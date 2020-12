Nem téved nagyot az, aki az okostelefonok Intelje és az AMD-jeként emlegeti az amerikai Qualcommot és a tajvani MediaTeket: az előbbi igazi király az okostelefonos lapkakészletek piacán, a MediaTek viszont megfizethetőbb megoldást kínál, némi teljesítményvesztésért cserében. Az AMD-hez hasonlóan azonban a MediaTek is egyre agresszívebben terjeszkedik, különösen a 100-250 dolláros ársávban és az olyan kulcsfontosságú régiókban, mint Kína és India. Úgy tűnik, ez a taktika megtérülhet, legalábbis 2020 harmadik negyedévében mindenképp.

A Counterpoint Research adatai szerint a MediaTek piaci részesedése meghaladta a Qualcommét 2020 harmadik negyedévében. A részesedése 26 százalékról 31 százalékra nőtt, míg a Qualcommé 31 százalékról 29 százalékra esett vissza. Most persze könnyű volna trónfosztásról beszélni, azonban – jegyzi meg a SlashGear – a piaci dinamika nem ilyen egyszerű.

Globális okostelefon lapkakészlet piaci részesedés 2020 Q3 vs. 2019 Q3 © CounterPoint Research

Egyrészt ez a bizonyos különbség (31 százalék vs. 29 százalék) igen csekély, és nem szabad elfelejteni, hogy a Qualcomm még mindig nagyobb részesedéssel rendelkezik a csúcskategóriás modellekben. Ráadásul most ér véget 2020 negyedik negyedéve, amikor néhány Snapdragon chipes telefon is piacra került, nem is szólva arról, hogy ha az 5G chipekről van szó, azért még mindig az amerikai chipgyártó vezeti a versenyt: a harmadik negyedévben a világszerte értékesített 5G telefonok 39 százalékát Qualcomm lapkakészlet táplálta.

