Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a1ce8b8-83ca-4130-aafd-9b3e3a0371da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen addig, amíg utol nem ért egy előtte haladó kerékpárost. ","shortLead":"Egészen addig, amíg utol nem ért egy előtte haladó kerékpárost. ","id":"20201220_Legalabb_80_kmhval_hajtott_a_furgonos_a_bicikliuton__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a1ce8b8-83ca-4130-aafd-9b3e3a0371da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25367456-7f79-4551-a46b-659d8aed585a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_Legalabb_80_kmhval_hajtott_a_furgonos_a_bicikliuton__video","timestamp":"2020. december. 20. 14:27","title":"Legalább 80 km/h-val hajtott egy furgonos a bicikliúton - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sötétséggel tiltakoznak az önkormányzatok, egy új, fertőzőbb vírustörzs tűnt fel, Trump nem adja fel. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Sötétséggel tiltakoznak az önkormányzatok, egy új, fertőzőbb vírustörzs tűnt fel, Trump nem adja fel. Ez a hvg360...","id":"20201221_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13d8dc6-1006-49b8-af26-d1247fb77dab","keywords":null,"link":"/360/20201221_Radar360","timestamp":"2020. december. 21. 08:00","title":"Radar360: Összeállt az ellenzék, Orbán dönt a karácsonyról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c90d63-5b13-4eeb-b2ff-1491b6e32ea0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyikük DNS-ét megtalálták a merénylet helyszínén hagyott fegyveren.","shortLead":"Egyikük DNS-ét megtalálták a merénylet helyszínén hagyott fegyveren.","id":"20201220_Ujabb_ket_embert_vettek_orizetbe_a_becsi_merenylettel_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c90d63-5b13-4eeb-b2ff-1491b6e32ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06558210-ccb7-4918-9791-b72c873028ff","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Ujabb_ket_embert_vettek_orizetbe_a_becsi_merenylettel_kapcsolatban","timestamp":"2020. december. 20. 15:13","title":"Újabb két embert vettek őrizetbe a bécsi merénylettel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c3216c-3fe1-41aa-8d82-87fb4cb4f2d7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tim Burton hátborzongatóan szórakoztató karácsonyi meséje és Wes Anderson már-már klasszikusnak tekinthető rókafabulája a HVG ajánlójában.","shortLead":"Tim Burton hátborzongatóan szórakoztató karácsonyi meséje és Wes Anderson már-már klasszikusnak tekinthető rókafabulája...","id":"20201220_Csontvazy_Izsak_es_a_tisztes_rokapolgar__Karacsonyi_mesefilm_ajanlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36c3216c-3fe1-41aa-8d82-87fb4cb4f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3802ed-590c-4c71-b042-094bd1f8a4f2","keywords":null,"link":"/360/20201220_Csontvazy_Izsak_es_a_tisztes_rokapolgar__Karacsonyi_mesefilm_ajanlo","timestamp":"2020. december. 20. 08:30","title":"Túszul ejtett télapó és egy tisztes rókapolgár - Karácsonyi mesefilm ajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64045929-4abd-40f5-8951-c43e10eac8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karácsony előtti utolsó adventi hétvégén is sűrűbben, illetve nagyobb kapacitással indulnak egyes fővárosi járatok, hogy a megnövekedett forgalomban is kényelmesebben utazhassunk.","shortLead":"A karácsony előtti utolsó adventi hétvégén is sűrűbben, illetve nagyobb kapacitással indulnak egyes fővárosi járatok...","id":"20201219_Advent_utolso_hetvegejen_is_surubbek_lesznek_egyes_budapesti_jaratok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64045929-4abd-40f5-8951-c43e10eac8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f27094-d7c6-4760-b74f-42bb3205463a","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Advent_utolso_hetvegejen_is_surubbek_lesznek_egyes_budapesti_jaratok","timestamp":"2020. december. 19. 11:27","title":"Advent utolsó hétvégéjén is sűrűbbek lesznek egyes budapesti járatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84cc01e7-384a-46a6-a3dd-afc6a600f9b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonsággal 45 kilométert lehet megtenni tisztán elektromos módban.","shortLead":"Az újdonsággal 45 kilométert lehet megtenni tisztán elektromos módban.","id":"20201221_magyarorszagon_a_462_loeros_zold_rendszamos_audi_q8_60_tfsi_e_quattro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84cc01e7-384a-46a6-a3dd-afc6a600f9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3889b245-5a2d-48a8-868f-7df3add640fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_magyarorszagon_a_462_loeros_zold_rendszamos_audi_q8_60_tfsi_e_quattro","timestamp":"2020. december. 21. 06:41","title":"Magyarországon a 462 lóerős, zöld rendszámos Audi Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A korábbinál sokkal fertőzőbb koronavírus-változat megjelenése miatt egyre több ország kormánya dönt úgy, hogy nem fogad repülőket az Egyesült Királyságból. Most Lengyelország csatlakozott hozzájuk.","shortLead":"A korábbinál sokkal fertőzőbb koronavírus-változat megjelenése miatt egyre több ország kormánya dönt úgy, hogy nem...","id":"20201221_Lengyelorszag_Nagy_Britanniabol_repulok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5f1a1f-bc38-4cc0-bfd0-e977709cba2f","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_Lengyelorszag_Nagy_Britanniabol_repulok","timestamp":"2020. december. 21. 11:01","title":"Lengyelországba sem engednek be Nagy-Britanniából érkező repülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kisebb tűz keletkezett egy budapesti kórház egyik osztályán péntek este, de senki nem sérült meg.","shortLead":"Kisebb tűz keletkezett egy budapesti kórház egyik osztályán péntek este, de senki nem sérült meg.","id":"20201219_Kisebb_tuz_volt_egy_budapesti_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1eee6e4-9afe-41c4-8165-580c9cb39fbd","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Kisebb_tuz_volt_egy_budapesti_korhazban","timestamp":"2020. december. 19. 11:45","title":"Kisebb tűz volt egy budapesti kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]