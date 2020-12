Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54eff747-52ee-4968-a95d-d57843febf39","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A meghirdetett korszakváltás nem lesz könnyű, de összejöhet a 6 ellenzéki pártnak másfél év múlva a választásokon – írja a Deusche Welle.","shortLead":"A meghirdetett korszakváltás nem lesz könnyű, de összejöhet a 6 ellenzéki pártnak másfél év múlva a választásokon –...","id":"20201224_Deutsche_Welle_Legyozheti_Orbant_a_magyar_ellenzek_2022ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54eff747-52ee-4968-a95d-d57843febf39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432ac58c-d93b-44b8-8716-80463e82fc48","keywords":null,"link":"/360/20201224_Deutsche_Welle_Legyozheti_Orbant_a_magyar_ellenzek_2022ben","timestamp":"2020. december. 24. 09:15","title":"DW: Orbán mintha elvesztette volna szimatát, van esélye az ellenzéknek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee78352e-c106-4a42-adc9-c55dc8610695","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egésznapos kijárási tilalom lép életbe csütörtök éjféltől a karácsonyi ünnepek egész időszakára Olaszországban. ","shortLead":"Egésznapos kijárási tilalom lép életbe csütörtök éjféltől a karácsonyi ünnepek egész időszakára Olaszországban. ","id":"20201223_olaszorszagot_lezarjak_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee78352e-c106-4a42-adc9-c55dc8610695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965b2a25-0a29-46d8-bee9-86a288442e3c","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_olaszorszagot_lezarjak_koronavirus","timestamp":"2020. december. 23. 20:31","title":"Éjféltől lezárják Olaszországot, 70 ezer felett a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a koronavírus új, brit mutációja gyorsabban fertőz, de az esetek nem súlyosabbak. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a koronavírus új, brit mutációja gyorsabban fertőz, de az esetek nem súlyosabbak. ","id":"20201224_Merkely_Bela_masodik_hullam_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b36c510-b2c9-4bbd-8a52-4b6132ea5ce0","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Merkely_Bela_masodik_hullam_fertozes","timestamp":"2020. december. 24. 10:27","title":"Merkely Béla: A második hullámban a lakosság 20 százaléka is megfertőződhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86952edb-04e2-4d24-9fd9-bab4f3c5a442","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megjelent a közbeszerzési felhívás az Európai Unió hivatalos lapjában a budai fonódó villamoshálózat következő ütemének teljes körű engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére - írta Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója csütörtökön a Facebook-oldalán.","shortLead":"Megjelent a közbeszerzési felhívás az Európai Unió hivatalos lapjában a budai fonódó villamoshálózat következő ütemének...","id":"20201224_A_Duna_partjan_fonodik_tovabb_a_budai_villamoshalozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86952edb-04e2-4d24-9fd9-bab4f3c5a442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b44c3b6-2efb-433e-835d-cbfc67f23882","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201224_A_Duna_partjan_fonodik_tovabb_a_budai_villamoshalozat","timestamp":"2020. december. 24. 14:23","title":"A budai Dunaparton fonódik tovább a villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kenguruk képesek megtanulni, hogy a kutyákhoz hasonlóan kommunikáljanak az emberrel, a tekintetüket használva a \"mutatáshoz\" és a segítségkéréshez - állapították meg ausztrál és brit kutatók.","shortLead":"A kenguruk képesek megtanulni, hogy a kutyákhoz hasonlóan kommunikáljanak az emberrel, a tekintetüket használva...","id":"20201224_kenguruk_kommunikacioja_tekintet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d754ec83-0af3-4cec-b42f-c5711a4e0e9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_kenguruk_kommunikacioja_tekintet","timestamp":"2020. december. 24. 10:03","title":"A kenguruk a tekintetükkel képesek kommunikálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e97722-0c40-4db4-94d7-6415730895e3","c_author":"Kepes András","category":"360","description":"Szerzőnk számot vet és eljátszik a számokkal. Majd, remélve, hogy még bízhatunk a számmisztikában, levonja a következtetést. ","shortLead":"Szerzőnk számot vet és eljátszik a számokkal. Majd, remélve, hogy még bízhatunk a számmisztikában, levonja...","id":"20201224_kepes_andras_szammisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97e97722-0c40-4db4-94d7-6415730895e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48302c4-3bda-4c35-b54a-fd379f80698e","keywords":null,"link":"/360/20201224_kepes_andras_szammisztika","timestamp":"2020. december. 24. 19:00","title":"Kepes András: Számmisztika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72eef82-b85f-49cf-b419-e60c04e31134","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Mit érzékelt a német szociáldemokrata kancellár, Willy Brandt szerepvállalásából ötven éve az akkor kilencéves fia, Matthias, aki színészként eljátszotta apja megbuktatója, egy keletnémet kém szerepét?","shortLead":"Mit érzékelt a német szociáldemokrata kancellár, Willy Brandt szerepvállalásából ötven éve az akkor kilencéves fia...","id":"202051__willy_es_matthias_brandt__visszaemlekezesek__arulok__a_kisfiu_es_anagypolitika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b72eef82-b85f-49cf-b419-e60c04e31134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8127e5e-2abb-4887-81b6-6cd39184b308","keywords":null,"link":"/360/202051__willy_es_matthias_brandt__visszaemlekezesek__arulok__a_kisfiu_es_anagypolitika","timestamp":"2020. december. 24. 16:00","title":"Különös történelem: egy férfi, aki eljátszotta Nobel-békedíjas apja megbuktatóját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egykori katona többször is hangoztatta, nem szabadna olyan rendőrökkel szemben nyomozni, akik szolgálatteljesítés közben ölnek meg gyanúsítottakat.","shortLead":"Az egykori katona többször is hangoztatta, nem szabadna olyan rendőrökkel szemben nyomozni, akik szolgálatteljesítés...","id":"20201225_Bolsonaro_elnoki_kegyelem_brazilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e71900e-62b3-41be-b24b-1b70d13f5cce","keywords":null,"link":"/vilag/20201225_Bolsonaro_elnoki_kegyelem_brazilia","timestamp":"2020. december. 25. 14:21","title":"Bolsonaro ismét elítélt rendőröket és katonákat részesített kegyelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]