[{"available":true,"c_guid":"42ad6712-b2b5-4b45-bcf2-5b57a89e2535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Regina Valkenborgh egyetemi hallgatóként vágott bele egy fotós projektbe, amiről évekre megfeledkezett. Most egy új rekord birtokosa lehet.","shortLead":"Regina Valkenborgh egyetemi hallgatóként vágott bele egy fotós projektbe, amiről évekre megfeledkezett. Most egy új...","id":"20201216_exponalasi_ido_fenykep_foto_sorosdoboz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42ad6712-b2b5-4b45-bcf2-5b57a89e2535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98111cd7-d54d-47a5-9bd1-8a4aba2f6d4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_exponalasi_ido_fenykep_foto_sorosdoboz","timestamp":"2020. december. 16. 09:33","title":"8 éven át, egy sörösdobozzal készült a világ leghosszabb exponálási idejű fényképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Néhány perccel az után, hogy a néppárti frakció megbüntette, de nem zárta ki Deutsch Tamást, a politikus azt mondta Brüsszelben, hogy az Európai Néppártnak minél hamarabb dönteni kellene a Fidesz párttagságáról.","shortLead":"Néhány perccel az után, hogy a néppárti frakció megbüntette, de nem zárta ki Deutsch Tamást, a politikus azt mondta...","id":"20201216_Deutsch_Europai_Neppart_Rocky_Balboa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3fc242-a7b8-42bb-a3bb-97a28c924615","keywords":null,"link":"/eurologus/20201216_Deutsch_Europai_Neppart_Rocky_Balboa","timestamp":"2020. december. 16. 23:35","title":"Deutsch Tamás: “Bírni kell a pofont, csak így lehet győzni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jobban eloszlik a forgalom, ráadásul azon sem kell gondolkozniuk a boltosoknak, hogy a szombati munkanapra hétköznapi vagy hétvégi szabályok legyenek-e érvényesek.","shortLead":"Jobban eloszlik a forgalom, ráadásul azon sem kell gondolkozniuk a boltosoknak, hogy a szombati munkanapra hétköznapi...","id":"20201217_vasarlasi_idosav_boltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c6552f-1853-4802-87fe-0e47c52ff263","keywords":null,"link":"/kkv/20201217_vasarlasi_idosav_boltok","timestamp":"2020. december. 17. 07:35","title":"A boltosok és a vásárlók is nyugodtabbak, amióta nincs vásárlási idősáv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elfogató parancs van érvényben Silvia H. ellen, társát pedig már le is tartóztatták. ","shortLead":"Elfogató parancs van érvényben Silvia H. ellen, társát pedig már le is tartóztatták. ","id":"20201216_futes_optimalizalo_csalok_77_millio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f63b73-955a-48df-93ba-94a6b27478df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_futes_optimalizalo_csalok_77_millio","timestamp":"2020. december. 16. 15:12","title":"Rezsicsökkentést ígértek a csalók, 77 millióval verték át áldozataikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8389949-33cc-474d-9eea-58793788e43a","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az aranyér olyan betegség, ami a lakosság meglehetősen nagy részét érinti, mégis kínos titkolózás rejti. Pedig a kezelése, különösen, ha időben, a betegség kezdeti szakaszában elkezdjük, otthoni körülmények között is lehetséges. Bár az aranyeresség egy kellemetlen állapot, mégis fontos beszélni róla.\r

","shortLead":"Az aranyér olyan betegség, ami a lakosság meglehetősen nagy részét érinti, mégis kínos titkolózás rejti. Pedig...","id":"proktis_20201216_aranyer_korosztaly_problema","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8389949-33cc-474d-9eea-58793788e43a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0245528f-f380-4491-8c68-5cda8c24acca","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20201216_aranyer_korosztaly_problema","timestamp":"2020. december. 16. 07:30","title":"Az aranyér nem válogat - bárki, kortól függetlenül szenvedhet tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"3fb04ae0-37cd-4163-a517-4e520981e07e","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A muslincák elég bosszantóak, de nem kevesebb mint hat Nobel-díj tulajdonosai.","shortLead":"A muslincák elég bosszantóak, de nem kevesebb mint hat Nobel-díj tulajdonosai.","id":"20201215_Mit_koszonhet_az_emberiseg_a_muslincaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fb04ae0-37cd-4163-a517-4e520981e07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ee4ba0-14dd-4d8f-b6cb-92390dffbbc6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201215_Mit_koszonhet_az_emberiseg_a_muslincaknak","timestamp":"2020. december. 15. 19:15","title":"Mit köszönhet az emberiség a muslincáknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családokért felelős tárca nélküli miniszter szerint ma Magyarországon a nők ugyanúgy ki tudnak teljesedni a szakmájukban, mint a férfiak.","shortLead":"A családokért felelős tárca nélküli miniszter szerint ma Magyarországon a nők ugyanúgy ki tudnak teljesedni...","id":"20201215_Novak_Katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6538644e-da18-4e0d-a476-8929782a95fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_Novak_Katalin","timestamp":"2020. december. 15. 21:58","title":"Novák Katalin: Tudatosan félreértelmezték a szavaimat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e055fca-85ae-43c3-ab9f-b0f348fe13bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Cinematic photos néven készített egy új funkciót a Google Fotók számára, ami 3D-s képeket csinál a 2D-s fényképekből.","shortLead":"A Google Cinematic photos néven készített egy új funkciót a Google Fotók számára, ami 3D-s képeket csinál a 2D-s...","id":"20201215_google_fotok_3d_fotok_animacio_cinematic_photos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e055fca-85ae-43c3-ab9f-b0f348fe13bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6660d7bf-7d00-42c8-9234-e522d07b161c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_google_fotok_3d_fotok_animacio_cinematic_photos","timestamp":"2020. december. 15. 19:03","title":"Hamarosan átalakítja a fényképeit a Google Fotók, látványos lesz a változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]