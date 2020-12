Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha nem tér vissza keddig Moszkvába a nemrég novicsokkal megmérgezett orosz ellenzéki politikus, akkor börtönbe kell vonulnia.","shortLead":"Ha nem tér vissza keddig Moszkvába a nemrég novicsokkal megmérgezett orosz ellenzéki politikus, akkor börtönbe kell...","id":"20201228_navalnij_ultimatum_borton_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befcd52e-ad8f-4d72-a4ef-c6116e181f47","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_navalnij_ultimatum_borton_oroszorszag","timestamp":"2020. december. 28. 21:20","title":"Navalnij ultimátumot kapott az orosz hatóságoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c7647f0-667a-4a13-a59d-314dd4f98b93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Logisztikai problémák merültek fel a Pfizer-BioNTech vakcinájának szállítása során Spanyolország és nyolc másik állam esetében. Olaszországban közben keveslik az első körben kapott mennyiséget. A Pfizer szerint szeptember végéig mind a 200 millió megrendelt adag oltást le fogják szállítani.\r

\r

","shortLead":"Logisztikai problémák merültek fel a Pfizer-BioNTech vakcinájának szállítása során Spanyolország és nyolc másik állam...","id":"20201228_koronavirusvakcina_pfizerbiontech_europai_bizottsag_eu_keses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c7647f0-667a-4a13-a59d-314dd4f98b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62175f6f-675b-4b65-be45-a293657883a6","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_koronavirusvakcina_pfizerbiontech_europai_bizottsag_eu_keses","timestamp":"2020. december. 28. 18:10","title":"Késve érkezik nyolc uniós országba a koronavírus elleni vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Összesen 4,4 millió adagot szállítanak hozzánk 2020–21 során, de csak az állami oltóközpontokba. Magánellátókhoz, gyógyszertárakba nem fog kerülni. ","shortLead":"Összesen 4,4 millió adagot szállítanak hozzánk 2020–21 során, de csak az állami oltóközpontokba. Magánellátókhoz...","id":"20201228_pfizer_koronavirusvakcina_oltas_szallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fa1851-9684-47b5-9c51-f86643121366","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_pfizer_koronavirusvakcina_oltas_szallitas","timestamp":"2020. december. 28. 19:43","title":"Pfizer: Még idén 80 ezer adag vakcina érkezik Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7975e91-d3ba-4641-9299-3d6abcadad07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szolgáltató a DIGI néhány sportcsatornájával is bővítette a kínálatát.\r

","shortLead":"A szolgáltató a DIGI néhány sportcsatornájával is bővítette a kínálatát.\r

","id":"20201229_HirTV_Pesti_TV_UPC","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7975e91-d3ba-4641-9299-3d6abcadad07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e6ca46-32e0-4025-8e64-34dea5b51e96","keywords":null,"link":"/elet/20201229_HirTV_Pesti_TV_UPC","timestamp":"2020. december. 29. 19:43","title":"A HírTV nem, a Pesti TV viszont bekerült a UPC csomagjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A „Magyarország többé nem demokrácia” című anyagnál csak a járványhoz kapcsolódó írások érdekelték jobban az olvasókat 2020-ban.","shortLead":"A „Magyarország többé nem demokrácia” című anyagnál csak a járványhoz kapcsolódó írások érdekelték jobban az olvasókat...","id":"20201228_politico_legolvasottabb_hirek_magyarorszag_mar_nem_demokracia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfeef71-1acd-48e9-b9fc-50f77cf1911f","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_politico_legolvasottabb_hirek_magyarorszag_mar_nem_demokracia_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 16:55","title":"A magyar demokrácia helyzetével foglalkozó cikk lett a Politico egyik legolvasottabb anyaga idén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4dbb4ca-946e-4c2c-a82b-d43768fbabf7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába csak környékbelieket fogadhatnak a sípályák, így is rengetegen indultak el sportolni.","shortLead":"Hiába csak környékbelieket fogadhatnak a sípályák, így is rengetegen indultak el sportolni.","id":"20201228_ausztria_sipalya_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4dbb4ca-946e-4c2c-a82b-d43768fbabf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1499f81-20a5-4963-aa15-e225573942e0","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_ausztria_sipalya_lezaras","timestamp":"2020. december. 28. 11:56","title":"Tömegek indultak el síelni Ausztriában, több pályát is lezártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61525353-ab5a-4d57-a199-ec20fb427660","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rendhagyó stadionavatót közvetít végig Kovács András Péter. A pápa a veretlenségét eddig elsősorban a svájci gárdistáknak köszönhette, de most komoly kihívás elé néz az egyházfő. ","shortLead":"Rendhagyó stadionavatót közvetít végig Kovács András Péter. A pápa a veretlenségét eddig elsősorban a svájci...","id":"20201228_Duma_Aktual_Mikor_a_Papa_helyett_a_papa_all_ki_focizni_a_Gyor_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61525353-ab5a-4d57-a199-ec20fb427660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3806b001-9bac-41af-9e18-a562e5716397","keywords":null,"link":"/360/20201228_Duma_Aktual_Mikor_a_Papa_helyett_a_papa_all_ki_focizni_a_Gyor_ellen","timestamp":"2020. december. 28. 17:00","title":"Duma Aktuál: Mikor a Pápa helyett a pápa áll ki focizni a Győr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin világsztár szeretné megtapasztalni az amerikai életérzést.","shortLead":"Az argentin világsztár szeretné megtapasztalni az amerikai életérzést.","id":"20201228_lionel_messi_barcelona_atigazolas_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1525fef0-3ad9-42c6-b8c7-bff080c2d828","keywords":null,"link":"/sport/20201228_lionel_messi_barcelona_atigazolas_egyesult_allamok","timestamp":"2020. december. 28. 12:45","title":"Amerika felé kacsintgat Messi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]