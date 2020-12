Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elhagyhatja az intenzív osztályt az a rendőr, akire késsel támadott egy férfi csütörtökön Újpesten.","shortLead":"Elhagyhatja az intenzív osztályt az a rendőr, akire késsel támadott egy férfi csütörtökön Újpesten.","id":"20201226_Jobban_van_az_Ujpesten_megkeselt_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0b05c1-4f43-4823-8eb4-cf732ee6a132","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Jobban_van_az_Ujpesten_megkeselt_rendor","timestamp":"2020. december. 26. 18:08","title":"Jobban van az Újpesten megkéselt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Robbanás történt egy hortobágyi családi házban; egy ember megsérült - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője szombat este az MTI-vel.","shortLead":"Robbanás történt egy hortobágyi családi házban; egy ember megsérült - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi...","id":"20201226_Felrobbant_egy_csaladi_haz_a_Hortobagyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff493301-e713-41ba-ade7-895d8e7b70d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Felrobbant_egy_csaladi_haz_a_Hortobagyon","timestamp":"2020. december. 26. 19:32","title":"Felrobbant egy családi ház a Hortobágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon összesen már csaknem kétmillió halálos áldozatot követelt a járvány.","shortLead":"A világon összesen már csaknem kétmillió halálos áldozatot követelt a járvány.","id":"20201227_Mar_tobb_mint_80_millioan_fertozodtek_meg_koronavirussal_az_Egyesult_Allamokban_csaknem_egymillioan_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c49e750-2a7c-4725-94a3-cb09e807babd","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_Mar_tobb_mint_80_millioan_fertozodtek_meg_koronavirussal_az_Egyesult_Allamokban_csaknem_egymillioan_meghaltak","timestamp":"2020. december. 27. 08:29","title":"Már több mint 80 millióan fertőződtek meg koronavírussal a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újbudai rendőrök igazoltattak volna egy autóst, de a sofőr menekülőre fogta. Kiderült, hogy bőven volt miért.","shortLead":"Az újbudai rendőrök igazoltattak volna egy autóst, de a sofőr menekülőre fogta. Kiderült, hogy bőven volt miért.","id":"20201227_Droggal_a_zsebeben_reszegen_het_elfogatoparanccsal_a_nyakaban_menekult_a_rendorok_elol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b50a35-6456-4c45-b11f-213c0374c141","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Droggal_a_zsebeben_reszegen_het_elfogatoparanccsal_a_nyakaban_menekult_a_rendorok_elol","timestamp":"2020. december. 27. 08:13","title":"Droggal a zsebében, részegen, hét elfogatóparanccsal a nyakában menekült a rendőrök elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94de5b21-fb25-4294-8ae0-f932978e7dd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatás azt vizsgálta, vajon miként és mivel kelti fel a figyelmet egy okostelefonos alkalmazás. Meglepő eredményre jutottak.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatás azt vizsgálta, vajon miként és mivel kelti fel a figyelmet egy okostelefonos alkalmazás. Meglepő...","id":"20201228_okostelefonos_appok_figyelemfelkelto_elemek_vizsgalata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94de5b21-fb25-4294-8ae0-f932978e7dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58638849-66a2-48d6-b78f-8fce9f8c7a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_okostelefonos_appok_figyelemfelkelto_elemek_vizsgalata","timestamp":"2020. december. 28. 11:03","title":"A kutatókat is meglepte, mi vonzza a tekintetet az okostelefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1f6d58-d76e-4f40-9133-d4181cd4d4ce","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Az egyik legizgalmasabb újságírói feladatom az volt az idén, hogy hét, a leggazdagabbak toplistáján szereplő üzletemberrel beszélgettem arról, hogyan érinti őket üzletileg és személyesen a koronavírus. A hvg.hu évvégi sorozatába a velük felvett beszélgetésekből szemezgettem.","shortLead":"Az egyik legizgalmasabb újságírói feladatom az volt az idén, hogy hét, a leggazdagabbak toplistáján szereplő...","id":"20201228_milliardosok_jarvany_vege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d1f6d58-d76e-4f40-9133-d4181cd4d4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008be9d2-824d-4354-af85-8375abb09548","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_milliardosok_jarvany_vege","timestamp":"2020. december. 28. 11:00","title":"Magyar milliárdosok, akik ugrásra készen várják a járvány végét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d070b45-c8fb-48e1-b10d-d4e0194e122d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyenge kezdés után erős visszaesés – így jellemzi 2020-at a műsorvezető. Azurák Csaba szerint a válságoknak az a természetük, hogy időről időre jönnek, és adnak egy pofont nekünk, de mindig tanítanak is valamit. 2020 szerinte azt tanította, hogy soha nem volt ennyire fontos összefogni, figyelni a másikra és segíteni egymáson. Például egy szendviccsel. ","shortLead":"Gyenge kezdés után erős visszaesés – így jellemzi 2020-at a műsorvezető. Azurák Csaba szerint a válságoknak...","id":"20201227_Azurak_Csaba_A_valsagok_mindig_tanitanak_valamit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d070b45-c8fb-48e1-b10d-d4e0194e122d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f618d06-4954-4de2-bf38-abb272cebf21","keywords":null,"link":"/elet/20201227_Azurak_Csaba_A_valsagok_mindig_tanitanak_valamit","timestamp":"2020. december. 27. 12:00","title":"Azurák Csaba: A válságok mindig tanítanak valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szeles, de enyhe idővel kezdődik a hét. Az év utolsó napjaiban borús, csapadékos idő várható, szilveszter napján néhol hó, havas eső is lehet.","shortLead":"Szeles, de enyhe idővel kezdődik a hét. Az év utolsó napjaiban borús, csapadékos idő várható, szilveszter napján néhol...","id":"20201227_idojaras_elorejelzes_szilveszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf119254-02ac-4a6c-aff5-7b34228602e9","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_idojaras_elorejelzes_szilveszter","timestamp":"2020. december. 27. 18:10","title":"Nem hoznak zimankót az év utolsó napjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]