","id":"20201215_Szirenazo_mento_BMW_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b4a935-38ee-4645-b25d-41c2ab3f612e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Szirenazo_mento_BMW_Budapest","timestamp":"2020. december. 15. 21:05","title":"Szirénázó mentő mögött próbált kijutni a dugóból egy BMW-s Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882e96f5-c2b8-4de4-9661-4e0236ccdc43","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Marius von Mayenburg A kő című kamaradrámájában az idő, akár a csapongó emlékezet, változik, de olykor egymásba folyik 1935 és 1993 között.","shortLead":"Marius von Mayenburg A kő című kamaradrámájában az idő, akár a csapongó emlékezet, változik, de olykor egymásba folyik...","id":"202050_vigstreamhaz__ugyanaz_a_haz_marius_von_mayenburg_ako","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=882e96f5-c2b8-4de4-9661-4e0236ccdc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d119b077-f8b1-442f-963d-18d63a36d9f2","keywords":null,"link":"/360/202050_vigstreamhaz__ugyanaz_a_haz_marius_von_mayenburg_ako","timestamp":"2020. december. 15. 15:30","title":"Fájdalmas és groteszk családtörténetet mutatott be a VígStreamHáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748ca598-692a-4969-b029-ee1ee8ae0a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMMI államtitkára az operatív törzs szerdai tájékoztatóján közölte, jelen állás szerint a középiskolások is visszatérhetnek az osztálytermekbe. 