","id":"20201216_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36547b5f-d1f4-4482-9558-28f136e3cb69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215a8173-d7ea-42d9-9381-6ca6286739cb","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. december. 16. 08:49","title":"Elhunyt 144 beteg, 2804 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]